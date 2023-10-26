Люди назвали 10 актеров, которых обожает весь мир, но хочется сказать: «Давайте взглянем правде в глаза»

Эти актеры и актрисы засветились во множестве высокобюджетных картин. Их лица на постерах приносят создателям фильмов хорошую кассу. Но будем честны: всегда найдутся зрители, которые скажут, что популярность этих звезд, уж простите, не подтверждена огромным талантом.