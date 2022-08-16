8 звезд, костюмеры которых пошли на все, чтобы их подопечные чувствовали себя комфортно и безопасно

Чтобы выглядеть на все сто, знаменитостям во время съемок или на красной ковровой дорожке часто приходится носить некомфортную или тесную одежду. Но стилисты и дизайнеры стараются изо всех сил помочь звездам, адаптируя костюмы к конкретной ситуации, хотя порой это очень непросто.

Мы в ADME восхищаемся людьми, которые делают все, чтобы клиент был доволен. И расскажем о восьми стилистах, которые поставили комфорт звезд на 1-е место и изменили их наряды так, чтобы они чувствовали себя комфортно и уверенно.

1. Эмма Уотсон

Во время съемок в фильме «Красавица и Чудовище» Эмма Уотсон стремилась к тому, чтобы Белль в ее исполнении была активным персонажем. Она не хотела играть хрупкую принцессу, какую мы привыкли видеть на экране. В этом ей помогла художница по костюмам Жаклин Дюрран. Она убрала корсет из нарядов героини, чтобы Эмма могла свободно двигаться. Также костюмер заменила тонкие балетки на основательные ботинки, в которых Эмма могла делать что угодно. Кроме того, под юбкой у актрисы были кальсоны.

2. Скарлетт Йоханссон

Комбинезон Черной Вдовы выглядит тесным, и кажется, что он сковывает движения. Именно поэтому художник по костюмам Джени Темиме решила внести некоторые коррективы в наряд героини. Во-первых, она подогнала его к телу Скарлетт и использовала эластичную ткань, чтобы сделать его удобным. Также, чтобы не было ощущения тесноты, между швами вставили по 2–3 мм эластичной ткани. Усилия дизайнера не прошли даром: Скарлетт признала, что это был самый удобный костюм из тех, что она носила на съемках.

3. Эшли Грэм

Джордан Фостер, стилист Эшли Грэм, модели plus-size, говорит, что иногда та не может найти нужные вещи своего размера, потому что их просто не производят бренды высокой моды. Поэтому Джордан нашла интернет-магазин, в котором всегда есть красивая дизайнерская одежда подходящего размера. Еще во время беременности Эшли заказывала там наряды, в которых будущие мамы могли бы почувствовать себя красивыми. Джордан испытывает огромную благодарность к магазинам, предлагающим изделия для любого типа фигуры.

4. Селена Гомес

AFP / EAST NEWS , Matt Sayles / Invision / AP / East News

Облегающий комбидрес, который был на Селене Гомес во время презентации AMA, представлял собой видоизмененный наряд от Ива Сен-Лорана. Сначала предполагалось взять оригинальный костюм, показанный на подиуме, однако он оказался слишком неудобным для выступления Селены. Поэтому стилист Кейт Янг заказала модель, в которой певица могла свободно двигаться на сцене.

5. Бри Ларсон

Художником по костюмам фильма «Капитан Марвел» была Санья Милкович. Она знала, что исполнительница главной роли Бри Ларсон будет много двигаться, бегать и прыгать во время съемок. Поэтому ее главной целью было изготовление одежды, удобной для актрисы. Во время работы над нарядом супергероини Санья и ее команда сосредоточились на теле и движениях Бри Ларсон. Они модифицировали костюм так часто, как было нужно, поскольку из-за физической активности тело актрисы постоянно менялось.

6. Мелисса Маккарти

Стилист Джуди Шварц работает с Мелиссой Маккарти с 2015 года. С тех пор актриса стала носить смелые наряды. Она красива, молода и современна. Но в этой одежде Мелисса также чувствует себя уверенно. Кроме того, Джуди считает, что женщины не должны себя ограничивать.

7. Галь Гадот

Во время работы над фильмом «Чудо-женщина» Галь Гадот приходилось сниматься в разных условиях: в снегу, в грязи, под дождем. Дизайнер костюмов Линди Хемминг установила приоритет — здоровье и комфорт актрисы. Она сделала для наряда супергероини подкладку из искусственного меха, чтобы Галь не замерзла на съемках.

8. София Ди Мартино

Быть матерью и одновременно сниматься в кино всегда нелегко. В такую ситуацию попала Софи Ди Мартино: она кормила грудью ребенка во время работы над сериалом «Локи». Чтобы облегчить этот процесс, художник по костюмам Кристин Вада добавила в ее комбинезон потайные молнии. На своей страничке в соцсети Софи написала: «Именно такие маленькие (большие) вещи позволили мне выполнять свою работу и одновременно быть мамой».