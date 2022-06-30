8 актеров, которые доказали, что мечты воплощаются благодаря тяжелой работе, дисциплине и любви к своему делу

Всех людей на Земле объединяет способность мечтать и искренне желать воплотить свои мечты в жизнь. Одни предпочитают не говорить о своих планах, чтобы не сглазить, другие заявляют о них во всеуслышание, посылая таким образом сигналы Вселенной. Третьи же считают, что если они захотят чего-то очень сильно, то у мироздания просто не будет другого выбора, кроме как дать им желаемое. Но одних «хотелок», увы, недостаточно, и часто воплощение мечты требует серьезных усилий.

Мы в ADME хотим напомнить вам о том, что мечты сбываются. Поэтому мы собрали 8 историй о голливудских звездах, которым удалось добиться желаемого.

1. Деми Ловато

Carlos Avila Gonzalez / Polaris Images / East News

7 февраля 2010 года певица написала в своем аккаунте в твиттере: «Однажды я буду петь национальный гимн на Суперкубке». Что ж, этот день настал спустя 10 лет. 2 февраля 2020 года Деми Ловато воплотила свою мечту в жизнь, и ее выступление было настолько крутым, что тронуло весь мир.

2. Крис Хемсворт

Даже у богов есть мечты. Например, у Тора. Точнее, у Криса Хемсворта, который с детства тренировался увековечивать свою имя во влажном бетоне. Его мечта сбылась в 2019 году, когда он вписал свое имя и сделал оттиск собственной ладони на Аллее славы в Голливуде.

3. Дженнифер Лопес

Когда Дженнифер Лопес только начинала свою карьеру, у нее была четкая цель: сняться в романтической комедии. К 52 годам она осуществила свою мечту более 10 раз. Первым ее фильмом был «Свадебный переполох» 2001 года, а в 2022-м состоялась премьера ее последней на сегодняшний день романтической комедии «Первый встречный».

4. Бри Ларсон

Любой актер хоть раз в жизни мечтает отправиться домой с заветной статуэткой в руках с церемонии вручения премии «Оскар». Бри Ларсон как будто могла предвидеть свое будущее, когда ответила своему подписчику в твиттере в 2015 году: «Обычно в день вручения „Оскара“ я сижу дома в пижаме. Стоит ли мне начинать задумываться о большем?» В 2016 году ей пришлось сменить наряд, потому что она получила награду в номинации «Лучшая актриса» за роль в фильме «Комната».

5. Крис Прэтт

В закулисной записи 2010 года Крис Прэтт пошутил о том, как Стивен Спилберг якобы настаивал, чтобы Крис снялся в «Парке юрского периода», но он отказал режиссеру. Однако мечтать, как известно, нужно с осторожностью, потому что мечты имеют свойство сбываться. В 2015 году Крис сыграл Оуэна Грейди в «Мире юрского периода».

6. Леди Гага

Леди Гага с детства мечтала стать великой актрисой. Она изучала актерское мастерство, но в итоге ее стезей стала музыка. Однако настойчивые люди всегда добиваются своей цели. Зарекомендовавшей себя знаменитой певице стало проще пробивать себе дорогу в кино. Леди Гага получила «Золотой глобус» за роль в «Американской истории ужасов» и «Оскар» за лучшую оригинальную песню в фильме «Звезда родилась», в котором она также сыграла одну из главных ролей.

7. Джейми Брюэр

Границы, как правило, существуют только у нас в голове, и это продемонстрировала Джейми Брюэр, которую с детства привлекал мир шоу-бизнеса. Несмотря ни на что она сумела стать актрисой, а также моделью. Одно из ее главных желаний — стать образцом для подражания для подростков и молодых женщин.

8. Генри Кавилл

Очень часто в детстве мы представляем себя супергероями, но только некоторым выпадает шанс осуществить свою мечту и стать любимым героем благодаря магии кино. Так было с Генри Кавиллом, который поделился со своими подписчиками фотографией, где он в детстве запечатлен в футболке с изображением символа Супермена. Мы рисуем себе картину того, как маленький Генри прыгает со стула на стул, притворяясь, что летит.