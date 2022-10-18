История королевы теленовелл Вероники Кастро, которая настрадалась не меньше, чем ее героини, но обрела собственное счастье

Многие из нас смотрели латиноамериканские сериалы в компании наших родителей, бабушек и дедушек. Счастливые финалы многосерийных историй вселяли нам веру в то, что сказка возможна и в реальной жизни. В теленовеллах «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» героини Вероники Кастро показывали нам пример простой и бойкой девушки, которая находит свою настоящую любовь. Но судьба самой актрисы была не менее яркой, чем у ее персонажей.

Семья «дикой Розы»

С мамой и братом.

Вероника Кастро родилась 19 октября 1952 года в Мехико. Она была старшим ребенком в семье. Когда родители развелись, ее мать стала работать секретарем в университете, и Вероника вместе со своими младшими братьями и сестрой жила в доме бабушки. Девочка с юных лет проявляла интерес к театральному искусству. Когда ей исполнилось 15, она получила стипендию в Академии актерского мастерства. А позже приняла участие в популярных в то время фотоновеллах — комиксах, в которых вместо иллюстрации используются фотографии. Девушка снималась в рекламе и танцевала с сестрой в ночном клубе. Кстати, ее брат Хосе стал режиссером, а сестра Беатрис работает актрисой.

Быстрый старт в карьере

Вероника в начале карьеры.

В конце 60-х известный комик Ксавьер Лопес пригласил Веронику поработать помощницей в развлекательной программе. Уже через год девушка снялась в своей первой теленовелле под названием «Я не верю в мужчин». В то же время она продолжала работать в телепрограммах. А в 1970 году по рекомендации знакомого телеведущего она поучаствовала в конкурсе красоты, который проводила известная газета. Сначала организаторы хотели отказать девушке в участии, ведь они искали новые лица, а Вероника уже работала актрисой. Но в конце концов не только допустили до конкурса, но и вручили награду.

Любовь к донжуану

Вероника и Мануэль в 1974 году.

Во время работы над постановкой «Дон Хуан Тенорио» Вероника познакомилась с комическим актером Мануэлем Вальдесом, который был старше ее на 21 год. Актриса влюбилась в его интеллект и чувство юмора, а он поначалу не обращал внимания на юную особу. Спустя время у Вероники и Мануэля начался роман, и девушка забеременела. «А потом я узнала, что он был женат и имел по меньшей мере 8 увлечений помимо меня. Еще Мануэль был отцом 12 детей», — признавалась звезда. По совету матери Вероника решила разорвать отношения. «То была чистая любовь, прекрасное время, которое я провел с ней. Но со временем я понял, что расстаться было правильным решением», — вспоминал Мануэль.

Трудности беременной студентки

Вероника в юности.

Беременная девушка совмещала работу с учебой в университете. Денег не хватало, и Веронике пришлось заложить свою машину. Тем не менее она продолжила посещать занятия вплоть до самых родов. В 1974 году родился ее первенец, Кристиан. Мальчик не знал, кто его отец, пока ему не исполнилось 5 лет. А в 1979 году актриса получила диплом, защитив диссертацию «Международные телевизионные организации».

Первые роли в теленовеллах

Вероника начинала свой путь к звездному олимпу с эпизодических ролей в теленовеллах, таких как «У любви женское лицо» и «Нарасхват». В последней она сыграла антагонистку, амбициозную Карину, которая старается отбить возлюбленного у главной героини. Параллельно ее приглашали сниматься в телевизионных фильмах. Например, в комедийной драме «Гвадалахара — Мексика» она сыграла одну из главных ролей.

Пик карьеры и культовые роли

В сериале «Богатые тоже плачут» (1979–1980).

Сериал «Богатые тоже плачут» стал настоящим хитом, его показали более чем в 40 странах мира, а Веронику, сыгравшую в нем главную роль, полюбили миллионы телезрителей. По сюжету теленовеллы Мариана выходит замуж на Луиса Альберто, но счастье молодых длится недолго. Из-за недоразумения (молодая женщина теряет сознание и падает в объятия делового партнера супруга) ее муж решает, что жена ему изменяет. А когда выясняется, что Мариана беременна, он вовсе отказывается от ребенка и отдает его на усыновление. Но Мариана не сдается и пойдет на все, чтобы вернуть свое дитя.

В теленовелле «Дикая Роза» (1987).

После успеха картины последовал ряд других значимых проектов, в которых Вероника исполняла ведущие роли. К примеру, Лауру в сериале «Лицом к лицу» (1983) и Иоланду в теленовелле «Иоланда Лухан» (1984). В 1987 году актриса сыграла одну из своих самых ярких ролей — Розу Гарсию в мелодраме «Дикая Роза». История про бедную девушку, которая, играя с мальчишками, случайно попадает в дом богатой семьи и влюбляется в хозяина. Как и «Богатые тоже плачут», теленовелла стала популярна во всем мире.

2 героини, которых сыграла Вероника в сериале «Моя маленькая Соледад».

А в 1990 году она снялась в дебютном фильме ее брата Хосе «Моя маленькая Соледад», в котором сыграла сразу 2 персонажей — мать и дочь. По сюжету ее героиня, девушка Айседора, ждет ребенка от жестокого Херардо. Тем временем влюбленный в нее юноша по имени Хосе Луис делает ей предложение, он хочет заботиться о ребенке. Но в день свадьбы появляется Херардо и серьезно ранит жениха. Спустя время молодая вдова рожает девочку, которой дает имя Соледад. Однако коварный злодей не оставляет Айседору в покое и похищает новорожденного ребенка.

Мать поп-звезды

Со старшим сыном Кристианом и внучкой.

Старший сын актрисы Кристиан в детстве снимался на телевидении и в рекламе. Позже он стал знаменитым в Латинской Америке поп-певцом. Сегодня Кристиан считается одним из самых искусных испаноязычных исполнителей последних 3 десятилетий. Мужчина был женат 3 раза, но, к сожалению, все браки закончились разводом. У Кристиана 3 детей. Фотографиями его младшей дочери Вероника охотно делится в соцсетях.

Вероника с младшим сыном Мишелем.

Долгое время практически ничего не было известно об отце второго сына Вероники, Мишеля Кастро. Только в 2022 году актриса поделилась, что им был мексиканский бизнесмен по имени Генри Ньембро. Отношения складывались неплохо, пара хотела пожениться, когда Вероника забеременела. Но мать Генри была против, и в итоге свадьба не состоялась.

В ожидании прекрасного принца

Вероника в 2008 году.

Несмотря на то что теленовеллы дарят всем надежу на романтическую сказку, в реальной жизни даже такая роскошная дива, как Вероника Кастро, не встретила большую любовь. «В сериалах бедная девушка находит своего принца и становится богатой, выйдя за него замуж. Моя жизнь была почти такой же, но пришлось трудиться, чтобы достигнуть цели, потому что мой принц так никогда и не появился», — поделилась актриса. Звезда рассказывала, что не интересуется отношениями, потому что сама может себя обеспечить. «Я не нуждаюсь в мужчине, который будет меня кормить и оплачивать мои расходы», — сказала она.

Внезапный конец карьеры

В сериале «Дом цветов».

После выхода на экраны сериала «Дом цветов» в 2018 году Вероника внезапно для всех поклонников объявила, что приняла решение закончить карьеру. «Жизнь сильно изменилась, я не могу справиться со всей этой агрессией и насмешками, — объяснила она свое решение. — 53 года я отдавала свою жизнь и любовь этой работе. Теперь я хочу покоя».

Возраст — это всего лишь цифры

Вероника сегодня.

После того как Вероника упала со слона во время участия в развлекательном телешоу «Большой брат», ей пришлось перенести несколько операций. Поэтому, когда речь заходит о возрасте, она откровенно признается, что раньше ее здоровье было намного лучше. При этом она не боится цифр в паспорте: «Мне нравятся мои 70 лет, мои седые волосы и морщины. Когда я понимаю, что у меня есть прекрасная публика, которая напоминает мне о моей карьере».

Долгожданное возвращение на экраны

В 2022 году, в год своего 70-летнего юбилея, на радость поклонникам мексиканская звезда вернулась на экраны. Она сыграла в романтической комедии «Когда я молода», которая является адаптацией корейского фильма «Мисс Бабуля». По сюжету картины ее 70-летняя героиня по имени Малена внезапно молодеет. Девушка решает воплотить свою давнюю мечту стать певицей и устраивается солисткой в музыкальную группу своего внука.