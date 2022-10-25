Этих 12 звезд считали актерами легкого кино, а они сыграли в серьезных драматических фильмах и утерли всем нос

Амплуа актеров прирастают к ним, словно маска, и зрителям порой бывает сложно воспринимать своих любимцев в ином образе. Но талант некоторых звезд так многогранен, что мы бываем поражены тем, насколько удачно они воплощают на экране нестандартные для них роли. Взгляните на тех, кому это удалось сделать с блеском.

Наталия Орейро

Наталия Орейро, строптивая Милагрос из популярного аргентинского сериала 90-х «Дикий ангел», выросла в серьезную драматическую актрису. Доказательство тому — роль в свежем сериале «Святая Эвита», где актриса сыграла первую леди Аргентины Эву Перон.

Уилл Смит

Впечатляющая фильмография Уилла Смита включает в себя самые разные роли, но прочно закрепился за актером именно образ неунывающего шутника из «Людей в черном». Тем неожиданнее видеть Смита в серьезных ролях, например в роли страдающего депрессией из-за потери дочери топ-менеджера Говарда («Призрачная красота») или упрямого отца по имени Ричард Уильямс, вознамерившегося воспитать из дочерей знаменитых теннисисток («Король Ричард»).

Зак Эфрон

Мы помним Зака в образе школьника Майка из «Папе снова 17», мускулистого любителя шумных вечеринок Тедди из фильма «Соседи. На тропе войны» и недотепы Джейсона из «Дедушки легкого поведения», где он сыграл в паре с Робертом Де Ниро. Но актеру явно стало тесновато в комедийно-романтическом образе. Так, последние его работы демонстрируют зрителям и драматическую грань его таланта: он сыграл отца «особенной» дочери в фильме «Воспламеняющая взглядом» и простого парня Чики, который начинает сомневаться в своих убеждениях, в картине «За пивом!».

Адам Сэндлер

Если мы начнем вспоминать всех комедийных актеров Голливуда, одним из первых в списке окажется Адам Сэндлер. Но великовозрастный балбес Билли из «Билли Мэдисона» и агрессивный клерк Дейв Базник из «Управления гневом» остались в прошлом. Актер сумел удивить нас ролью баскетбольного скаута Стэнли Шугермана в недавней картине «Прорваться в НБА».

Мелисса Маккарти

Оливия Колман

Лучшей кандидатуры, чем Оливия, на роль экстравагантной и взбалмошной мачехи в сериале «Дрянь» невозможно представить. Комедийный талант актрисы общепризнан: например, за роль в сериале «Двадцать двенадцать» она получила премию BAFTA TV. Но Колман не менее ярко показала себя как драматическая актриса, сыграв дочь страдающего деменцией старика (Энтони Хопкинс) в картине «Отец». За эту роль актриса была номинирована на «Золотой глобус» и другие награды.

Хью Лори

Хью Лори незабываем в роли бестолкового аристократа Берти Вустера из «Дживса и Вустера», и даже его эпизодическая роль в сериале «Разум и чувства», где он сыграл вечно утомленного жизнью мистера Палмера, вызывает смех. Да и противоречивого доктора Хауса невозможно представить без его мрачноватого юмора. В свежем сериале «Скользкий путь» Лори еще глубже проявил себя как драматический актер: он исполнил роль амбициозного, циничного и харизматичного британского министра, чья карьера оказалась под угрозой.

Бен Стиллер

Мы привыкли видеть безбашенного Бена Стиллера в фильмах вроде «Образцовый самец» или «Знакомство с родителями», но актер сумел раскрыться и в серьезной роли. Так, в ленте «Статус Брэда» он сыграл отца, который вместе с сыном едет в ознакомительный тур по колледжам.

Эд Хелмс

Образ беззубого Стю Прайса смешит нас каждый раз, когда мы решаем пересмотреть «Мальчишник в Вегасе», но Эд Хелмс не стал заложником одной роли. В триллере «Чаппакуиддик» он абсолютно убедителен в новом образе.

Джон Гудмен

Образ Уолтера, друга Джеффри Чувака Лебовски из «Большого Лебовски», вошел в историю кино, и нам сложно представить Джона Гудмена другим. Но он умеет создавать и по-настоящему пугающие характеры. Как, например, в фантастическом триллере «Кловерфилд, 10», где он сыграл мрачного злодея.

Брайан Крэнстон

Брайан Крэнстон — мастер перевоплощений, который легко вживается в абсолютно противоположные по духу образы. Ну кто бы мог подумать, что Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие» сыграл тот же самый актер, что и Хэла из ситкома «Малкольм в центре внимания»: там он играет многодетного папашу с весьма нестандартными методами воспитания.

Джефф Дэниелс

Исполнители ярких ролей рискуют остаться их заложниками на долгие годы. Чудаковатый оболтус Гарри из фильма «Тупой и еще тупее» до сих пор любим многими зрителями, но сыгравший его Джефф Дэниелс после этого создал немало образов. А роль популярного телеведущего в сериале «Служба новостей» стала для актера настоящим прорывом — за нее он получил премию «Эмми».