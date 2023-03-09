Как после «Сумерек» Тейлор Лотнер потерял кубики пресса и любовь фанатов, но приобрел нечто большее
Многие фанаты кинофраншизы «Сумерки» буквально влюбились в персонажей саги и актеров, которые их сыграли, а в особенности в Тейлора Лотнера. Он сыграл волка-оборотня Джейкоба Блэка во всех 5 фильмах и продемонстрировал зрителям свою крепкую мускулистую фигуру. Но оказывается, это потребовало от него огромных усилий, и сейчас он решил рассказать, что ему пришлось преодолеть, чтобы достичь таких результатов.
Ему пришлось сильно измениться для роли
Тейлор Лотнер сыграл Джейкоба Блэка в вампирской саге и проделал огромную работу над своим телом, чтобы показать физическую трансформацию своего персонажа из обычного мальчика-подростка в волка-оборотня.
Он и понятия не имел, что со временем его образ начнет создавать проблемы
После съемок в «Сумерках» Тейлор рассказал, насколько ему было трудно принять тот факт, что женщины стали воспринимать его просто как обладателя красивого тела. «Когда я начал сниматься в саге, мне было 16 лет, а закончил в 20. И все запомнили моего персонажа как того парня, который постоянно ходил без рубашки. И тогда я не осознавал, что впоследствии это наложит сильный отпечаток на мое восприятие моего образа тела».
Тело Джейкоба Блэка потребовало огромных усилий со стороны актера
Актеру пришлось серьезно поработать над своим телом, чтобы в фильме «Новолуние» показать трансформацию своего персонажа из худенького мальчика в накачанного кумира всех подростков. Ему пришлось употреблять 3 200 калорий ежедневно и заниматься в тренажерном зале 5 дней в неделю.
Лотнер признался, что такие изменения негативно сказались на его организме
Вспоминая съемки, Лотнер не скрывает, что сага была «всей его жизнью». «В первом фильме я весил 64 кг, а в „Новолунии“ уже 80. Так что это не мое настоящее тело. Мне пришлось упорно работать, чтобы получить его, и еще больше, чтобы остаться в прежней форме».
После того как его буквально заставляли качаться по 5 дней в неделю, у него появилось отвращение к спорту и он вообще перестал заниматься.
«А что происходит, когда ты перестаешь появляться в зале? Да, у тебя исчезают кубики пресса, а твое тело начинает походить на нормальное», — поделился Лотнер.
После того как он перестал заниматься спортом, его тело изменилось, и вскоре фанаты начали сравнивать его фотографии «до» и «после». И эта постоянная критика в итоге привела к тому, что у Тейлора начались психологические проблемы.
Но актер научился любить свое тело, каким бы оно ни было
«Внешность не сделает вас счастливыми, — говорит Лотнер. — Не стоит думать, что если вы потеряете 10 кг или наберете мышечную массу, то, посмотрев на себя в зеркало, вы внезапно почувствуете себя счастливым. Счастье достигается совсем другими путями».
Возможно, Тейлор и потерял былую славу, зато сейчас у него в жизни все хорошо. Столкнувшись с критикой и осуждением, он приобрел уверенность в себе и восстановил здоровье — как физическое, так и душевное. А разве это не главное?
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