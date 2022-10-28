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Как изменились 20 актеров и актрис сериалов, которые покорили наши сердца еще до эры Netflix

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Производители сериалов настолько избаловали современного зрителя обилием контента, что он не только не успевает за всем уследить, но и не может запомнить ни одного нового лица. Раньше ситуация обстояла иначе: транслируемые сериалы можно было пересчитать по пальцам если не одной, то двух рук, а снимавшиеся в них актеры и актрисы вмиг становились героями поколения. Оттого и интересней, как они выглядят сейчас.

Александр Домогаров, «Графиня де Монсоро» (1997)

Светлана Чуйкина, «Нина» (2001)

© Нина / Рен-ТВ, Kashaev Pavel / East News

Евгения Добровольская, «Королева Марго» (1996)

© Королева Марго / Шанс, Tsvetkova Ekaterina / East News

Гоша Куценко, «АБВГД Ltd» (1992–1993)

© АБВГД Ltd / Останкино, Tarakanov Vadim / East News

Александр Носик, «Возвращение Мухтара» (2004–2005)

Жанна Эппле, «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» (2004–2007)

Константин Хабенский, «Убойная сила» (2000–2005)

© Убойная сила / ОРТ, Tarakanov Vadim / East News

Анна Снаткина, «Участок» (2003)

Екатерина Гусева, «Бригада» (2002)

Андрей Федорцов, «Убойная сила» (2000–2005)

© Убойная сила / ОРТ, Ivanov Sergey / East News

Алексей Гуськов, «Граница. Таежный роман» (2000)

Алика Смехова, «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» (2004–2007)

Евгений Миронов, «Идиот» (2003)

© Идиот / Телефильм, Kashaev Pavel / East News

Екатерина Семенова, «Две судьбы» (2002–2008)

Татьяна Догилева, «Участок» (2003)

Елена Панова, «Граница. Таежный роман» (2000)

Сергей Жигунов, «Королева Марго» (1996)

Мария Куликова, «Две судьбы» (2002–2008)

Владимир Вдовиченков, «Бригада» (2002)

Ирина Рахманова, «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» (2004–2007)

Какой из этих сериалов вы любили больше всего? Кто из актеров, на ваш взгляд, со временем ни капли не изменился?

Фото на превью Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... / Motor! Film Studio, Kashaev Pavel / East News
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AdMe/Кино/Как изменились 20 актеров и актрис сериалов, которые покорили наши сердца еще до эры Netflix
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