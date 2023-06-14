8 актерских дуэтов, которые так понравились режиссерам, что они решили их не разлучать

Некоторые актеры настолько органично смотрятся в кадре вместе, что режиссеры не упускают возможности приглашать их вновь и вновь в свои новые проекты. И мы готовы за это их только благодарить, ведь наблюдать за полюбившимися актерскими дуэтами в новых обстоятельствах — сплошное удовольствие.

1. Ана де Армас и Крис Эванс

На счету у экранного дуэта Аны Де Армас и Криса Эванса уже 3 фильма. После комедийного детектива «Достать ножи» они встретились на съемочной площадке шпионского триллера «Серый человек», а в апреле 2023 года на экраны вышел романтический экшен-боевик «Без ответа». Взаимодействие актерской пары явно пришлось по душе голливудским продюсерам. Ана и Крис объясняют свою экранную химию тем, что им удалось довольно легко поладить в жизни. «Мы искренне понравились друг другу, мы легкие и открытые в общении, — призналась Ана в одном интервью. — Нам не нужно прилагать никаких усилий для поддержания наших отношений. Это настоящая дружба. Как и химия на экране, она либо есть, либо ее нет». И хотя никакие будущие совместные проекты не подтверждены, актеры надеются, что еще сыграют вместе, к примеру в мюзикле или фильме ужасов.

2. Гвинет Пэлтроу и Джуд Лоу

Конец 90-х подарил нам творческий союз этой красивой и талантливой пары актеров. Пэлтроу и Лоу снялись вместе в 3 фильмах: «Талантливый мистер Рипли», «Небесный капитан и мир будущего», «Заражение». По словам актрисы, в реальной жизни между ними никогда не было ни грамма флирта или кокетства. И тем не менее им удалось блестяще сыграть персонажей, состоящих в романтических отношениях.

3. Пенелопа Крус и Джонни Депп

Яркий и харизматичный дуэт порадовал нас работой в 3 фильмах. Актеры снялись вместе в таких лентах, как «Кокаин», «Пираты Карибского моря: На странных берегах» и «Убийство в Восточном экспрессе». Несмотря на многолетнюю дружбу, в одном из интервью Крус призналась, что порой с Деппом на съемках приходится очень трудно. А все потому, что он большой шутник и удержаться от смеха на площадке бывает сложно.

4. Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер

Друзья детства Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер снялись вместе в 3 фильмах и, похоже, не собираются останавливаться. Первая совместная картина — «Притворись моей женой» — увидела свет в 2011 году. 8 лет спустя они сыграли супружескую пару в детективной комедии «Убийство на яхте». А в марте 2023 года вышло продолжение злоключений супругов — фильм «Убийство в Париже». Вполне возможно, что нас ожидает и 3-я часть, так как в финале «Убийства в Париже» зрители остались обескуражены клиффхэнгером.

5. Джейсон Судейкис и Дженнифер Энистон

Не менее плодотворное сотрудничество сложилось у Энистон и с Джейсоном Судейкисом, который переживает новую волну популярности благодаря сериалу «Тед Лассо». На счету у актеров 5 совместных работ, среди которых можно выделить комедию «Мы — Миллеры». В 2013 году эта лента стала кассовым хитом, и с тех пор ходят противоречивые слухи о съемках сиквела.

6. Галь Гадот и Дуэйн Джонсон

Помимо совместных съемок в 4 фильмах франшизы «Форсаж», актеры также снялись вместе в комедийном боевике «Красное уведомление», где сыграли парочку высококлассных аферистов. Реакция зрителей, вопреки отрицательным отзывам кинокритиков, вдохновила создателей фильма на мысли о запуске сиквела.

7. Сальма Хайек и Антонио Бандерас

Огненный дуэт Хайек и Бандераса подарил нам 6 полнометражных картин. Впервые актеры встретились на съемочной площадке фильма «Отчаянный» в 1995 году и с тех пор дружат и неизменно поддерживают друг друга. 28 лет спустя они по-прежнему с удовольствием участвуют в совместных проектах, к примеру озвучивают главных героев в мультфильме «Кот в сапогах — 2: Последнее желание». Хочется верить, что нас ожидают новые захватывающие фильмы, где в титрах будут указаны фамилии полюбившихся актеров.

8. Венсан Кассель и Моника Беллуччи

На счету у одной из самых ярких пар кинематографа 8 совместных полнометражных работ. Познакомились актеры на съемках фильма «Квартира» в 1996 году. Моника и Венсан настолько естественно смотрелись в кадре, что режиссеры вновь и вновь возвращали их дуэт на экраны. Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что страсти между ними кипели не только на съемочной площадке, но и в жизни. К сожалению, после того как в 2013 году пара распалась, в совместных проектах актеры больше не снимались.