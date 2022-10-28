Как изменились 20 актеров и актрис сериалов, которые покорили наши сердца еще до эры Netflix
Производители сериалов настолько избаловали современного зрителя обилием контента, что он не только не успевает за всем уследить, но и не может запомнить ни одного нового лица. Раньше ситуация обстояла иначе: транслируемые сериалы можно было пересчитать по пальцам если не одной, то двух рук, а снимавшиеся в них актеры и актрисы вмиг становились героями поколения. Оттого и интересней, как они выглядят сейчас.
Александр Домогаров, «Графиня де Монсоро» (1997)
Светлана Чуйкина, «Нина» (2001)
Евгения Добровольская, «Королева Марго» (1996)
Гоша Куценко, «АБВГД Ltd» (1992–1993)
Александр Носик, «Возвращение Мухтара» (2004–2005)
Жанна Эппле, «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» (2004–2007)
Константин Хабенский, «Убойная сила» (2000–2005)
Анна Снаткина, «Участок» (2003)
Екатерина Гусева, «Бригада» (2002)
Андрей Федорцов, «Убойная сила» (2000–2005)
Алексей Гуськов, «Граница. Таежный роман» (2000)
Алика Смехова, «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» (2004–2007)
Евгений Миронов, «Идиот» (2003)
Екатерина Семенова, «Две судьбы» (2002–2008)
Татьяна Догилева, «Участок» (2003)
Елена Панова, «Граница. Таежный роман» (2000)
Сергей Жигунов, «Королева Марго» (1996)
Мария Куликова, «Две судьбы» (2002–2008)
Владимир Вдовиченков, «Бригада» (2002)
Ирина Рахманова, «Виола Тараканова. В мире преступных страстей» (2004–2007)
Какой из этих сериалов вы любили больше всего? Кто из актеров, на ваш взгляд, со временем ни капли не изменился?
Фото на превью Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... / Motor! Film Studio, Kashaev Pavel / East News
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