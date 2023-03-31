7 случаев, когда актеры изменили сценарий и фильмы от этого только выиграли

«Ого, какая крутая сцена!» — такое часто можно услышать от зрителей, которые получают удовольствие от фильма. Но иногда это заслуга не режиссера или сценариста, а актеров, которые решили сымпровизировать в этой сцене или даже внести изменения в сценарий. В этой статье мы расскажем о 7 случаях, когда актеры настояли на своем видении сюжета или персонажей и фильм только выиграл от этого.

1. Кирстен Данст — «Человек-паук — 2»

Во время съемок фильма продюсеры попросили Кирстен Данст исправить форму своих зубов, потому что они не соответствовали режиссерским представлениям об идеальной улыбке. Однако актриса посчитала, что ее природные данные намного привлекательнее любых навязанных стандартов красоты. И ее близкие друзья поддержали это решение.

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В изначальном сценарии «Джона Уика» главному герою было 75 лет, и режиссер хотел пригласить на эту роль Клинта Иствуда или Харрисона Форда. Однако после встречи с Киану Ривзом он понял, что этот актер как никто лучше сыграет бывшего наемного убийцу. Ривз даже принял участие во внесении правок в сценарий, чтобы его персонаж стал мужчиной средних лет.

3. Дуэйн Джонсон — «Шазам!» и «Черный Адам»

Дуэйн Джонсон сыграл огромную роль в создании фильмов «Шазам!» и «Черный Адам». Изначально продюсеры планировали создать фильм, где оба героя появляются вместе. Но прочитав сценарий, Джонсон тут же понял, что такая идея не сработает. Он позвонил продюсерам и убедил их, что эти супергерои заслуживают отдельных фильмов. По его мнению, с судьбой этих персонажей были знакомы только фанаты комиксов, поэтому для широкой аудитории необходимо было более подробно рассказать историю каждого из них.

4. Джин Хэкмен — «Супермен»

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В 1978 году режиссер Ричард Доннер выбрал Хэкмена для исполнения роли злодея Лекса Лютора в фильме «Супермен». И хотя в комиксах его персонаж был лысым, Хэкмен напрочь отказался брить голову или носить накладную лысину. И так как к общему мнению прийти не удалось, режиссер попросил гримеров укладывать волосы Джина так, словно у него на голове парик. Лекса Лютора можно увидеть лысым только в конце фильма, когда его сажают в тюрьму.

Саре Джессике Паркер предложили роль Расти в фильме «Свободные». И хотя это была бы ее первая взрослая роль в кино, она отказалась. Дело в том, что продюсеры хотели, чтобы она постриглась и перекрасила волосы в рыжий цвет, а ей только-только удалось их отрастить после последнего фильма, да и рыжий ей совсем не шел. Так что продюсеры в итоге отдали роль другой актрисе — Трейси Нельсон. Но, когда начались съемки, режиссер понял, что Трейси не справляется со своей задачей, и тут же вспомнил о Саре Джессике. Ей позвонили и предложили на следующей день приехать на съемки. Она согласилась, но сразу предупредила, что не будет обрезать волосы. Но продюсеры сказали, что это уже неважно, и Паркер получила роль, которая впоследствии оказала большое влияние на ее актерскую карьеру.

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Кэрри Фишер, которая сыграла принцессу Лею в кинофраншизе «Звездные войны», рассказала о том, через что ей пришлось пройти во время съемок фильма, в своих мемуарах «Дневник принцессы Леи». Несмотря на то что актриса была худенькой, продюсеры фильма хотели, чтобы она сбросила еще 5 кг, и даже отправили ее в лагерь по снижению веса. И хотя она боялась, что ее уволят, она не похудела ни на грамм, а фильм все равно стал культовым — в том числе благодаря прекрасной принцессе Лее.

7. Харрисон Форд — «Американские граффити»

«Американские граффити» — это фильм о подростках, которые в последнюю ночь летних каникул решают покататься по городу. В картине у Харрисона Форда была эпизодическая роль. Он играл парня, который бросает вызов лучшему уличному гонщику в городе. Действие фильма происходит в 60-х годах, и у всех актеров были прически в стиле этой эпохи. Однако, по слухам, Форд отказался стричься из-за того, что его роль была совсем небольшой, поэтому его персонаж носит ковбойскую шляпу.

Бонус: Дуэйн Джонсон отказался прекращать тренировки и сбрасывать вес

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Дуэйн «Скала» Джонсон отказался последовать совету голливудских студийных боссов, которые предложили ему стать постройнее и отказаться от своего знаменитого прозвища, чтобы добиться успеха в кино. Он предпочел не следовать голливудским стандартам красоты и оставаться верным прежде всего себе. «Они говорили: „Отлично, но вот что тебе нужно будет сделать. Тебе нужно будет перестать так усиленно тренироваться. Ты должен похудеть. И хватит называть себя Скалой. А еще ты не должен говорить о рестлинге“. Когда я все это услышал, я сделал свой выбор. Я решил, что не буду подстраиваться под Голливуд, пусть Голливуд подстраивается под меня».

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