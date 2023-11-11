Что стало с 14 актерами сериала «Бедная Настя», премьера которого состоялась 20 лет назад

За судьбой героев популярного сериала следили целыми семьями. Благодаря сильному актерскому составу, крутой работе костюмеров и качественным съемкам телесериал остался в памяти зрителей на долгие годы. Мы решили узнать, как со временем изменилась внешность актеров из «Бедной Насти» и как вообще сложилась их судьба.

Екатерина Климова

В сериале актриса исполнила роль Натали — фрейлины императрицы Александры Федоровны и сестры Михаила Репнина. Екатерина говорила, что эта роль стала для нее большой удачей. Это была ее первая работа на телевидении после рождения дочери. В то время актриса уже отчаялась, что не сможет добиться успехов в карьере. Но, как оказалось, это было только началом. Климову стали приглашать в крупные проекты: «Мы из будущего», «С Новым годом, мамы!», «Любовь в большом городе 3». Сейчас Екатерина воспитывает четырех детей и продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах.

Дмитрий Исаев

Многие запомнили серьезного юношу с невероятным голосом, исполнившего роль цесаревича Александра. Дмитрий Исаев попал в телесериал случайно. На кастинг ему посоветовала пойти знакомая. В то время он работал в театре и на телеэкраны попасть не стремился. Однако, получив роль, не пожалел. По словам актера, это был хороший опыт. О том, что он является сыном известного актера Владислава Стржельчика, Исаев узнал лишь в 12 лет. «Я в отце не нуждался. Я видел актерских детей, понимал, что их жизнь весьма непроста», — признавался он. В последнее время Дмитрий регулярно появляется на экране. В 2023 году он сыграл главную роль в сериале «Пока все дома».

Марина Александрова

В сериале начинающая актриса сыграла роль немецкой принцессы, будущей императрицы Марии Александровны. Девушке приходилось говорить с акцентом, она отлично передала характер юной иностранки и показала развитие своего персонажа. В личной жизни звезды долгое время не все было гладко. Но после встречи с режиссером Андреем Болтенко она обрела семейное счастье. Сегодня актриса очень востребована. В 2023 году на экраны выходит продолжение популярного сериала, в котором она вновь играет исторического персонажа, причем главную роль — «Екатерина. Фавориты». А на 2024 год у нее уже запланировано четыре проекта.

Антон Макарский

В сериале Антон получил необычную для него роль, ведь до этого его основным амплуа был герой-любовник. А в «Бедной Насте» он сыграл неуверенного и слабохарактерного Андрея Долгорукого. Ему даже пришлось носить голубые линзы и очки, чтобы дополнить образ. Помимо этого, он исполнил заглавную песню сериала «Мне не жаль». Сейчас Макарский продолжает сниматься в сериалах, фильмах и телешоу, а еще выступает с концертами вместе со своей женой Викторией Морозовой. У супругов двое долгожданных детей, которые появились на свет спустя 13 лет брака.

Петр Красилов

Для театрального актера Петра Красилова роль в сериале «Бедная Настя» стала первой в кинокарьере. Его персонаж князь Репнин был первой любовью главной героини Анны. После «Бедной Насти» актер снялся в еще одном культовом сериале — «Не родись красивой». Там он сыграл Рому Малиновского. Кстати, на съемках он познакомился со своей будущей женой — актрисой Ириной Шебеко. Этот брак просуществовал 16 лет. В 2015 году Петр снялся в сериале «Людмила Гурченко», а затем полностью сосредоточился на работе в театре.

Анна Табанина

Хотя фильмография актрисы начинается с конца 1990-х годов, слава пришла к ней именно благодаря роли княжны Елизаветы Долгорукой в сериале «Бедная Настя». После завершения съемок девушка чуть было не передумала продолжать карьеру актрисы. Но встреча с будущим мужем помогла ей изменить решение. И, к счастью, Анне снова стали предлагать роли. Сегодня актриса воспитывает троих детей и продолжает сниматься в кино и сериалах.

Даниил Страхов

После роли барона Владимира Корфа карьера актера стремительно пошла вверх. Его фильмография насчитывает более 60 работ, среди которых особую популярность ему принесла роль молодого Штирлица в сериале «Исаев». Кроме того, Даниил работал в различных театрах.

Нина Усатова

Актриса, исполнившая роль простой кухарки Варвары, начала свою карьеру, когда ей было около 30 лет. Дебют в кино состоялся еще в 1981 году, а 8 лет спустя она была зачислена в труппу БДТ. После участия в культовом сериале Нина стала чаще появляться на экране. В ее актерской копилке есть роли в картинах «Все могут короли», «Легенда № 17» и «Экипаж». Актриса и дальше снимается в кино, чаще всего ей достаются эпизодические роли мам и бабушек.

Ольга Остроумова

© Бедная Настя / А-медиа , Kashaev Pavel / East News Kashaev Pavel / East News

Эта опытная актриса блистательно сыграла негативного персонажа — княжну Марию Долгорукую. Кинокарьера артистки началась еще в 1968 году с участия в культовой картине «Доживем до понедельника». А многие зрители помнят ее как дочку профессора в комедии «Гараж». Сейчас Ольга снимается все реже. Одна из последних ее работ в кино — роль Раисы Витальевны в картине «Номинация». Но актриса продолжает работать в театре имени Моссовета, в который ее приняли в 1983 году.

Анна Горшкова

Изначально Анна даже не планировала становиться актрисой. Девушка работала моделью и в кино попала случайно. Закончив актерскую школу из интереса, она пришла на кастинг и таким образом получила свою первую роль. А в 2008 году получила уже главную роль в фильме Станислава Говорухина «Пассажирка». Горшкова продолжает сниматься. Один из последних сериалов с ее участием — «Эффект домино». Недолгое время Анна была замужем за бизнесменом—миллиардером.

Эммануил Виторган

Актер исполнил роль князя Петра Долгорукого, который оказался отцом главной героини. Фильмография Эммануила насчитывает более 120 ролей в фильмах. Мужчина признается, что сегодня, когда ему уже за 80, он совсем не чувствует возраста. Виторган продолжает сниматься и воспитывает со своей третьей женой двух маленьких дочерей.

Светлана Тома

Слава пришла к актрисе в 1976 году с выходом фильма «Табор уходит в небо», в котором она сыграла цыганку Раду. Потом были роли в таких популярных картинах, как «Мой ласковый и нежный зверь» и «Благочестивая Марта». А в сериале «Бедная Настя» она исполнила роль отшельницы Сычихи. Светлана продолжает сниматься в фильмах и в сериалах. Одна из последних ее работ — роль Антонины Павловны в сериале «Не дождетесь», в котором сыграл и ее коллега по «Бедной Насте» Эммануил Виторган. Кстати, ее дочь Ирина Лачина и внучка Мария Будрина продолжили актерскую династию.

Марина Казанкова

Красавица-актриса сыграла фаворитку цесаревича Александра — Ольгу Калиновскую. Кстати, Марина увлекается не только кино. Она является чемпионкой по фридайвингу (подводное плавание с задержкой дыхания), а также многократной рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса. После успешного старта в кино Казанкова снялась в более чем 30 фильмах и сериалах, в том числе в «Закрытой школе». А одной из последних картин с ее участием стала итальянская комедия «Лови момент».

Елена Корикова

Главная роль в культовом сериале принесла актрисе большую популярность, но таких же ярких и знаковых ролей в ее фильмографии больше не было. Многие помнят, как хорошо она сыграла Лизу в фильме, снятом по мотивам повести Пушкина «Барышня-крестьянка». Однако та картина вышла на экраны до «Бедной Насти». Елена дважды была замужем. Своего единственного ребенка она родила от Дмитрия Рощина, сына знаменитой актрисы Екатерины Васильевой. Вот уже 5 лет Елена не снимается ни в кино.