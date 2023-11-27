История Жан-Клода Ван Дамма, который из хилого болезненного мальчика превратился в звезду боевиков

Наверное каждый из нас несколько десятилетий назад засматривался боевиками с участием Жан-Клода ван Дамма. Однако мало кто знает, что когда-то будущий актер был щупленьким и болезненным мальчиком. Если бы не его отец мы бы вероятнее всего так и не увидели бы ван Дамма в таком обличии.

Из худого и болезненного мальчика в звезду спорта

Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг — истинное имя Жан-Клода ван Дамма — родился в 1960 году в Бельгии. Его отец был бухгалтером и владельцем цветочного магазина. В детстве Жан-Клод был худым и болезненным мальчиком, а в подростковом возрасте на его лице начали «красоваться» очки с толстенными линзами. Чтобы положить конец всему этому, отец записал 10-летнего сына в секцию карате. Мальчик начал фанатично тренироваться, а параллельно с этим занялся и бодибилдингом.

В течение 5 лет будущий актер занимался еще и балетом. По поводу этого увлечения он говорил следующее: «Меня всегда привлекал балет из-за того, что там можно продемонстрировать свою ловкость, растяжку, грацию. А еще из-за того, что вы можете контролировать все, при этом никак не показывая боль на лице. Я смешал грацию танцора с силой карате. Это очень помогало мне на экране». Также Жан-Клод признавался, что если человек может пережить балетную тренировку, то он может пережить тренировку в любом виде спорта.

Первые успехи в спорте и кинодебют

В 18 лет будущий актер получил свой первый черный пояс по карате и завоевал титул «Мистер Бельгия» по бодибилдингу. В 1979 году состоялся дебют в кино — ван Дамм сыграл в фильме «Женщина между собакой и волком». Роль актера была такой крохотной, что его имя даже не упомянули в титрах.

Одно время Жан-Клод даже продавал цветы на улице и, накопив денег, открыл свой тренажерный зал. Там обучали карате, танцам, аэробике, бодибилдингу. На пике своего развития детище ван Дамма приносило ему $ 15 тыс. в месяц. В 20 лет он решил, что хочет добиться чего-то большего и принял решение продать тренажерный зал. Жан-Клод так вспоминает об этом: «Отец подумал, что я сумасшедший. Он сказал: „Что ты делаешь? У тебя лучший тренажерный зал в Брюсселе, есть спортивный автомобиль, шикарная квартира, ты зарабатываешь так много денег, что можешь позволить себе все. Он был очень расстроен“». Примерно в это же время спортсмен заключил брак с уроженкой Венесуэлы Марией Родригес.

Тернистый путь к Голливуду

Ван Дамм отправился в Голливуд. Первые дни в другой стране выдались для него непростыми, ведь он испытывал постоянное безденежье, да и в эмоциональном плане ему было очень тяжело. Ван Дамм вспоминал: «Я жил на улице, спал в машинах, у меня не было денег». Жан-Клод успел поработать таксистом, доставщиком пиццы, водителем лимузина, частным инструктором по карате и даже вышибалой в баре Woody’s Wharf, принадлежавшем Чаку Норрису, с которым у него последствии завязалась дружба. В 1982 году состоялся дебют ван Дамма в голивудском кино — он сыграл одного из танцоров в фильме «Брейк-данс». Там актер танцевал на заднем плане на протяжении нескольких минут.

Тем временем брак ван Дамма с Родригес не выдержал тяжелых времен и в 1984 году пара приняла решение о разводе. В том же году вышел фильм «Без вести пропавшие», где Жан-Клод сыграл одну из второстепенных ролей. Ну а через 2 года он красовался в картине «Не отступать и не сдаваться» в роли бойца. Впоследствии актера звали на съемки второй части фильма, но он почему-то отказался.

Жан-Клода планировали снять в «Хищнике» (1987). Однако в процессе съемок актер завил, что в костюме инопланетянина ему нестерпимо жарко и покинул проект. Потом кинематографисты поняли, что им необходим актер с более внушительным ростом и взяли на эту роль Кевина Питера Холла. Рост ван Дамма — 1,77 м, а Холла — 2,2 м. После успеха картины Жан-Клод говорил, что не жалеет об упущенной возможности сыграть в ней.

Два брака и прорыв в большом кино

В 1985 году ван Дамм заключил брак с Синтией Дердериан, однако и он вскоре потерпел крах. Уже в следующем году пара рассталась, как раз тогда, когда актер начал получать свои первые значимые роли. В 1987 году он женился на известной бодибилдерше Глэдис Португес. Тогда де у них родился сын Крис, а в 1990 году на свет появилась дочь Бьянка Бриджит. Казалось, что личная жизнь актера устаканилась, однако это было совсем не так.

Жан-Клод продолжал активно сниматься. «Кровавый спорт» (1988) стал для него прорывным фильмом. Тогда же вышел фильм «Черный орел», где актеру также досталась одна из главных ролей. В 1990 он снялся в «Самоволке» — фильме, который заставил всех говорить, что ван Дамм уже не будет появляться в низкобюджетных фильмах о карате.

Актер стал настоящей звездой боевиков, а последующие фильмы — «Универсальный солдат» (1992), «Некуда бежать» (1993), «Трудная мишень» (1993) и «Патруль времени» (1994) лишь закрепили его успех. Кстати, после «Патруля времени» ему предлагали сняться в трех картинах и обещали заплатить в общей сложности $ 36 млн. Но он отказался, так как думал, что заслуживает больше денег. Позже актер признался: «Я был в раздрае. Да, я совершил ошибку и в течение многих лет был в черном списке Голливуда».

Четвертый брак и страстный роман с Кайли Миноуг

ASSOCIATED PRESS / East News

Тем временем стало известно о новом романе Жан-Клода. Он развелся с третьей женой в 1992 году, а новый брак заключил спустя 2 года, женившись на актрисе и модели Дарси Линн ЛяПьер. Спустя год у них родился сын Николас. В 1996 году вышел фильм «В поисках приключений», в котором актер дебютировал в качестве режиссера. На международном уровне картина имела коммерческий успех. Также он появился в одном из эпизодов сериала «Друзья».

Как стало известно уже много лет спустя, будучи еще супругом Дарси, во время съемки одного фильма закрутил роман с Кайли Миноуг. Он рассказал об этом лишь в 2012 году: «Было бы странно не завести роман с Кайли. Она была такая красивая, выделялась безупречной улыбкой и очарованием. Но при этом не вела себя как большая звезда. Кайли замечательная». Услышав откровение своего бывшего супруга, Дарси выдала: «Я шокирована тем, что он признался в таком ради того, чтобы подогреть интерес к себе. Я не знала об этом, мне больно и я чувствую себя преданной. Все дело в том, что тогда я была беременна нашим сыном». Спустя 3 года брака пара развелась.

Болезненный разрыв с супругой и второе вхождение в одну реку

После разрыва с женой Жан-Клод пристрастился к вредной привычке. Дошло до того, что ему в судебном порядке запретили видеться с сыном. Во многом причина этого пристрастия крылась в его нестабильном психическом здоровье, ведь актеру много лет не диагностировали биполярное расстройство. Он не понимал в чем дело и пытался найти умиротворение в тренировках. Актер признавался: «Если я не тренировался несколько дней, то чувствовал себя настолько подавленным, что ничто не могло сделать меня счастливым».

В 1998 году ван Дамму наконец-таки поставили корректный диагноз и назначили препараты. Привести свою жизнь в порядок и возвратиться в большое кино ему помогла бывшая супруга Глэдис Португес. В июне 1999 года они вновь зарегистрировали свои отношения. В 2015 году ходили слухи о том, что пара собирается развестись.

Сообщали, что Глэдис даже подала документы на развод, указав в них причину разрыва — непримиримые разногласия. Однако супруги до сих пор вместе.

Активная работа в миллениуме

Жан Клод Ван-Дамм продолжал сниматься и в 2000-х годах. Однако, если в прошлом десятилетии он появился в 24 фильмах, то в последующем лишь в 16. Это можно связать с падением популярности жанра боевика в миллениуме. Тогда с участием ван Дамма сняли ленты: «Репликант» (2001), «В аду» (2003), «Пробуждение смерти» (2004), «Нарко» (2004), «Второй в команде» (2006).

В 2008 году вышел фильм JCVD, после которого о Жан Клоде вновь заговорили как об актере высочайшего класса. Журнал Time заявил, что этот фильм заслуживает быть на втором месте в числе лучших фильмов 2008 года после «Темного рыцаря». Критики заявили, что за него ван Дамм достоин «Оскара».

Не прекратил он активную работу и в 2010-х годах. В 2012 актер снялся в фильме «Неудержимые-2», что стало большим возвращением Жан Клода в жанр экшена. В этом же году в Брюсселе поставили памятник актеру в натуральную величину. Во время открытия он сказал собравшимся: «Я хочу, чтобы эта скульптура была олицетворением не Жан-Клода

ван Дамма, а просто парня с улицы, который во что-то верил и чего-то добился».

Album Online / East News

В этом десятилетии он активно продолжал сниматься в кино. Тогда у него вышли картины: «Добро пожаловать в джунгли» (2012), а также сериал «Жан-Клод Ван Джонсон» (2016-2017). Совсем скоро на экраны выйдет фильм «Тьма человеческая» с Жан-Клодом ван Даммом в главной роли. О своем персонаже он сказал, что тот более честен, чем сам актер в реальной жизни.

Совсем недавно нестареющему ван Дамму исполнилось 63 года. В одном из интервью он признался: «Когда люди интересуются моим возрастом, я просто говорю, что вечен». Ну а когда у актера спросили, есть ли у него достойный преемник среди молодых звезд боевиков, то он ответил следующее: «Я жутко стесняюсь, когда меня называют легендой. Я — обычный парень, а до позиции „легенда“ меня подняли СМИ. Не знаю есть ли такой человек, но он точно где-то существует».