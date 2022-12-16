Наши читатели посоветовали 15 запредельно крутых сериалов, о которых мало кто слышал

Все ближе новогодние каникулы. А когда еще, как не в это праздничное время, хочется закутаться в плед, запастись вкусняшками и посмотреть все то, на что не хватало времени и сил? Мы в этом деле вам поможем и подкинем еще парочку идей для просмотра. На этот раз мы попросили наших читателей рассказать об их любимых сериалах, которые, может, и не стали так популярны, как «Кольца власти» или «Дом Дракона», но смотрятся на одном дыхании и вообще чудо как хороши. Так что приятного вам просмотра.

Вечность (2014)

Рейтинг IMDb — 8,2 Доктор Генри Морган живет уже более 200 лет. Он работает судмедэкспертом не только для того, чтобы помогать раскрывать преступления, но и для того, чтобы разгадать тайну собственного бессмертия и снять с себя это проклятие. Обаятельные актеры и отсутствие лишней напыщенности превращают просмотр в сплошное удовольствие. Да и, признаться честно, смотреть сериал можно ради одной только песни в открывающих титрах.

Хван Джин И (2006)

Рейтинг IMDb — 8 Перед нами южнокорейская драма об одной прекрасной девушке, жившей в XVI веке. Хван Джин И — известная танцовщица и куртизанка, чья судьба сложилась трагическим образом. Сериал основан на реальных событиях, он невероятно красивый, а саундтрек здесь так и вовсе завораживает.

Люпен (2021)

Рейтинг IMDb — 7,5 Новое изложение классических французских романов об Арсене Люпене, самом известном преступнике-джентльмене. Главный герой — вор, вдохновленный приключениями Люпена, — решает свести счеты с врагами и отомстить за отца, ставшего жертвой несправедливости со стороны богатых и властных людей.

Десятое королевство (2000)

Рейтинг IMDb — 8,2 Классика нашей юности и детства, которую, однако, кое-кто мог и обойти вниманием. История о том, как официантка Вирджиния попадает в волшебный мир, никогда не надоест. И пересматривать этот мини-сериал можно бесконечно — всякий раз, когда захочется ощутить атмосферу сказки и чудес. Я его раз 20 смотрела! © Tanya Lee

Чингисхан (2004)

Рейтинг IMDb — 8,7 Сериал, созданный китайской студией, как ясно из названия, повествует о жизни первого великого хана и основателя Монгольской империи. К слову, актер, сыгравший Чингисхана, в жизни является потомком его второго сына.

Каштановый человечек (2021)

Рейтинг IMDb — 7,7 Загадочная история родом из Дании повествует о двух детективах, которые тщетно пытаются поймать жестокого преступника. На месте преступления он оставляет подсказку — небольшую поделку, фигурку из каштанов. Что ни говори, а скандинавы умеют нагнать мурашек своими атмосферными сериалами.

Потерянная комната (2006)

Рейтинг IMDb — 8,1 Детектив Джо находит ключ от таинственной комнаты, которая существует вне времени и пространства. Из этой комнаты владелец ключа может перемещаться в любую точку мира. Кроме того, каждый из находящихся там предметов тоже обладает нетипичными для него свойствами: в комнате есть, к примеру, расческа, способная останавливать время. Однажды в комнате оказывается 8-летняя дочь Джо и пропадает там. Герою предстоит вернуть девочку из плена загадочных предметов.

Министерство времени (2015)

Рейтинг IMDb — 8,2 Представьте, что кто-то рассказал вам о дверях, которые позволяют проходить сквозь время. Так вот, Министерство времени — это тайная организация, которая защищает время от посягательств на эти двери и от людских попыток изменить ход истории в своих интересах. Несмотря на всю важность и необычность, оно работает как обыкновенное государственное учреждение: сотрудники жалуются на начальство, мечтают о зарплате побольше и планируют отпуск. Ну да, живут они все в разном времени, но им это нисколько не мешает. Колоритные персонажи, интригующий сюжет и юмор — то что нужно, чтобы скрасить вечер.

Древние (2013)

Рейтинг IMDb — 8,3 Древняя семья вампиров возвращается в город, который она когда-то основала. Ей предстоит столкнуться с новыми врагами и поприветствовать старых приятелей. Этот сериал — спин-офф «Дневников вампира», в котором подробнее рассказывается о Клаусе Майклсоне, второстепенном персонаже из «Дневников». Так что зрителей, которым в свое время надоели любовные перипетии Елены, Стефана и Деймона, может заинтересовать эта история о кровных узах, вражде и дружбе, уже с другими героями. Все 5 сезонов — на одном дыхании. © Рената Еналиева

Кандис Ренуар (2013)

Рейтинг IMDb — 7,5 После развода Кандис, мать 4 детей, возвращается на родину и снова устраивается на работу в полицию. Когда-то она была высококлассным профессионалом, но теперь женщине предстоит доказать, что даже после столь длительного перерыва в карьере она все еще крутой специалист и способна раскрывать даже самые запутанные дела. Очаровательная, живая героиня, непохожая на пластиковых красоток, сразу же располагает к себе. Ее характер и стиль общения — такая же важная часть сериала, как детективный сюжет.

Что знает Оливия (2014)

Рейтинг IMDb — 8,3 Оливия Киттеридж, учительница из провинциального городка, живет обычной, но не слишком радостной жизнью: она борется с депрессией и ревнует мужа, отношения с сыном непростые. Мини-сериал снят по одноименному произведению Элизабет Страут. В нем 4 серии, каждая из которых охватывает определенный период жизни Оливии. Всего 4 серии, но такие жизненные! © Диляфруз Сабитова

Убийства в... (2013)

Рейтинг IMDb — 8,7 Сериал — подборка подозрительных событий, произошедших во Франции в разное время и в разных местах. Все расследования ведутся разными детективами, но кое-что общее у всех преступлений все же есть: каждое из них имеет подоплеку в виде легенд из далекого прошлого.

Счастье (2021)

Рейтинг IMDb — 7,9 Южнокорейские дорамы — совершенно особенный вид сериалов, который смело можно выделять в отдельный поджанр. Так, как снимают в Корее, не снимают больше нигде, и неважно, что перед нами: драма, ужасы или комедия. «Счастье» — апокалиптический триллер о том, как неудачная партия нового лекарства вызывает зомби-эпидемию. Сюжет не нов, но отлично демонстрирует психологию людей в критических ситуациях и затягивает так, что от экрана не оторваться. Очень захватывающий, рекомендую. И пусть вас не смущает зомби-тематика. © Елена Колобова

Восьмое чувство (2015)

Рейтинг IMDb — 8,2 Это сериал от создателей «Матрицы». Казалось бы, одно это должно были прославить сериал на весь мир, но «Восьмое чувство» многие упустили из виду. И зря, потому что этот сериал очень красивый, в нем много ярких персонажей, а сюжет не дает скучать. По сюжету несколько незнакомых друг с другом людей из разных точек планеты обнаруживают, что они ментально связаны. В то время, как одни могущественные организации пытаются собрать их всех в одном месте, другие пытаются их уничтожить, считая, что их связь опасна для мира. Только смотрите в одиночку, и только если у вас есть 3 свободных дня. Не оторветесь. © Елена Явузлар

Решала (2018)

Рейтинг IMDb — 8,6 Главный герой — заботливый отец, бывший муж, лучший друг, а по совместительству еще и наемный преступник. Он пытается балансировать между двумя сторонами своей жизни — законной и не слишком, — но получается, как вы понимаете, не всегда. Главное, смотреть в оригинале с субтитрами, иначе теряется атмосфера. © Maria Zeyfert