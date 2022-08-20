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Киану Ривз зарегистрировался в Reddit, чтобы отвечать своим фанатам, и завоевал еще больше поклонников

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Более 30 лет назад Киану Ривз начал прокладывать себе дорогу в киноиндустрию. Но, даже снискав мировую славу, он не отрекся от своей привычной скромной жизни ради гламурного лоска Голливуда. Артист известен своими добрыми поступками, а его имя часто мелькает в интернет-обсуждениях, однако сам он предпочитает держаться подальше от любопытных глаз.

ADME наткнулся на переписку Киану Ривза со своими поклонниками на Reddit и хочет поделиться с вами наиболее интересными вопросами фанатов и ответами знаменитости. Актер даже отправил свое фото, чтобы доказать, что по ту сторону экрана действительно сидит тот самый кумир миллионов.

1. «С кем из кинозвезд мирового масштаба у вас крепкая дружба?»

  • Пожалуй, с Сандрой Буллок. Мы часто видимся, созваниваемся, ужинаем вместе и интересуемся жизнью друг друга.

2. «Какое ваше самое любимое воспоминание из детства?»

  • На летних каникулах мы катались с горок на самодельных гоночных машинках, пока колеса не отваливались. Хорошие были времена.

3. «Работой над каким фильмом, который незаслуженно недооценили зрители, вы гордитесь больше всего?»

4. «Вы готовите для себя или для других? Если да, то что?»

  • Нет, хотя хотел бы. Но, когда кто-то другой готовит, я всегда предлагаю помочь помыть посуду.

5. «Какой ваш любимый супергерой

  • В детстве моим любимым супергероем был... РОСОМАХА!

6. «Я слышал, что вы часто пользуетесь метро. На это есть определенная причина? Может, потому, что ездить на метро дешевле и удобнее, чем на автомобиле, или потому, что так вы чувствуете себя менее отчужденно, будучи настолько известной личностью?»

MART / KCS / East News
  • Этот вид транспорта в Нью-Йорке действительно комфортный. Я езжу на метро с самого детства. Зачастую это лучший способ передвижения.

7. «Есть что-то, что вы любите делать, но стыдитесь рассказывать об этом другим?»

East News
  • Не знаю, стыжусь ли я этого на самом деле, но я могу съесть 2 порции карамельно-орехового шоколада за раз. А может, и 3!

8. «Вам нравится шоколадное молоко

  • Да, но когда оно холодное.

9. «Киану, в чем секрет счастья

  • Не знаю, но я не перестаю его искать. Думаю, как и мы все.

10. «Каких персонажей вам нравится играть больше: главных героев или злодеев?»

  • Героев, но с неоднозначным характером.

11. «Вы коллекционируете что-то еще, кроме мотоциклов? Куда вы отправились бы в свое следующее путешествие на мотоцикле?»

  • Печатные машинки. У меня есть несколько машинок Olivetti и пара портативных моделей. На данный момент я хотел бы поехать на мотоцикле во Францию.

12. «Чем вы занимаетесь в свободное время? Какой ваш любимый фильм? Кто ваш кумир

DRILA / Broadimage / East News
  • В детстве к увлечению актерским мастерством меня подтолкнуло творчество Питера О’Тула. В свободное время я работаю, а когда работы нет, провожу время с друзьями и семьей, а также отправляюсь куда-нибудь на мотоцикле. Мой любимый фильм — «Чарли и шоколадная фабрика» (оригинал, не ремейк).

13. «Какой ваш любимый город

  • У меня их несколько, но раз уж я живу в Нью-Йорке, то он определенно возглавляет мой список. Часть моего детства прошла здесь, этот город вдохновлял меня во время учебы. Тут есть «Бродвей» и другие театры. Я встречаю здесь свою старость, мне нравится энергия Нью-Йорка. С ним меня связывает много приятных воспоминаний.

14. «Какой ваш любимый бутерброд

  • Горячий бутерброд с пастромой, горчицей, кошерными солеными огурцами и ржаным хлебом. С чипсами вприкуску и кока-колой со льдом.

15. «Какой ваш любимый фрукт

  • Сложный вопрос, зависит от настроения. Возможно, один из тех фруктов, которые я не так часто ем. Единственное, что приходит сейчас на ум, — охлажденные спелые персики.

16. «Вы предпочитаете чай или кофе? Какой именно?»

Castro, PacificCoastNews.com / East News
  • Если выбирать между кофе и чаем, я взял бы кофе, разбавленный небольшой порцией молока или сливок, без подсластителей и сахара. Мне нравится горький вкус.

Если бы у вас была возможность, какой вопрос вы задали бы Киану Ривзу?

Фото на превью MART / KCS / East News, escherbach / Reddit
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AdMe/Кино/Киану Ривз зарегистрировался в Reddit, чтобы отвечать своим фанатам, и завоевал еще больше поклонников
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