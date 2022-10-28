Как изменились 20 актеров и актрис сериалов, которые покорили наши сердца еще до эры Netflix

Производители сериалов настолько избаловали современного зрителя обилием контента, что он не только не успевает за всем уследить, но и не может запомнить ни одного нового лица. Раньше ситуация обстояла иначе: транслируемые сериалы можно было пересчитать по пальцам если не одной, то двух рук, а снимавшиеся в них актеры и актрисы вмиг становились героями поколения. Оттого и интересней, как они выглядят сейчас.