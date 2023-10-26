Люди назвали 10 актеров, которых обожает весь мир, но хочется сказать: «Давайте взглянем правде в глаза»
Эти актеры и актрисы засветились во множестве высокобюджетных картин. Их лица на постерах приносят создателям фильмов хорошую кассу. Но будем честны: всегда найдутся зрители, которые скажут, что популярность этих звезд, уж простите, не подтверждена огромным талантом.
Тимоти Шаламе
- Даже если у Тимоти Шаламе главная роль, он всегда менее интересен, чем другие герои фильма. Мне кажется, ему хорошо удаются роли угрюмых пареньков, но когда ему приходится играть кого-то еще, он явно чувствует себя не в своей тарелке. © westernblottest / Reddit
- Тимоти Шаламе скучный и пресный, как тесто. Почему ему достаются такие офигенные роли? © Responsible-House523 / Reddit
Дженна Ортега
- Я обожаю Ортегу, но все ее героини очень однотипны — это всегда какие-то аутсайдеры-бунтари. Из-за этого я постоянно путаю ее роли. © Emotional-Draw3943 / Reddit
Дуэйн Джонсон
- Дуэйн Джонсон играл лучше, когда он был просто «Скалой». Его ранние работы, такие как «Сокровище Амазонки», были действительно неплохими. Он приличный комедийный актер, жаль, что так редко это демонстрирует. © WttNCFrep / Reddit
- Сегодня, если это не спасение мира или что-то еще грандиозное, его это не заинтересует. © dukie33066 / Reddit
- У Джонсона просто раздутое эго. © HorizonZero***ks / Reddit
Аня Тейлор-Джой
- Нет сомнений, у нее сейчас звездный час, но, на мой взгляд, она не демонстрирует ни диапазона, ни таланта, чтобы это оправдать. © in-game_sext / Reddit
- Аня Тейлор-Джой была очень хороша в «Ходе королевы». Там она показала тонкие эмоции. В большинстве же своих ролей она выглядит одномерной. © JustStrolling_ / Reddit
- У меня такое чувство, будто я схожу с ума, видя, как люди все время ее хвалят. Она была такая деревянная в «Меню», что почти не проявляла эмоций. Да, у нее красивая и уникальная внешность, думаю, всем просто нравится на нее смотреть. © ScullyBoyleBoy / Reddit
Бен Аффлек
- У него всегда одно и то же выражение лица. © GreenGwardar / Reddit
- Я бы сказала, что Бен Аффлек лучше в качестве режиссера, чем актера. © KithKathPaddyWath / Reddit
Лиам Хемсворт
- То, что он присоединился к «Ведьмаку» в четвертом сезоне, просто разбило мне сердце. © picklespark / Reddit
- Честно говоря, он посредственный во всех отношениях. Но зато хорошо выглядит на экране. © Worried-Horse5317 / Reddit
Блейк Лайвли
- В кадре она разговаривает так, будто у нее каша во рту. © Redgatoradeeeeeee / Reddit
- Смотрел с ней кучу фильмов, даже пару сезонов «Сплетницы», где она была типичной блондинистой красоткой. И единственный раз, когда я был доволен ее актерской игрой, это в фильме «Простая просьба». Ну и в «Отмели» она неплохо справляется с ролью. Остальное — без комментариев. © Youve_been_Loganated / Reddit
Сэм Уортингтон
- Он прогремел, появившись в двух высокобюджетных блокбастерах («Терминатор» и «Аватар»), но так и не доказал свои актерские способности. © nthroop1 / Reddit
Дженьюари Джонс
- Дженьюари Джонс великолепна в «Безумцах». Но актриса она ужасная. © SolidPoint / Reddit
- В «Людях Икс: Первый класс» она выглядела настолько же потрясающе, насколько кошмарна была ее игра. © UglyInThMorning / Reddit
Киану Ривз
- Он хороший человек, но чрезвычайно заурядный актер. © iroquoispliskinV / Reddit
- Киану Ривз невозможно деревянный. Это не бросается в глаза, когда он играет Нео или Джона Уика, но каждый раз, когда ему нужно показать эмоции, он пасует. © Titan7771 / Reddit
Погрузившись в сюжет фильма и сериала, можно легко упустить из виду детали нарядов героев. И зря, потому что часто в костюмах зашифровано множество скрытых смыслов.
AdMe/Кино/Люди назвали 10 актеров, которых обожает весь мир, но хочется сказать: «Давайте взглянем правде в глаза»
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