9 звезд, которые были в шаге от того, чтобы все бросить и плюнуть на карьеру. А затем получили ту самую роль

Вот мы думаем: «Звездам все легко дается, они богатые и знаменитые». Но прежде чем такими стать, они прошли нелегкий путь. При этом в жизни многих из них был момент, когда они так устали от неудач, что едва не оставили карьеру в кино. Можете ли вы представить, чтобы в современном Голливуде не было, например, Шарлиз Терон? К счастью, ей улыбнулась удача. Как и другим актерам из нашей статьи.

Шарлиз Терон

Это сейчас Шарлиз — любимица публики и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Но мало кто знает, что попытать счастья в Лос-Анджелесе она приехала с совсем небольшим запасом денег и ей пришлось повздорить с кассиром в банке, который отказался обналичивать ее чек из-за проблем с гражданством. Ссору увидел рекрутер талантов, так удачно зашедший в тот же самый банк. Он оставил будущей актрисе свою визитку и устроил в актерскую школу, где Шарлиз и получила свои первые роли. А вскоре она сыграла роль в «Адвокате дьявола», который стал прорывным в ее карьере. Много позже, рассказывая эту историю, актриса призналась, что если бы не тот день, ее бы в Голливуде не было.

Мелисса Маккарти

, © Gilmore Girls / Warner Bros. Television and co-producers Nils Jorgensen / Capital Pictures / East News

Многие без ума от комедийного таланта Мелиссы, и трудно представить, что такая яркая звезда на голливудском небосклоне могла и не зажечься. Но поначалу будущей звезде не везло: прослушивания проваливались, она никак не могла получить роль. В итоге Мелисса заключила «договор» сама с собой: если до 30 лет она не найдет работу в Голливуде, то откажется от мечты стать актрисой. За неделю до 30-летия Маккарти получила роль в сериале «Девочки Гилмор», которая ее и прославила.

Роберт Паттинсон

, © Twilight / Summit Entertainment and co-producers Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Перед тем как сняться в «Сумерках», принесших ему небывалую популярность, Роберт был близок к тому, чтобы все бросить. Да, до этого он уже успел получить роль Седрика в фильме о Гарри Поттере, но потом как-то не заладилось. Прослушивание на роль в «Сумерках» актер, по его словам, едва не провалил, взяв с собой по совету агента гитару. «Я захожу, а они такие: „Ой, ты гитару принес? Будешь играть?“ Говорю им, что нет, а мне в ответ: „Так ты ее просто подержать принес?“ И все, моей уверенности как не бывало», — рассказывал актер. После этого провала он позвонил родителям и сказал: «Все, хватит с меня, не буду больше себя мучить». А на следующий день Роберта пригласили в «Сумерки».

Джон Красински

, © The Office / NBC Universal Television and co-producers Evan Agostini / Invision / East News

Как-то Джон сказал маме, что собирается стать актером, а она взяла с него обещание уйти из индустрии, если он не добьется успеха в первые пару лет. Два с половиной года спустя во время своей смены официанта Джон позвонил маме, готовый сдаться и уехать, но она уговорила его подождать хотя бы до конца года. А через три недели после этого звонка Красински получил роль в сериале «Офис».

Уилл Смит

, © The Fresh Prince of Bel-Air / NBC Productions and co-producers ISABEL INFANTES / AFP / East News

До того как стать актером, Уилл Смит был рэпером. Несмотря на то что его музыкальная карьера была вполне успешной, у него было множество долгов за неуплату налогов. Однажды подруга вытащила Уилла на съемки шоу — просто провести время в надежде, что он сумеет наладить связи для карьеры. И он действительно познакомился с нужным человеком, который помог ему попасть на импровизированное прослушивание в ситком «Принц из Беверли-Хиллз».

Мэтт Леблан

, © Friends / Warner Bros. Television and co-producers Jordan Strauss / Invision / East News

Вы представляете кого-то еще, кроме Мэтта, в роли Джоуи? Мы тоже нет. А ведь перед тем, как получить эту знаковую роль, Леблан был практически разорен. Он приехал в Нью-Йорк в 17 лет, чтобы стать моделью, но в конце концов в кармане у него остались сущие копейки. Парню нужно было лишь немного удачи — и она к нему пришла: девушка попросила его пойти с ней на прослушивание, а ее агент в итоге подписал контракт и с Мэттом.

Хэлли Берри

, © Jungle Fever / Universal Pictures and co-producers SYSPEO / SIPA / Sipa / East News

Задолго до того, как стать популярной актрисой, Хэлли какое-то время жила в приюте для бездомных. На тот момент ей был 21 год. Ее история чем-то похожа на истории остальных актеров в этой статье: в определенный момент у нее просто закончились средства к существованию. Хэлли позвонила матери с просьбой выслать немного денег, но та отказала. И сейчас актриса даже благодарна ей: этот момент многому ее научил. «Мама сказала: „Раз ты хотела там быть, то будь. Ты со всем справишься“. И я справилась», — рассказывает актриса. Она действительно справилась: через два года Берри получила свою дебютную роль в фильме «Лихорадка джунглей».

Крис Пратт

, © Parks and Recreation / 3 Arts Entertainment and co-producers Jordan Strauss / Invision / East News

Мы-то знаем Криса как звезду «Стражей Галактики» и «Мира юрского периода», но до всего этого он был в бедственном положении. Крис бросил учебу и подрабатывал официантом. Ему даже приходилось есть с тарелок клиентов. Однажды ему довелось обслуживать актрису и режиссера Рэй Дон Чонг — именно благодаря ей Крис впервые появился на экране и вскоре получил первую постоянную роль в сериале. Ну а уже после этого он начал сниматься в «Парках и зонах отдыха», и персонаж в его исполнении так понравился сценаристам, что из эпизодического его сделали постоянным.

Генри Кавилл

, © The Tudors / Showtime Networks and co-producers Nils Jorgensen / Capital Pictures / East News

Сложно поверить, что этот блистательный Супермен (а для кого-то — ведьмак Геральт) когда-то чуть не бросил карьеру в кино. Прослушивания не давались ему легко, и много раз актер думал: «Все, если и в этот фильм не возьмут, я уйду». Ему отказали в роли Джеймса Бонда — продюсер сказал, что Кавилл «слишком полный», и взял на роль Дэниела Крейга. Но сами слухи о том, что Кавилл мог сыграть в бондиане, обеспечили ему неплохой пиар, и он решил не покидать киноиндустрию. А в 2007 году Генри получил главную роль в сериале «Тюдоры». Он признает, что этот проект спас его карьеру.

Однако любой актер, даже пробившийся с самых низов и сделавший головокружительную карьеру, не защищен от провальных ролей. Вот, например, любимчики публики, которых освистали за неподходящее амплуа.

Фото на превью Charles Sykes / Invision / East News