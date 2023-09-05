Как сложилась судьба Нины Масловой, которая сыграла неимоверных красоток в наших любимых фильмах
Яркая актриса сыграла в более чем полусотне фильмов и сериалов. Но самыми запоминающимися стали небольшие роли: всезнайка из «Большой перемены», красотка из «Афони» и царица Марфа Васильевна из «Ивана Васильевича...». Недаром Нину Маслову называют королевой эпизодов. Мы решили узнать, как сложилась личная жизнь красавицы-актрисы.
- Нина Константиновна Маслова появилась на свет 27 ноября 1946 года в Риге. Девочке было 5 лет, когда отец ушел из семьи.
- Из-за разногласий с матерью и отчимом маленькая Нина часто убегала из дома, ночевала у подруг и родственников. В семье она стала чувствовать себя ненужной. В школьном возрасте девочка много времени проводила с ребятами с улицы. Они-то и пристрастили девушку к пагубным привычкам.
- В 1964 году после окончания школы Нина она поступила в гидромелиоративный институт на инженера. Но быстро поняв, что это профессия не для нее, бросила вуз.
- Через год Нина стала студенткой Школы—студии МХАТ. Однако девушке, привыкшей к определенному образу жизни, было трудно оставить свои привычки. Через 2 года ее отчислили за плохое поведение.
- Но даже после этого она не бросила идею стать актрисой и поступила во ВГИК, который успешно закончила. А с 1971 года она начала работать в труппе Театра-студии киноактера.
- Первым мужем Нины Масловой стал болгарин, с которым она познакомилась еще будучи студенткой ВГИКа. Жить пара собиралась на родине мужа. Но к тому времени, как она смогла приехать к супругу, выяснилось, что он нашел себе другую.
- Еще в студенческие годы Нина начала сниматься в кино. Она сыграла главную роль в новаторской короткометражке под названием «Желаем успеха». Затем, в драме «Обвиняются в убийстве». А следом ее преподаватель Сергей Герасимов позвал студентку сыграть эпизодическую роль в свой фильм «У озера».
- В 1971 году на съемках одного из фильмов между Масловой и Владимиром Тихоновым завязался роман. Она даже подружилась с его вспыльчивой мамой — Нонной Мордюковой. Но тут приехала беременная жена актера. Нина была ошеломлена, ведь возлюбленный ничего ей не рассказывал. «Я конечно, могла бы продолжать с ним отношения. Но посчитала, что это будет с моей стороны непорядочно — лишать ребенка отца», — вспоминала актриса.
- Даже когда Маслова разорвала отношения с Тихоновым, Нонна Мордюкова осталась ее подругой. Нонна даже говорила: «Как жаль, что Ниночка не стала моей невесткой. Вот она была бы хорошей женой Володе!».
- Настоящая слава пришла к актрисе в 26 лет после премьеры фильма «Большая перемена», в котором она сыграла роль красавицы Вики Коровянской, тунеядки на работе и всезнайки в школе.
- Изначально Нина пробовалась на роль Люськи, подруги Ляпишева, которая все время бегала на танцы. Но режиссер переубедил ее: «Зачем тебе Люська? Мне так нужна девочка на первой парте. Я тебе обещаю, это будут помнить все».
- Во время съемок фильма Нина вышла замуж во второй раз, за мужчину, с которым ее познакомила Нонна Мордюкова. Но брак продлился меньше полугода. Актриса не могла мириться с суровым характером супруга.
- Детей Маслова иметь не могла из-за проблем со здоровьем. Помимо этого, свои неудачи в личной жизни она объясняла сильным влиянием матери. «Я все время прокручиваю свою жизнь заново, почему все так, а не иначе. Буквально в течение последних двух лет я поняла, что я была „замужем“ за своей мамой, я все время была на маминой цепи», — признавалась она.
- Пик карьеры звезды пришелся на 1973 год, когда известный режиссер Леонид Гайдай пригласил ее сняться в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Там она сыграла реальную историческую личность — супругу царя Ивана Грозного Марфу Васильевну Собакину.
- Спустя два года Нина сыграла в музыкальной комедии «Улыбнись, ровесник!». Она исполнила сразу две главные роли: девушек Машу и Марию, похожих друг на друга как две капли воды.
- А в 1975 году Нина влюбила в себя миллионы зрителей, сыграв в трагикомедии «Афоня» режиссера Георгия Данелии. Ее героиня Елена Орлова, клиентка водопроводчика Афони, была настолько очаровательна, что заставила непутевого бездельника мечтать о семейной жизни. Партнером по фильму Нины был Леонид Куравлев.
- Кстати, десять лет спустя актеры вновь встретились на съемочной площадке. На этот раз в комедии Леонида Гайдая «Опасно для жизни!». В этот раз Маслова сыграла в эпизоде хозяйку игривой собаки.
- После нескольких небольших ролей в малоизвестных фильмах в конце 1970-х и 80-х Нине все реже предлагали сниматься в кино и на телевидении. Появились финансовые проблемы, трудности в личной жизни, начались серьезные проблемы со здоровьем. Врачи даже говорили о том, что у нее неизлечимая болезнь, и жить ей оставалось недолго. А ведь ей было всего 50 лет. Однако спустя время актриса смогла отказаться от вредных привычек и поправить здоровье.
- А в начале 2000-х она стала чаще появляться на экранах. Звезда снялась в таких сериалах, как «Салон красоты», «Идеальная пара», «Сыщики-2» и «Звезда эпохи». А в 2003 году сыграла врача в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину».
- Последняя роль Нины Масловой на экране на данный момент — продавщица ювелирного магазина в сериале «Девичник» в 2017 году. Во время премьеры актрисе был 71 год.
- Сегодня звезда не снимается в кино, но с удовольствием дает интервью, посещает передачи и ток-шоу, в которых делится воспоминаниями и историями из личной жизни.
- Нина Константиновна признается, что зрители до сих пор помнят ее благодаря ярким эпизодическим ролям и узнают на улице и в магазинах. Особенно люди любят вспоминать ее неподражаемую Марфу Васильевну. «Я и предположить не могла, что пройдет несколько десятилетий, и эта роль меня будет выручать. Сама я крайне редко пользуюсь тем, что меня узнают. Когда люди слышат от меня фразы из фильмов, их лица преображаются», — делится актриса.
Другая любимица публики — Софико Чиаурели, которую хорошо помним не только мы, но и наши мамы, сыграла более ста ролей. При этом личная жизнь звезды была наполнена таким драматизмом, что впору снимать фильм про нее саму.
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