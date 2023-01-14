Мы сравнили горячих героев из кино 90-х с теми, что на пике славы сейчас, и ахнули от того, как лихо меняются наши вкусы

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У многих из нас 90-е годы ассоциируются с беззаботным детством и юностью. Тогда мы легко влюблялись в актеров из фильмов и сериалов. Спустя время, вспоминая красавцев, которые приковывали наше внимание к экранам, мы либо ностальгически вздыхаем, либо с грустью осознаем, насколько сильно наши вкусы подвержены влиянию моды.

Мифологический герой

Кевин Сорбо в сериале «Удивительные странствия Геракла» и Крис Хемсворт в фильме «Тор: Рагнарек».

Обаятельный неудачник

Элайджа Вуд в фильме «Факультет» и Том Холланд в фильме «Человек-паук: Возвращение домой».

Горячий качок

Кевин Смит в сериале «Удивительные странствия Геракла» и Джейсон Момоа в фильме «Аквамен».

Ученый

Скотт Бакула в сериале «Квантовый скачок» и Марк Руффало в фильме «Мстители».

Юморист

Герой-любовник

Филипп Вассер в сериале «Элен и ребята» и Бурак Озчивит в сериале «Великолепный век».

Друг главного героя

Майкл Херст в сериале «Удивительные странствия Геракла» и Джои Бэти в сериале «Ведьмак».

Злодей из боевика

Гэри Олдмен в фильме «Леон» и Рами Малек в фильме «Не время умирать».

Герой боевика

Брюс Уиллис в фильме «Пятый элемент» и Джейсон Стейтем в фильме «Форсаж 8».

Роковой красавец

Грант Шоу в фильме «Мелроуз Плейс» и Джейми Дорнан в фильме «Пятьдесят оттенков серого».

Самый популярный парень в школе

Джейсон Пристли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Джейкоб Элорди в сериале «Эйфория».

Длинноволосый красавец

Кристофер Ламберт в фильме «Горец 3: Последнее измерение» и Генри Кавилл в сериале «Ведьмак».

Смельчак

Эй Мартинес в сериале «Санта-Барбара» и Райан Рейнольдс в фильме «Главный герой».

Обаятельный негодяй

Алан Рикман в фильме «Робин Гуд: Принц воров» и Том Хиддлстон в сериале «Локи».

Качок с быстрым транспортным средством

Халк Хоган в сериале «Гром в раю» и Вин Дизель в фильме «Форсаж 7».

Аристократ

Колин Ферт в мини-сериале «Гордость и предубеждение» и Джош О’Коннор в мини-сериале «Отверженные».

Бизнесмен

Ричард Гир в фильме «Красотка» и Керем Бюрсин в сериале «Постучись в мою дверь».

Полицейский с собакой

Тобиас Моретти в сериале «Комиссар Рекс» и Джон Рирдон в сериале «Хадсон и Рекс».

Притягательный злодей

Николас Роджерс в сериале «Пещера золотой розы» и Мадс Миккельсен в сериале «Ганнибал».

А вы влюблялись в героев фильмов и сериалов 90-х годов? С каким современным персонажем вы бы могли их сравнить?

Внимание: в январе 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.