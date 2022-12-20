9 второстепенных персонажей, без которых наши любимые фильмы потеряли бы свою изюминку

Конечно, любому актеру приятно получить главную роль — ведь тогда вся история будет строиться вокруг него. Но и второстепенная роль может стать визитной карточкой артиста и подарить ему фанатов. В этой подборке мы решили вспомнить как раз такие случаи.

Лианна Мормонт — «Игра престолов»

У Лианны немного экранного времени, но фанаты сериала от нее в восторге. Глава дома Мормонтов, эта малышка за словом в карман не полезет и даст отпор кому угодно. Очень умна для своего возраста и держит себя с королевским достоинством. На фоне ярой критики 8-го сезона сюжетная линия Лианны, победившей великана, выглядит достойно. Некоторые зрители так и вообще назвали ее лучшим персонажем сезона. В сериале именно Лианна провозгласила Джона королем Севера. Она верная, смелая и без страха высказывает свое мнение. Лианне принадлежат слова: «Медвежий остров не знает другого короля, кроме короля Севера, которого зовут Старк». © Nandakumar Palanisamy / Quora

Сюмбюль-ага — «Великолепный век»

Сюмбюль — евнух в гареме. Сначала он кажется комедийным персонажем, когда шутливо переругивается с персоналом дворца и наложницами. Но со временем раскрывается и его драматическая линия. У мужчины завязываются романтические отношения, и его возлюбленная предлагает усыновить ребенка. Только вот женщина оказывается шпионкой. Тогда Хюррем приказывает Сюмбюлю избавиться от нее, и тот лично выполняет повеление госпожи. Также сложно сдержать слезы, когда Сюмбюль вспоминает свое трудное детство. Я просто обожаю, когда Сюмбюль начинает ругаться по-арабски. Выучила пару слов, хе-хе. Люблю этот сериал. © suehowlittle / YouTube

Лив — «Засланец из космоса»

Лив Бейкер — помощница шерифа. Неуверенность сквозит в каждом ее движении. Лив милая и очень умная — по правде сказать, она гораздо умнее начальника, но тот в силу своего характера постоянно ее недооценивает. Бейкер на раз выдает толковые идеи и догадки и могла бы по щелчку пальцев раскрывать преступления. Но, увы, шеф ее игнорирует. В итоге девушка все же ставит на место шерифа, что вызывает у зрителей чувство глубокого морального удовлетворения. Лив и Аста — два самых красивых персонажа в этом сериале. Мне нравится момент, когда Лив получает возможность снять этот душный костюм шерифа, надеть платье и распустить волосы. © Steve Robertson / YouTube

Стайлз — «Оборотень»

Стайлз — лучший друг главного героя Скотта. Скотт поневоле становится оборотнем — казалось бы, все самое интересное происходит именно с ним. К тому же мы знаем, что «друг главного героя» — это обычно такая роль, которая помогает раскрыться только центральному персонажу. Но в итоге Стайлз получился таким интересным и харизматичным героем, что перетянул на себя львиную долю внимания зрителей. Скажем больше, судя по отзывам, он стал популярнее главного героя. Стайлз дерзкий, саркастичный и веселый. Он умный, всегда первым замечал зацепки, но его никто никогда не слушал. Буду честна: «Оборотень» — сериал так себе и единственная причина, по которой я его смотрела, — это Стайлз. © Leo Valdez / Quora

Профессор Снейп — «Гарри Поттер»

Ах, профессор Снейп! Сколько девичьих сердец замирало, когда он появлялся в кадре, весь такой мрачный и загадочный! Он язвил, третировал Гарри и в то же время защищал его. А после знаменитого «всегда» (когда Снейп признался, что всегда любил Лили Поттер) любой зрительный зал аплодировал. Обожаю Снейпа, потому что он говорил столь страстно о вещах, которые любил. Он один побежал в Визжащую хижину, где был предполагаемый серийный убийца, и все ради троих детей, которые ему не очень-то нравились. А еще он вытер пол Локхартом. И никто не носит черную мантию так же стильно, как он. © Fizza Saeed / Quora

Элис Каллен — «Сумерки»

Элис Каллен так полюбилась зрителям, что затмила остальных персонажей, даже главную героиню, ведь многих Белла лишь раздражает. Что до Элис, то даже для вампира она словно «не от мира сего». Это и понятно — с ее-то способностью предсказывать будущее. Но она не использует свои силы во вред. Девушке нравится веселиться и хорошо проводить время с близкими, она лишена амбиций, в отличие от Вольтури. Характер Элис понравился фанатам саги. Она может быть милой и дурашливой, но на самом деле очень опасна — вспомним, как она поставила на место Вольтури. Я обожаю Элис. Даже люди, которые не читали книги, любят ее. Ее способность видеть возможные варианты будущего влияет на ее поведение. Например, она долго ждала, пока Эдвард разрешит ей представиться Белле, ведь она уже знала, что парочка будет встречаться. Большую часть времени Элис игривая и смешливая, при этом в опасных ситуациях она действует очень серьезно. © Hannah Shribman Brown / Quora

Грут — «Стражи галактики»

Грут — древовидный гуманоид, член команды Стражей галактики. «Я есть Грут» — вот фраза, которую этот персонаж с разной интонацией говорит на протяжении всего фильма. Она буквально приклеилась к фанатам Marvel и стала мемом. Мнение профессиональных кинокритиков совпало с мнением публики. Некий кинообозреватель даже написал, что Грут стал одной их самых ярких находок в первой части. Кстати, озвучивал Грута Вин Дизель.

Лютик — «Ведьмак»

Лютик — бард, повеса и верный друг ведьмака Геральта. Он может обижаться и дурачиться сколько угодно, но в критической ситуации придет к друзьям на выручку. Во 2-й серии Лютик спел песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой». Неожиданно композиция стала вирусной, появилось даже множество кавер-версий. Автор слов была поражена тем, как быстро песня завоевала любовь зрителей.

Мэн Яо — «Неукротимый: Повелитель Чэньцин»

Можете ли вы поверить, что этот милый молодой человек с ямочками на щеках — один из главных злодеев сериала? Однако же и у Мэн Яо есть поклонники. А все потому, что персонаж получился многогранным. Парень — незаконнорожденный сын Верховного заклинателя. Он долго пытался добиться любви отца, выполняя его грязные поручения. Но отец лишь отмахивался от него. Несмотря на ум парня, окружающие насмехались над его низким происхождением. Что ж, тогда он решил стать Верховным заклинателем и пошел по головам. Мэн Яо воспитывал и защищал своего племянника-сироту. Он знал, что мальчику было одиноко, и подарил ему компаньона — собаку Фею. Это похоже на родительскую заботу. © Anonymous / hamliet.tumblr.com