9 случаев, когда актеры на свой страх и риск пошли наперекор требованиям режиссера

В начале своего творческого пути актеры, как правило, на все готовы, лишь бы только получить роль. Они покорно выполняют требования режиссера и просто наслаждаются работой. Постепенно артисты накапливают опыт и уже осмеливаются не только вносить правки в сценарий, но и даже отказываться менять свою внешность в угоду киноделам. И, кстати, обычно это только всем на пользу.

Кстати, в конце статьи вас будет ждать бонус — история о Дуэйне Джонсоне, который здорово рисковал, когда не пожелал прислушаться к советам голливудских боссов.

Кэрри Фишер — «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

Как и принцесса Лея, Кэрри Фишер, воплотившая ее на экране, была темпераментна и непокорна. Перед съемками «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» актрисе дали задание сбросить 5 кг, для чего отправили в «лагерь для похудения». Но девушка и не думала худеть, хотя и опасалась увольнения. К счастью, ее не выгнали из проекта, а Лея в ее исполнении вошла в список лучших киногероев всех времен.

Харрисон Форд — «Американские граффити»

Фильм «Американские граффити» рассказывает историю подростков, которые решают провести последнюю ночь летних каникул, катаясь по городу. В этой ленте у Форда была эпизодическая роль. Он играл парня, который не побоялся бросить вызов лучшему гонщику города. Действие фильма разворачивается в 60-х годах, и все актеры были подстрижены по моде того времени. Однако, по слухам, Харрисон отказался менять свою прическу из-за того, что его роль была небольшой. Именно поэтому его персонаж носит ковбойскую шляпу.

Кирстен Данст — франшиза «Человек-паук»

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

Один из продюсеров франшизы настаивал на том, чтобы Кирстен для роли обзавелась безупречной улыбкой. Однако актриса была вполне довольна своими неидеальными зубами и не собиралась их исправлять. В конечном счете улыбка была отредактирована только на постере фильма, а в кадре актриса появилась в своем естественном виде. Думаем, это только придало фильму дополнительную прелесть.

Алан Рикман — «Гарри Поттер и принц-полукровка»

В фильме «Гарри Поттер и принц-полукровка» есть сцена, в которой Северус Снейп останавливает Драко и сам расправляется с Дамблдором. В официальном сценарии актер должен был произнести: «Я дал слово. Я дал обет». Это относилось к клятве, которую Снейп дал матери Драко Малфоя, обещая присматривать за ним. Однако Алан Рикман отказался произносить эту фразу, поскольку, по его мнению, она только все запутывала. Вместо этого Снейп мрачно молчит, а затем произносит всего два слова: «Авада Кедавра».

Джин Хэкмен — «Супермен»

Когда Джина Хэкмена попросили побрить голову для роли Лекса Лютора в фильме «Супермен» 1978 года, актер наотрез отказался. Тогда киноделы решили создать иллюзию того, будто персонаж Хэкмена носит парики. Они различными способами укладывали его волосы на протяжении всей картины. Актер появился лысым лишь в одной сцене, но для этого ему не пришлось брить голову: все сделали гримёры.

Дженна Ортега — «Уэнсдэй»

Дженна так сильно вжилась в роль Уэнсдэй, что самостоятельно внесла корректировки в некоторые диалоги. К примеру, во время подготовки учеников Невермора к Вороньему балу Вещь устроил сюрприз для Уэнсдэй, достав ей роскошное черное платье. При виде наряда Уэнсдэй должна была сказать что-то вроде «О боже, я обожаю это платье и буквально ненавижу себя за это!» Однако актриса посчитала, что эта реплика звучит неестественно для ее персонажа, и настояла на том, чтобы ее не произносить.

Дэниел Крейг — фильмы о Джеймсе Бонде

MGM / Courtesy Everett Collection / East News , Charles Sykes / Invision / AP / East News

В 2021 году Крейг официально завершил свое участие в бондиане. И тем не менее его интерпретация культового агента 007 до сих пор вызывает оживленные дискуссии. Больше всего обсуждают цвет волос актера, ведь все предыдущие исполнители Бонда были брюнетами. Крейг отказался красить волосы. Вместо этого он предложил короткую стрижку, чтобы выглядеть более сурово.

Кира Найтли — «Герцогиня»

, © The Duchess / Paramount Vantage and co-producers Paramount / Courtesy Everett Collection / EAST NEWS

В драме 2008 года Кира Найтли сыграла реально существовавшую историческую личность — герцогиню Джорджиану Кавендиш. Создатели фильма предложили увеличить формы актрисы на промофотографиях, однако Кира решительно запретила им фотошопить грудь. Кстати, актриса столкивается с подобной ситуацией не впервые. Когда она работала над фильмом «Король Артур», ее грудь увеличили на рекламном постере без ее согласия. Результат разочаровал и актрису, и ее поклонников.

Имельда Стонтон — «Гарри Поттер и орден феникса»

Имельда Стонтон, вживаясь в образ Долорес Амбридж, пожелала использовать накладки. Она посчитала, что ее персонаж должен выглядеть мягким, лишенным резких линий и углов. Ведь для Амбридж было важно внешне казаться мягкой и доброй, потому что в действительности она была жестокой и властной. Костюмеры фильма «Гарри Поттер и орден феникса» без споров удовлетворили ее просьбу. Благодаря дополнительному объему в области бедер, походка актрисы стала похожа на утиную. Имельда осталась довольна.

Бонус: Дуэйн Джонсон отказался прекращать тренировки и сбрасывать вес

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Дуэйн «Скала» Джонсон категорически отверг рекомендации голливудских магнатов. Они настоятельно советовали ему похудеть, забросить тренировки и отказаться от своего знаменитого прозвища, чтобы достичь успеха в мире кино. Но актер решил остаться верным самому себе и не подстраиваться под голливудские стандарты.

Кстати, во время съемок Дуэйн познакомился со своей женой. Их отношения прочны, как скала, и актер считает, что они остаются крепкими благодаря юмору. Но у пары есть и другие секреты счастливого брака.