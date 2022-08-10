Как выглядели бы 16 голливудских знаменитостей из прошлого, если бы строили карьеру в наши дни

Бесспорный талант и невероятное обаяние Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Авы Гарднер, Грейс Келли и других актрис золотого века Голливуда оставили неизгладимый след в истории кино и в наших сердцах. Мода и каноны красоты скоротечны, поэтому современные звезды сильно отличаются от своих предшественниц.

ADME представил, как выглядели бы 16 кинодив прошлого столетия, если бы пик их популярности пришелся на первые десятилетия XXI века.

Ава Гарднер

East News

Ингрид Бергман

East News

Рита Хейворт

East News

Одри Хепберн

BILLY WILDER / Album / East News

Джуди Гарленд

East News

Кэтрин Хепберн

East News

Ширли Темпл

ASSOCIATED PRESS / East News

Мэрилин Монро

Screen Prod / Photononstop / East News

Грета Гарбо

Screen Prod / Photononstop / East News

Элизабет Тейлор

Screen Prod / Photononstop / East News

Грейс Келли

East News

Вивьен Ли

M.G.M / Album / East News

Софи Лорен

Cinema Legacy Collection / The Hollywood Archive / The / agefotostock / East News

Натали Вуд

Cinema Legacy Collection / The Hollywood Archive / The / agefotostock / East News

Вероника Лейк

Album Online / East News

Оливия де Хэвилленд

Album Online / East News

Как считаете, удалось нам воссоздать «современный» образ наших любимых актрис? Какая из трансформаций показалась вам более убедительной и почему?

Фото на превью M.G.M / Album / East News