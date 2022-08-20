Киану Ривз зарегистрировался в Reddit, чтобы отвечать своим фанатам, и завоевал еще больше поклонников

Более 30 лет назад Киану Ривз начал прокладывать себе дорогу в киноиндустрию. Но, даже снискав мировую славу, он не отрекся от своей привычной скромной жизни ради гламурного лоска Голливуда. Артист известен своими добрыми поступками, а его имя часто мелькает в интернет-обсуждениях, однако сам он предпочитает держаться подальше от любопытных глаз.

ADME наткнулся на переписку Киану Ривза со своими поклонниками на Reddit и хочет поделиться с вами наиболее интересными вопросами фанатов и ответами знаменитости. Актер даже отправил свое фото, чтобы доказать, что по ту сторону экрана действительно сидит тот самый кумир миллионов.

1. «С кем из кинозвезд мирового масштаба у вас крепкая дружба?»

Пожалуй, с Сандрой Буллок. Мы часто видимся, созваниваемся, ужинаем вместе и интересуемся жизнью друг друга.

2. «Какое ваше самое любимое воспоминание из детства?»

На летних каникулах мы катались с горок на самодельных гоночных машинках, пока колеса не отваливались. Хорошие были времена.

3. «Работой над каким фильмом, который незаслуженно недооценили зрители, вы гордитесь больше всего?»

Фильм «Помутнение» обязателен к просмотру. Также я в восторге от «Криминальной фишки от Генри».

4. «Вы готовите для себя или для других? Если да, то что?»

Нет, хотя хотел бы. Но, когда кто-то другой готовит, я всегда предлагаю помочь помыть посуду.

5. «Какой ваш любимый супергерой?»

В детстве моим любимым супергероем был... РОСОМАХА!

6. «Я слышал, что вы часто пользуетесь метро. На это есть определенная причина? Может, потому, что ездить на метро дешевле и удобнее, чем на автомобиле, или потому, что так вы чувствуете себя менее отчужденно, будучи настолько известной личностью?»

MART / KCS / East News

Этот вид транспорта в Нью-Йорке действительно комфортный. Я езжу на метро с самого детства. Зачастую это лучший способ передвижения.

7. «Есть что-то, что вы любите делать, но стыдитесь рассказывать об этом другим?»

East News

Не знаю, стыжусь ли я этого на самом деле, но я могу съесть 2 порции карамельно-орехового шоколада за раз. А может, и 3!

8. «Вам нравится шоколадное молоко?»

Да, но когда оно холодное.

9. «Киану, в чем секрет счастья?»

Не знаю, но я не перестаю его искать. Думаю, как и мы все.

10. «Каких персонажей вам нравится играть больше: главных героев или злодеев?»

Героев, но с неоднозначным характером.

11. «Вы коллекционируете что-то еще, кроме мотоциклов? Куда вы отправились бы в свое следующее путешествие на мотоцикле?»

Печатные машинки. У меня есть несколько машинок Olivetti и пара портативных моделей. На данный момент я хотел бы поехать на мотоцикле во Францию.

12. «Чем вы занимаетесь в свободное время? Какой ваш любимый фильм? Кто ваш кумир?»

DRILA / Broadimage / East News

В детстве к увлечению актерским мастерством меня подтолкнуло творчество Питера О’Тула. В свободное время я работаю, а когда работы нет, провожу время с друзьями и семьей, а также отправляюсь куда-нибудь на мотоцикле. Мой любимый фильм — «Чарли и шоколадная фабрика» (оригинал, не ремейк).

13. «Какой ваш любимый город?»

У меня их несколько, но раз уж я живу в Нью-Йорке, то он определенно возглавляет мой список. Часть моего детства прошла здесь, этот город вдохновлял меня во время учебы. Тут есть «Бродвей» и другие театры. Я встречаю здесь свою старость, мне нравится энергия Нью-Йорка. С ним меня связывает много приятных воспоминаний.

14. «Какой ваш любимый бутерброд?»

Горячий бутерброд с пастромой, горчицей, кошерными солеными огурцами и ржаным хлебом. С чипсами вприкуску и кока-колой со льдом.

15. «Какой ваш любимый фрукт?»

Сложный вопрос, зависит от настроения. Возможно, один из тех фруктов, которые я не так часто ем. Единственное, что приходит сейчас на ум, — охлажденные спелые персики.

16. «Вы предпочитаете чай или кофе? Какой именно?»

Castro, PacificCoastNews.com / East News

Если выбирать между кофе и чаем, я взял бы кофе, разбавленный небольшой порцией молока или сливок, без подсластителей и сахара. Мне нравится горький вкус.

Если бы у вас была возможность, какой вопрос вы задали бы Киану Ривзу?