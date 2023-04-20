9 талантливых актеров, которые взялись за неподходящую роль и взбесили зрителей

Актеры играют ключевую роль в создании фильмов и телесериалов, так как именно их образы и созданные ими эмоции остаются надолго в нашей памяти. Но именно по этой же причине неудачный кастинг, напротив, может привести к провалу проекта и оставить зрителей разочарованными. В этой статье мы расскажем о фильмах, которые запомнились большинству людей не выдающимся сюжетом, а сомнительно подобранными актерами.

Джинни — Уилл Смит

На определенном этапе производство фильма было приостановлено студией Disney из-за сложного кастинга. Однако даже дотошный подход в итоге не уберег ремейк «Аладдина» от вороха критики относительно выбора Уилла Смита на роль Джинни. Есть предположения, что актера взяли на роль только из-за его популярности, так как обычно это хорошо сказывается на кассовых сборах. А вот харизмы и умения виртуозно импровизировать, особенно на фоне культовой озвучки Робина Уильямса, Смиту явно не хватило.

Джонатан Харкер — Киану Ривз

Благодаря безупречной репутации Киану Ривза довольно сложно критиковать, однако даже на солнце бывают пятна. И одним из таких пятен в карьере самого доброго актера Голливуда фанаты считают его роль Джонатана Харкера в фильме «Дракула». Зрителям показалось, что на фоне выдающейся актерской игры таких мастодонтов, как Гэри Олдмен и Энтони Хопкинс, Ривз выглядит лишь красивой приманкой, но при этом деревянной и неубедительной. Особенно критикам не понравились попытки актера изобразить британский акцент. По признаниям режиссера фильма Фрэнсиса Копполы, Киану очень много тренировался и пытался сделать все безупречно и, возможно, именно это напряжение стало причиной неестественного звучания.

Морбиус — Джаред Лето

Безусловно, Джаред Лето обладает яркой индивидуальностью и ему очень хорошо удаются самые разнообразные и необычные роли. Однако в роли Майкла Морбиуса — блестящего врача с редкой и неизлечимой болезнью крови — всеобщий любимчик неожиданно потерпел фиаско. Зрителям он показался чересчур мрачным и молчаливым, ему не хватило ни шарма, ни игривости, которая, например, ярко выделила персонажа Тома Харди в «Веноме». В каком-то смысле он лучше проявляет себя как злодей, но оставляет зрителей совершенно равнодушными, если выступает как герой, из-за чего ему сложно симпатизировать и сопереживать.

Дженни Эвердин — Кэмерон Диас

Мартин Скорсезе — режиссер фильма — как-то признался, что предложил роль Дженни в фильме «Банды Нью-Йорка» Кэмерон Диас просто потому, что студия нуждалась в актере с громким именем, который бы обеспечил высокие кассовые сборы. Но участие актрисы в проекте принесло больше вреда, чем пользы. Зрители посчитали, что Диас не соответствовала драматическому тону фильма и на фоне убедительной игры остальных актеров буквально мешалась, как кость в горле. Современные манеры и акцент актрисы не сочетались со временем и местом действия фильма, не передавали глубину персонажа. В итоге это значительно понижает градус реализма и правдоподобности происходящего на экране.

Эдвард Каллен — Роберт Паттинсон

Вы наверняка наслышаны о возмущениях фанатов книг Стефани Майер, связанных с выбором актрисы на роль Беллы Свон, чью игру не раз называли чересчур неубедительной и скованной. Однако в случае с Робертом Паттинсоном ситуация была ничуть не лучше, и из-за роли Эдварда Каллена в киносаге «Сумерки» актер навлек на себя гнев многих зрителей. Люди были так возмущены выбором кастинг-менеджеров, что даже подавали петицию, чтобы на роль вампира взяли кого-то другого, а после выхода фильма в свет возмущения только усилились. Зрители по-прежнему считают, что если неловкость и застенчивость Беллы хоть как-то оправданна, то Эдвард, наоборот, должен был быть максимально обворожительным и собранным, что Паттинсону передать не удалось.

Нейтан Дрейк — Том Холланд

Хотя Холланд завоевал сердца многих киноманов, сыграв Питера Паркера, это не спасло его от волны критики за главную роль в фильме «Анчартед: На картах не значится». Поклонники игры посчитали, что актер слишком молод для роли Нейтана Дрейка и не обладает необходимой физической подготовкой, чтобы достоверно передать характер героя. Все-таки Нейтан Дрейк — зрелый и опытный искатель приключений, а не легкомысленный мальчишка. Некоторые фанаты посчитали, что роль должны были отдать Нейтану Филлиону. Актер идеально подходит внешне и в свое время даже спродюсировал и снялся в собственной короткометражке, в которой продемонстрировал, что обладает подходящей фактурой и способностями.

Мотоко Кусанаги — Скарлетт Йоханссон

Выбор Скарлетт Йоханссон на роль главной героини в экранизации популярной японской манги «Призрак в доспехах» вызвало массу возмущений перед выходом фильма в 2017 году. Фанатов смутило, что актрису выбрали на эту роль из-за громкого имени и при этом закрыли глаза на то, что она совершенно не подходит внешне. Попытки объяснить это по мере развития сюжета только усугубили ситуацию, и люди лишь убедились в том, что более разумным решением было бы все же выбрать пусть и неизвестную, но японскую актрису.

Кристиан Грей — Джейми Дорнан

Фанаты книг Э. Л. Джеймс посчитали, что Дорнан не соответствует своему герою даже внешне. Не говоря уже о том, что ему банально не хватило обаяния для воплощения такого неоднозначного персонажа, как Кристиан Грей. Критики согласились и подметили, что он скорее выглядит как унылая фотомодель или в лучшем случае клишированный плохой парень. При этом актер действительно талантлив и отмечен большим количеством наград, а его харизма почему-то опустилась до уровня гладильной доски только в этой серии фильмов. Кроме того, существенной проблемой стало и отсутствие «химии» между героями. Отношения персонажей получились неуклюжими и неловкими.

Том Паркер — Том Хэнкс