Как выглядели бы 16 голливудских знаменитостей из прошлого, если бы строили карьеру в наши дни
Бесспорный талант и невероятное обаяние Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Авы Гарднер, Грейс Келли и других актрис золотого века Голливуда оставили неизгладимый след в истории кино и в наших сердцах. Мода и каноны красоты скоротечны, поэтому современные звезды сильно отличаются от своих предшественниц.
ADME представил, как выглядели бы 16 кинодив прошлого столетия, если бы пик их популярности пришелся на первые десятилетия XXI века.
Ава Гарднер
Ингрид Бергман
Рита Хейворт
Одри Хепберн
Джуди Гарленд
Кэтрин Хепберн
Ширли Темпл
Мэрилин Монро
Грета Гарбо
Элизабет Тейлор
Грейс Келли
Вивьен Ли
Софи Лорен
Натали Вуд
Вероника Лейк
Оливия де Хэвилленд
Как считаете, удалось нам воссоздать «современный» образ наших любимых актрис? Какая из трансформаций показалась вам более убедительной и почему?
Фото на превью M.G.M / Album / East News
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