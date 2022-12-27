9 случаев, когда сценаристы забили на логику в угоду красивой картинке и острому сюжету

Если фильм нас действительно зацепил, мы находимся под сильным впечатлением и поначалу перевариваем эмоции. Но потом, спустя время, возвращаемся к истории, и у нас возникают вопросы, находятся логические несостыковки. Вот несколько таких «блох» мы и выловили.

«Дом Дракона»: выбор наследника

В 1-й серии король Визерис остается вдовцом без сына. Из возможных наследников — его дочь Рейенира и младший брат Деймон. Советники спрашивают короля, как быть, мол, народ волнуется, нам нужен наследник. Визерис же отвечает, что не будет выбирать между дочерью и братом. Дальнейшие события приводят к ссорам в семье и борьбе за трон. Но решение проблемы было очевидно: нужно было обручить Рейениру и Деймона! Да, они родня, но законы королевства не осудили бы этот брак. Тем более позже Деймон все же попросил поженить их, а Визерис отказал только из-за уверенности, что брату нужна лишь корона.

«Сумерки»: обучение Калленов

Нестареющим Калленам постоянно приходится переезжать. Это и понятно, ведь у местных жителей могут возникнуть вопросы. Дети Калленов из года в год ходят в школу. Когда Эдвард пригласил Беллу в гости, он показал ей шапочки выпускников, собранные им, Элис, Розали, Эмметом и Джаспером. Наверное, ужасно скучно по десять раз проходить одну и ту же школьную программу. Почему Каллены не пошли в университет? Не в Форксе, конечно, а в другом дождливом городе побольше. Можно изучать искусство, языки, да хоть ядерную физику — зато скучно точно не будет. Да и сами персонажи внешне скорее тянут на 2-й или 3-й курс, чем на школьников. Никки Рид, сыгравшей Розали, в год выхода «Сумерек» исполнилось 20 лет.

«Уэнсдэй»: отсутствие уроков

Сериал «Уэнсдэй» очень хорош, его расхваливают как критики, так и обычные зрители. Но и здесь есть к чему придраться. Невермор — это школа для изгоев — сверхъестественных существ. Но в отличие от Хогвартса, где мы видим уроки трансфигурации, зельеварения и т. д., учебный процесс здесь показали всего пару раз — навскидку вспоминается только лекция по биологии о хищных растениях. Еще было фехтование вместо физкультуры. А соревнования на лодках и волонтерство в городе — это уже факультативы. Так что вопрос, чему же учат в Неверморе, не раскрыт. Возможно, мы узнаем больше во 2-м сезоне.

«Дневники вампира»: отношения Дэймона и Елены

Делена (Дэймон + Елена) — популярная пара. Но если задуматься, то отношения с Дэймоном были очень токсичными и контролирующими. Дэймон несколько раз навязывал Елене свою волю, не уважал ее выбор и даже угрожал жизни ее брата Джереми, когда девушка отвергла его ухаживания.

«Уэнсдэй»: голос сирены

В последней серии Уэнсдэй с Бьянкой и другими одноклассниками ловят подозреваемого. Бьянка с помощью голоса сирены приказывает: «Ты идешь с ними» — и злодей подчиняется. Дальше ребятам нужно было получить признание, но подозреваемый делал бровки домиком и вину отрицал. В тот раз расколоть преступника не удалось, хотя это можно было сделать на раз, если бы Бьянка снова использовала голос сирены и приказала: «Скажи правду». И то, что умница Уэнсдэй так сглупила и не пришла к таком простейшему решению, лишь вина сценаристов.

«Гарри Поттер»: незарегистрированные анимаги

По мере того как фанаты пересматривают «Гарри Поттера», находится все больше несостыковок и вопросов. Известно, что быть анимагом не преступление, но волшебник в таком случае обязан зарегистрироваться в министерстве магии, как только он приобрел эту способность. Невыполнение этого требования приводило к тюремному заключению в Азкабане. Мы знаем, что Мародеры стали анимагами, чтобы помогать Люпину во время превращений в оборотня. Но в фильмах и книгах не говорится, почему Сириус и Питер не зарегистрировались.





«Игра престолов»: неоправданное насилие

Насилие стало практически визитной карточкой «Игры престолов», взрослые сцены и драки случались как минимум один раз в каждом эпизоде. Защитники сериала утверждали, что это было необходимо для описания мира и роста женских персонажей. Но, если оглянуться назад, возникнет ощущение, что все это было ради хайпа, многие жестокие сцены можно было показать более завуалированно.

«Дом Дракона»: отсутствие наказания

Во время свадьбы принцессы Рейениры случается жуткий инцидент. Гости видят, как во время танцев сир Кристон, защитник Рейениры, ни с того ни с сего нападет и избивает не какого-то безродного слугу, а друга жениха. Парень не выжил. Мало того что сир Кристон спокойно ушел с бала, а стража его не схватила, так впоследствии он стал тренировать детей короля Визериса. Понятно, что он теперь служит королеве. Но можно ли доверять детей психически неуравновешенному человеку? Как советники короля это допустили?

«Гарри Поттер»: молчание Сириуса

Сириуса Блэка посчитали виновным в гибели 12 маглов и Питера Петтигрю и посадили в Азкабан. Сириус и сам воскликнул, мол, это я во всем виноват, имея в виду, что нельзя было верить Питеру. Все это было сказано в состоянии шока. Почему он позже ничего не объяснил, не попытался поговорить с Дамблдором или Люпином? Ведь Люпин-то мог ему поверить — он же прекрасно знал, что Петтигрю — анимаг. Допустим, к Блэку не пускали посетителей. Но он мог пойти на хитрость, сказать, что желает признаться в ужасном преступлении, но говорить будет только с Аластором Грюмом. А Грюм как член Ордена Феникса мог бы провести расследование. Есть сыворотка правды, в конце концов. Были ли у Блэка попытки себя оправдать — большая загадка.