История Киану Ривза и Вайноны Райдер, которые кажутся очаровательной парой, но уже больше 30 лет остаются друзьями

Киану Ривз и Вайнона Райдер знакомы уже больше 30 лет. Они несколько раз снимались вместе в кино, при этом преимущественно играли возлюбленных. Несмотря на «химию», которую они демонстрируют на экране, в жизни Ривз и Райдер остаются просто друзьями, которые поддерживают друг друга в непростые моменты.

Вайнона до сих пор помнит день их знакомства во всех подробностях

Вайнона Райдер и Киану Ривз дружат уже много лет. Однако не всем известно, что они познакомились задолго до съемок в фильме «Дракула». Вайнона была большой поклонницей Ривза, но впервые встретилась с ним в 1980-х годах на церемонии вручения премии «Независимый дух». Когда ее спросили, с кем она хотела бы выйти на сцену для объявления победителя в одной из номинаций, она не задумываясь ответила: «С Киану Ривзом».

Их объединяют общие интересы и взгляды на популярность

Вайнону и Киану связывали схожие интересы, например увлечение мотоциклами. К тому же у них были общие знакомые. Возможно, еще одна причина, по которой эти двое смогли стать хорошими друзьями, — их скромность. Они не слишком любят выставлять свою жизнь напоказ и быть в центре внимания. Ривз прямо говорил, что для него очень важна приватность. А Райдер заявляла: «Самое ужасное в жизни знаменитости — это то, что люди могут вдруг подойти и начать тебя трогать. Это жутко, а они считают это нормальным, как будто ты общая собственность».

Они получили шанс сыграть в «Дракуле» благодаря Вайноне

Вайнона Райдер должна была приступить к съемкам в криминальной драме «Крестный отец — 3» режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, но выбыла из проекта из-за проблем со здоровьем. Это ужасно расстроило актрису, ведь она была поклонницей трилогии. Но за этим печальным событием последовал важный этап в дружбе Райдер и Ривза. Однажды Вайноне попался на глаза сценарий «Дракулы», по которому планировали снять телевизионный фильм. Она отправилась на встречу с Копполой для обсуждения новой совместной работы и упомянула сценарий. Режиссер решил взяться за съемки этой картины.

Съемки в фильме давались Вайноне с трудом, но положение спасал Киану

В то время Райдер встречалась с Джонни Деппом. И она, и режиссер рассчитывали, что он сыграет возлюбленного ее героини, Джонатана Харкера. Но студия забраковала их выбор, решив, что в фильме должен появиться более популярный актер. Тогда эта роль и перешла к Киану Ривзу. Вайнону эта замена не расстроила, и позднее Коппола заявил, что им удалось собрать актерский состав, о котором и мечтала актриса.

Хотя эта эмоционально тяжелая роль давалась ей нелегко, Вайнона до сих пор с теплотой вспоминает о работе с Киану в том фильме. Как-то Райдер нашла дневники, которые вела во время съемок «Дракулы», и обнаружила там такую запись о Ривзе: «Тоска, тоска, тоска, тоска. Спасибо за Киану. К счастью, я скоро увижу Киану».

Киану и Вайнона играли вместе и в других фильмах

Спустя несколько лет Ривз и Райдер снова встретились на съемках. В фильме «Помутнение» они опять сыграли возлюбленных.

А во время съемок ленты «Частная жизнь Пиппы Ли» актеры оказались в глуши, где Вайнона не могла арендовать машину. Поэтому ей приходилось обращаться за помощью к своему другу Киану, который отвозил ее в кофейню.

Поклонники мечтают, чтобы они начали встречаться

Несколько лет назад в интернете распространилась информация о том, что Киану Ривз и Вайнона Райдер поженились. К тому же выяснилось, что Вайнона часто присылает Киану сообщения со словами: «Привет, муженек». Все дело в том, что во время съемок «Дракулы» они провели церемонию бракосочетания в присутствии настоящего священника. Возможно, актеры действительно женаты, но не с юридической точки зрения.

Invision / Invision / East News , ImagePressAgency / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Этот факт только раззадорил фанатов. Один пользователь Reddit написал: «Почему они не начнут встречаться? Они так мило смотрятся вместе». Но актеры так и остаются друзьями. При этом и Вайнона, и Киану состоят в долгосрочных отношениях с другими людьми.

Как будто в насмешку над фанатами Ривз и Райдер снова сыграли возлюбленных

В 2018 году вышел романтический фильм с их участием под названием «Как женить холостяка». Сначала роль в нем получила Вайнона. Она понимала, что лента не получится удачной без подходящего партнера. И первым кандидатом на эту роль оказался именно Киану. Она говорила: «Как только я подумала о нем, уже не могла представить съемки без него». Вайнона отправила сценарий Ривзу, и он принял предложение.

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Киану так объяснил свою уверенность в том, что они смогут сыграть в этом фильме пару: «Мы с удовольствием проводим время вместе, нам нравятся работы друг друга. Мы прекрасно взаимодействуем в кадре, у нас есть доверие и взаимопонимание». Киану и Вайноне удалось передать эти чувства на экране. Многие зрители хвалили картину и отмечали «химию» между актерами.

Как вы относитесь к актерскому тандему Вайноны Райдер и Киану Ривза? Знаете ли другие примеры крепкой дружбы между актерами и актрисами?

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / AP / East News