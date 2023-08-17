Мы сравнили первые и последние роли 18 культовых актрис из наших любимых фильмов

Актрисы часто посвящают профессию всю свою жизнь, снимаясь в кино с юных лет и до седины. Неудивительно, что их знаковые роли становятся родными для огромного количества людей. Мы решили посмотреть, как выглядели наши любимые кинозвезды в своих дебютных и последних ролях.