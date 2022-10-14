Как выглядели 10+ актеров и актрис, когда были в том же возрасте, что и герои, которых они сыграли

Нередко взрослые актеры играют в кино персонажей намного младше себя. Одаренные артисты делают это так мастерски, что зрители не замечают несоответствия. И все же мы решили посмотреть, как в действительности выглядели кинозвезды, когда им было столько же лет, сколько героям, которых они изобразили. А в конце статьи мы расскажем о молодой актрисе, которая, наоборот, не побоялась воплотить на экране героиню на несколько лет старше себя и не прогадала.

Дженнифер Лоуренс — Китнисс Эвердин, «Голодные игры»

В 1-й части трилогии «Голодные игры» главной героине Китнисс 16 лет. А сыграла ее 21-летняя Дженнифер Лоуренс. Но сделала это так искусно, что зритель на заметил подвоха.

Кейт Уинслет — Марианна Дэшвуд, «Разум и чувства»

В одноименной экранизации 1995 года романа Джейн Остин «Разум и чувства» Кейт Уинслет досталась роль средней из сестер Дэшвуд — Марианны. Героине было 16 лет, тогда как самой актрисе было 20 лет.

Кирстен Данст — Мария Антуанетта, «Мария Антуанетта»

Во время съемок в биографической драме «Мария Антуанетта» Кирстен Данст было 24 года. И тем не менее актриса убедительно сыграла королеву в разные периоды ее жизни, в том числе в подростковом возрасте: в начале фильма зрителю показали 14-летнюю эрцгерцогиню.

Аня Тейлор-Джой — Бет Хармон, «Ход королевы»

В 2020 году на экраны вышел ставший хитом сериал «Ход королевы». В нем показаны детство, подростковые годы и молодость одаренной шахматистки. А сыгравшая главную роль Аня Тейлор-Джой блестяще изобразила героиню как в юном, так и в более зрелом возрасте.

Блейк Лайвли — Серена Селия ван дер Вудсен, «Сплетница»

Рассказывающий о нью-йоркских школьниках сериал «Сплетница» был так тепло воспринят зрителями, что продержался в эфире целых 6 сезонов. Блейк Лайвли досталась одна из ведущих ролей. На протяжении всего шоу актриса росла вместе со своей героиней, хотя была старше нее на 4 года.

Николь Кидман — Сатин, «Мулен Руж!»

Чарующий мюзикл База Лурмана вышел на экраны в 2001 году. Николь Кидман на тот момент было 33 года, но она успешно справилась с ролью роскошной танцовщицы Сатин, которой должно было быть намного меньше лет.

Сирша Ронан — Кристин Макферсон, «Леди Бёрд»

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В центре сюжета комедийной драмы — 17-летняя ученица старшей школы Кристин по прозвищу Леди Бёрд. Когда картина вышла на экраны, Сирше Ронан было 23 года. За свою работу в фильме актриса была номинирована на множество престижных премий, и небольшое несоответствие возраста не помешало этому.

Коул Спраус — Форсайт Пэндлтон Джонс III (Джагхед), «Ривердейл»

Коул Спраус начал сниматься в кино еще ребенком. Но прорывным в его карьере стал сериал «Ривердейл». В этой молодежной драме 24-летний актер сыграл 16-летнего подростка Джагхеда.

Роуз Макайвер — Линдси Сэлмон, «Милые кости»

Драма «Милые кости» рассказывает о 14-летней девочке, которая стала жертвой маньяка. Главную героиню воплотила на экране Сирша Ронан, а роль ее младшей сестры Линдси досталась Роуз Макайвер, которой на момент съемок был 21 год.

Лили Коллинз — Рози Данн, «С любовью, Рози»

Лили Коллинз также не составило труда перевоплотиться в ученицу старшей школы в комедии «С любовью, Рози». В начале фильма главным героям не больше 18 лет. На момент выхода комедии актрисе было 25, но она выглядела весьма органично в образе школьницы.

Мэтт Деймон — Скотт Торсон, «За канделябрами»

В биографической драме «За канделябрами» Мэтт Деймон совершил почти невозможное — блестяще перевоплотился в 18-летнего дрессировщика Скотта Торсона, будучи старше героя на 25 лет.

Джулия Робертс — Элизабет Гилберт, «Ешь, молись, люби»

В основу романтической драмы «Ешь, молись, люби» легли мемуары писательницы Элизабет Гилберт. Согласно сюжету, героине, путешествующей по миру, 34 года. А очаровательной Джулии Робертс, воплотившей персонажа на экране, во время съемок было 43 года.



Одри Хепберн — Холли Голайтли, «Завтрак у Тиффани»

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В центре сюжета романтической комедии «Завтрак у Тиффани» — обаятельная прожигательница жизни 19-летняя Холли Голайтли. А очаровательной Одри Хепберн на момент съемок было слегка за 30.

Бонус

А вот в случае со Скарлетт Йоханссон все было с точностью до наоборот. В 2003 году она сыграла молодую выпускницу Йельского университета Шарлотту в мелодраме «Трудности перевода». И хотя актриса была на 5 лет младше своей героини, она настолько искусно справилась с ролью, что никто этого не заметил.