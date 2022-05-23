9 мифов, которыми киношники до сих пор морочат нам голову

Сцены в кинолентах должны быть впечатляющими и красочными, чтобы держать зрителя в напряжении. Но иногда киноделы совершают ошибки при создании фильмов, и явления, которые мы видим на экранах, сильно отличаются от реальности.

Мы в ADME разобрали 9 мифов из кино, которые абсолютно не работают в жизни, а существуют только в воображении создателей картин.

1. Судебный процесс выглядит вдохновляюще эффектно

Пламенные речи адвокатов в суде выглядят захватывающе красиво. Герой всеми правдами и неправдами защищает клиента. Но в реальной жизни разбирательства по делу скорее наводят тоску, чем воодушевляют. Адвокаты и юристы не кричат в суде и не делают резких высказываний, потому что такое поведение запрещено. Участники процесса ведут себя очень сдержанно и спокойно в зале суда, ведь существуют очень строгие правила этикета, за нарушение которых можно получить штраф или даже лишиться официального статуса. Мало кто из адвокатов хотел бы потерять свою репутацию, поэтому едва ли они допустят в своих речах эмоциональные высказывания.

2. Пираньи — это грозные речные хищники

Кинематограф наделил этот вид рыб невероятной агрессивностью, поистине ужасающим аппетитом и прочими неприятными качествами. К счастью, на самом деле люди или крупные животные не входят в рацион пираний. В основном они едят морских насекомых, рыб, червей, а некоторые из подвидов лакомятся только семенами и водорослями. Нападение пираний на человека возможно только в тех случаях, когда пищи мало или они чувствуют опасность.

3. Обезьяны едят в основном бананы

Мы привыкли к образу милой обезьянки, поедающей бананы в несметном количестве, только благодаря фильмам и мультикам. Но на самом деле в дикой природе обезьяны едят в основном листья, цветы, орехи и насекомых. К тому же бананы, к которым привыкли люди, — это одомашненное и культивированное растение. В среде обитания приматов оно практически несъедобно. Конечно, обезьяны не против полакомиться ими, но такая пища не должна быть основой их рациона. В некоторых зоопарках даже запрещают кормить животных бананами, так как они очень калорийны и их употребление может привести к развитию у зверей различных заболеваний.

4. Погони на машинах в больших городах

Фильмы с погонями на машинах — это, пожалуй, единственная возможность увидеть улицы больших городов без пробок. В реальности такая поездка закончилась бы так же быстро, как и началась, ведь в крупных городах действительно есть большая проблема с пробками, и лавировать между автомобилями с раздраженными водителями отнюдь не самая хорошая идея.

5. Если отошли воды, нужно немедленно оказаться в больнице

В фильмах, когда у женщины отходят воды, героям почему-то кажется, что нужно срочно мчаться в больницу, потому что дама вот-вот родит. Но на практике у большинства женщин воды отходят уже во время самих родов. Показателем того, что роды начинаются, являются схватки, а не отошедшие воды. Если же первым делом отошли воды, то в некоторых ситуациях доктор может даже посоветовать вам остаться дома и ждать схваток. Но в любом случае надо обязательно позвонить лечащему врачу, который скажет, что нужно делать дальше. А еще лучше заранее обговорить с доктором этот момент до того, как все произойдет.

6. Врачи — специалисты на все руки

Знаменитый Грегори Хаус осматривает пациентов из неотложной помощи, навещает их в больничной палате, а потом проводит сложнейшие операции, в общем, заменяет собой дюжину врачей. Но доктор Хаус — это собирательный миф о врачах, а не реальность. На деле же каждый врач владеет определенной специальностью и имеет набор обязанностей. И пациент, которому необходимо серьезное вмешательство, будет взаимодействовать со множеством докторов и медсестер. Один врач не сможет, да и не вправе, проводить все процедуры.

7. Судмедэксперты с ходу выдают свои заключения

В кинематографе детективы и полицейские часто прибегают к помощи судмедэкспертов, а те чуть ли не на месте преступления выдают им готовое заключение. На самом деле, по словам специалистов, время судебно-медицинской экспертизы зависит от многих факторов и в среднем может занимать от 2 недель до нескольких месяцев. Но уж точно эксперты не выдают свое заключение через несколько часов после обнаружения улик.

8. Человек использует только 10 % своего мозга

Миф о том, что человек использует только 10 % своего мозга, появился еще в прошлом веке, однако его до сих пор поддерживает современный кинематограф. Пожалуй, самые известные фильмы, в которых мы можем встретить подобное заблуждение, — это «Люси» и «Области тьмы». Считается, что если человек будет использовать больше процентов своего мозга, то он сможет сразу стать сверхчеловеком. Ученые давно опровергли этот миф. На самом деле мы используем весь объем серого вещества. Просто все области мозга не могут быть активированы одновременно.

9. Пожарная система заливает все здание водой от небольшого огня

Пожарные разбрызгиватели в кино срабатывают все разом от пламени зажигалки или даже свечей и обеспечивают героям эффектный освежающий душ. Но на самом деле будет работать только один разбрызгиватель — непосредственно тот, который нагревают. К тому же для срабатывания механизма нужно тепло, и просто дыма от сгоревшей бумаги или огонька свечи будет недостаточно для того, чтобы система заработала.