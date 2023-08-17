Мы сравнили первые и последние роли 18 культовых актрис из наших любимых фильмов
Актрисы часто посвящают профессию всю свою жизнь, снимаясь в кино с юных лет и до седины. Неудивительно, что их знаковые роли становятся родными для огромного количества людей. Мы решили посмотреть, как выглядели наши любимые кинозвезды в своих дебютных и последних ролях.
Любовь Полищук
Нонна Мордюкова
Лариса Гузеева
Алиса Фрейндлих
Вера Алентова
Елена Яковлева
Галина Польских
Инна Чурикова
Ольга Остроумова
Ирина Розанова
Лариса Удовиченко
Наталья Варлей
Ирина Купченко
Светлана Немоляева
Наталья Седых
Галина Беляева
Светлана Тома
Татьяна Клюева
Культовые актрисы поражают своим талантом. Иногда они так мастерски перевоплощаются в кадре, что хочется протереть глаза.
Фото на превью Морозко / Киностудия имени М. Горького, Перемирие / Мосфильм
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