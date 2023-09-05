Как сложилась судьба Нины Масловой, которая сыграла неимоверных красоток в наших любимых фильмах

Яркая актриса сыграла в более чем полусотне фильмов и сериалов. Но самыми запоминающимися стали небольшие роли: всезнайка из «Большой перемены», красотка из «Афони» и царица Марфа Васильевна из «Ивана Васильевича...». Недаром Нину Маслову называют королевой эпизодов. Мы решили узнать, как сложилась личная жизнь красавицы-актрисы.

Другая любимица публики — Софико Чиаурели, которую хорошо помним не только мы, но и наши мамы, сыграла более ста ролей. При этом личная жизнь звезды была наполнена таким драматизмом, что впору снимать фильм про нее саму.