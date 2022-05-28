Как менялся стиль Дженнифер Энистон от «соседской девчонки» к настоящей леди

Дженнифер Энистон сыграла огромное количество ролей, но самой известной все равно остается Рэйчел Грин из сериала «Друзья». Эта работа принесла ей мировую славу, но одновременно с этим сделала актрису заложницей образа соседской девчонки, и это сильно огорчало звезду.

С тех пор Энистон очень выросла как профессионал. А еще из девчонки с внешностью лучшей подружки превратилась в настоящую леди. Мы в ADME решили проследить, как шла эта трансформация.

Дженнифер Энистон — одна из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда. Однако в начале своей карьеры она столкнулась с проблемами: девушке почти не доставались большие роли. Агент актрисы посоветовал ей скинуть 30 фунтов (14 кг), несмотря на то что она была вполне стройной. Он объяснял это пожелание тем, что камера добавляет вес. Дженнифер прислушалась к совету и вскоре получила роль Рэйчел Грин в сериале «Друзья». Эта роль сделала ее звездой.

Если до съемок в «Друзьях» Энистон выглядела как соседская девчонка — длинные русые волосы, пухлые щечки, джинсы и футболки, — то после поменяла имидж. Она немного осветлила пряди, стала чаще пользоваться косметикой, носить более откровенные наряды, а ее прическу стали копировать девушки по всему миру.

К концу 90-х волосы Дженнифер становятся длиннее и светлее, а наряды — элегантнее.

В 1998 году актриса познакомилась о звездой Голливуда Брэдом Питтом. Через 2 года пара поженилась в Малибу. Супруги часто радовали публику совместными выходами. В браке с Питтом Энистон стала часто появляться на мероприятиях в платьях в бельевом стиле.

Питт и Энистон экспериментировали со стилем и предпочитали парные луки.

Их брак считался на редкость удачным для Голливуда, но в 2005 году супруги объявили о расставании. Журналисты заподозрили Питта в измене. Звезда сериала «Друзья» предпочитала не комментировать разрыв с мужем, но публика ждала ее первого появления в свете после развода. На конец октября того же года у Дженнифер была запланирована премьера фильма «Цена измены». Когда она появилась в кинотеатре, все взгляды были прикованы к ней, ведь актриса выглядела красивее и элегантнее, чем когда-либо. Для этого случая Энистон выбрала светло-золотистое платье от модного дома Chanel, усыпанное крошечными блестящими бусинами. Его тут же окрестили «платьем мести».

В 2006 году слухи об измене Питта подтвердились. Дженнифер выдержала удар достойно. Она появлялась на публике с неизменной улыбкой на лице и в откровенных нарядах.

Не забывала актриса и про вечерние платья в пол. Она предпочитала довольно откровенные модели, в которых выглядела сногсшибательно.

В 2011 году актриса начала встречаться с Джастином Теру — партнером по фильму «Жажда странствий». Перемены в личной жизни сделали образ Дженнифер менее откровенным и более элегантным.

В 2015 году Джастин Теру и Дженнифер Энистон поженились. Церемония была тайной. Платье актрисы было лаконичным, но выглядела она в нем великолепно.

Судя по идеально подобранным образам, отношения в паре были гармоничными.

Публика стала ждать от пары ребенка. Журналисты не раз подозревали Энистон в том, что она беременна, ссылаясь на ее немного округлившуюся фигуру. Актриса устала опровергать слухи о своем «интересном положении» и даже призналась в одном из интервью, что они причиняют ей боль.

В 2018 году Энистон и Теру объявили о разводе. Сложно сказать, что было на душе у Дженнифер, но после этого разрыва она не стала надевать откровенное «платье мести», чтобы показать бывшему, кого он потерял. Напротив, ее образы стали более сдержанными. Актриса окончательно стала самим воплощением элегантности.

Однако в повседневной жизни Дженнифер выглядит как все та же старая добрая соседская девчонка, которой мы ее помним.

В последние несколько лет активно ходят слухи о том, что Дженнифер Энистон может воссоединиться с Брэдом Питтом. Сами актеры опровергают такие предположения, уверяя, что они просто друзья.