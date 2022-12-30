9 талантливых актрис, которым внешность чинила препятствия на пути к желанным ролям

Культ молодости, царящий в Голливуде, неоднократно обсуждался в публичном пространстве. «Слишком стара для роли» — актрисам, которым едва перевалило за 30, приходится слышать это гораздо чаще, чем мы привыкли думать. Бывает и обратная ситуация — когда актриса еще «не доросла» до «серьезного» кино. А иногда препятствием к роли становятся внешность, вес, национальная принадлежность или даже закрепившийся за актрисой кинообраз. Мы разузнали истории звезд, у которых таланта хоть отбавляй, но все равно никто не приносит им роли на блюдечке с голубой каемочкой.

Дженна Ортега

Этой осенью, после премьеры сериала «Уэнсдэй», 20-летняя исполнительница главной роли стала настоящей звездой. Но еще совсем недавно актриса подумывала о том, чтобы бросить актерское ремесло. По словам Дженны, она считалась слишком взрослой для детских ролей и слишком юной для серьезных. «Никто не предупреждает о том, что есть переходный период, когда работу найти очень трудно», — говорит звезда. Еще одним подводным камнем стало длительное сотрудничество с Disney в прошлом. Дженне пришлось всем доказывать, что она не застряла в диснеевских ролях. И она это с блеском сделала, снявшись в двух фильмах ужасов: «Крик» и «Х».

Энн Хэтэуэй

После того как Энн Хэтэуэй отпраздновала 30-летие, она рассказала о трудностях с получением работы в кино. Дело в том, что роли, предназначенные для ее возраста, отдавали 20-летним актрисам. «Когда мне было за 20, я без проблем получала роли, которые, если по-честному, писались для женщин за 50. А сейчас мне чуть за 30, и я такая: „Стойте, почему роль получила эта 24-летняя девушка?“»

Дженнифер Лоуренс

Когда Дженнифер Лоуренс проходила кастинг на роль Китнисс Эвердин в «Голодных играх», первым делом ее спросили, на сколько она собирается похудеть. Однако актриса худеть наотрез отказалась. Она не хотела, чтобы девушки, которые будут подражать Китнисс, чувствовали себя не в своей тарелке из-за каких-либо особенностей фигуры. К счастью, Дженнифер замечает, что стандарты потихоньку меняются. «Помню, когда я работала над „Голодными играми“, никто не брал женщину на главную роль в боевике. Говорили, что это не сработает, не привлечет мужскую аудиторию. И каждый раз, когда я вижу новый фильм, который разрушает хоть один из этих стереотипов, я чувствую себя счастливой».

Марго Робби

Во время пресс-конференции на тему картины «Однажды в Голливуде» с участием режиссера и актеров журналистка задала вопрос, почему героине Марго Робби почти не дали реплик в этом фильме. Позже в соцсетях разгорелся скандал: пользователи заявляли, что Робби — талантливая актриса, но почему-то количество диалогов с ее участием мизерное. Режиссер Квентин Тарантино пояснил, что главный герой «Однажды в Голливуде» — Рик Далтон в исполнении Леонардо Ди Каприо. Поэтому в основном сюжет вращается вокруг него. Но все же пообещал добавить больше моментов с Робби в расширенную версию фильма.

Флоренс Пью

Vianney Le Caer / Invision / East News

Звезда «Солнцестояния» вспомнила, как в 19 лет на нее оказывали давление, требовали полностью перекроить внешность. В тот момент Флоренс получила главную роль в сериале о восходящей поп-звезде. «Я чувствовала себя очень счастливой и не могла поверить, что получила эту первоклассную работу». Но как только актрису утвердили на роль, боссы начали диктовать ей, как она должна выглядеть. «Все, что они пытались изменить во мне — мой вес, внешний вид, форму лица, форму бровей, — это не то, ради чего я стала актрисой». В итоге сериал не ушел дальше пилотной серии, а актриса вернулась в Англию, чувствуя, что ее карьера окончена. Но, к счастью, этого не случилось. 2 недели спустя она попала на прослушивание в фильм «Леди Макбет», где и сыграла главную роль.

Ана де Армас

С момента появления в комедийном детективе «Достать ножи» карьера Аны де Армас быстро пошла в гору. Однако сначала актриса почти отказалась от роли Марты Кабреры. Дело в том, что Ана родом с Кубы. Во время знакомства со сценарием ей поначалу показалось, что Марта очередная «красивая латиноамериканская медсестра». Это актрисе не понравилось, поскольку, по ее словам, латиноамериканским персонажам часто не хватает глубины и их изображают не более чем знойными красотками. К счастью, в конце концов Ана передумала.

Зои Салдана

Domine Jerome / ABACA / Abaca / East News

Зои Салдана рассказала о давлении, которое общество оказывает на женщин. По словам актрисы, как только у женщины появляются дети и она достигает 40-летнего возраста, ее начинают считать старой. «Мне 44 года, и сейчас я взяла под контроль свой возраст и свою жизнь. И я так счастлива, что могу сотрудничать с режиссерами и продюсерами, которые не фетишизируют женскую молодость».

Риз Уизерспун

Запоминающаяся роль в фильме «Выскочка» поставила под угрозу дальнейшую карьеру актрисы. Риз Уизерспун начала копить отказы от продюсеров. По этой же причине ей с трудом удалось получить роль Эль Вудс. «Они реально думали, что я выскочка. Мой агент позвонил и сказал: „Ты должна встретиться с главой студии, но он тебя не одобрит. Он думает, что ты такая же неприятная, какой была твоя героиня“. На прослушивание мне сказали надеть что-нибудь соблазнительное». В результате актриса все-таки получила роль в «Блондинке в законе», сделавшую ее звездой.

Эмили Блант

Эмили Блант не сразу получила свою знаменитую роль в фильме «Дьявол носит Prada». Более того, она едва не провалила прослушивание: режиссер отметил, что Эмили недостаточно стильная. Дело в том, что актриса опаздывала на рейс: на ней были спортивные штаны и она не была готова предстать в роли сотрудницы модного журнала. В конце концов режиссер фильма сказал ей: «Нам нужно, чтобы ты пришла на прослушивание еще раз, но, пожалуйста, надень не спортивные штаны, а что-то другое! Студии нужно, чтобы ты выглядела более стильно — больше походила на героиню». И только после второго прослушивания, когда актриса выполнила все условия, ей предложили роль. Кстати, Эмили признает, что именно после этого фильма ее любовь к моде значительно возросла.