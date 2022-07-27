Почему «Фантастические твари» не повторили успех фильмов о Гарри Поттере и даже не приблизились к нему

Множество фанатов истории о Гарри Поттере зачитываются книгами и регулярно пересматривают фильмы о нем. Поэтому, когда стало известно, что снимут приквел под названием «Фантастические твари и где они обитают», поклонники саги о маленьком волшебнике замерли в ожидании. Однако ни 1-я часть, ни вышедшие потом еще 2 ленты о Ньюте Саламандере не завоевали такого же успеха, как франшиза о мальчике, который выжил.

Мы в ADME тоже любим мир магии, созданный Джоан Роулинг, и решили разобраться, почему же «Фантастические твари» не запали в душу фанатам так же, как история об избранном.

Предназначены для взрослых, а не для детей

Перед выходом франшизы о мальчике-волшебнике весь мир зачитывался книгами о нем. У читателей было время полюбить персонажа, была возможность взрослеть вместе с ним. И даже, несмотря на магию, видеть в нем себя. Ведь он столкнулся с такими близкими нам всем моментами: переход в новую школу, знакомство с одноклассниками, появление первых друзей, первых врагов, переживание влюбленности. Повторить этот успех серия фильмов о Ньюте Саламандере не смогла, ведь он предстает перед нами уже взрослым. Мы не знаем, что сформировало характер героя, какими мотивами он руководствуется. У зрителей даже нет возможности заглянуть в книгу, чтобы что-то выяснить, ведь все, что в поттериане сказано о Ньюте, — это то, что он великий волшебник. Книга «Фантастические твари и где они обитают» оказалась энциклопедией животных, и из нее мы не можем почерпнуть никакой информации о Ньюте, что делает этого персонажа не таким узнаваемым, как Гарри Поттер. Сага о Гарри Поттере — это сериал о детях и для детей. Зрители растут вместе с героями. Детская наивность постепенно становится героизмом. А в «Фантастических тварях» сразу же рвут с наивностью и показывают мрачную жестокость и неприглядную изнанку магического мира. © Kaki Olsen / Quora

История рассказана не с начала

Первые кадры поттерианы показывают нам, с чего все начинается: как мальчик, сам того не зная, сразил могущественного злого волшебника; как его оставляют в семье тети. И зритель понимает: дальше героя ждет непростое детство и долгожданное возвращение в магический мир. Ну а в финале 1-й части можно убедиться, что это не конец истории о храбром Гарри: он продолжит обучение в Хогвартсе, и его ждут новые приключения. В 1-м фильме о фантастических тварях повествование начинается будто с середины. Зрителю нужно проявить терпение, чтобы понять, что происходит на экране, кто такой Ньют, почему он прибыл в Нью-Йорк, какая у него задача. Такой прием в кино, конечно же, популярен и держит в напряжении. Но в данном случае не оправдал себя: сюжет стал сложным и запутанным. И в момент, когда все наконец-то оказывается понятным, история заканчивается. Грин-де-Вальд, появившийся на минуту, схвачен, сбежавшие магические звери пойманы. Все становится как раньше, и развития событий нет. Я считаю «Фантастические твари» длинным и немного скучным кино. Сюжет получился запутанным, было много моментов, за которыми нужно было следить. Я несколько раз пересматривала и все равно не люблю его. © Malika Krag Lund-Nielsen / Quora

Главный герой скучный

Названия фильмов и книг о Гарри Поттере сразу указывают на то, кто главный герой, кто движет сюжет вперед. Постепенно добавляются персонажи, раскрываются их характеры, но не больше, чем это необходимо. И пусть нам порой и хотелось бы узнать больше о его друзьях или врагах, мы все же знаем, что главная звезда — мальчик-волшебник. Именно он стал героем целого поколения читателей и зрителей. А вот в «Фантастических тварях» все чуть сложнее. Ньют, конечно, центральное действующее лицо, но там и без него хватает персонажей. Они детально прописаны и появляются почти одновременно. Обычно чем больше зритель узнает о героях, тем больше он им сопереживает и проникается всей историей. Но в данном случае это не касается Ньюта Саламандера, ведь все персонажи настолько разные и самобытные, что на их фоне он просто теряется и вообще не цепляет. Ньют показался мне скучным и странным. Тина — просто девушка, которая не может перестать лезть не в свое дело. Криденс — беспокойный подросток. Ну а Куини — настоящая жемчужина, лучший персонаж фильма. © Chelsea / Quora

Мой любимый герой в «Фантастических тварях» — это магл, потому что только он развивается как личность. О Саламандере мы ничего не знаем, но нам и не нужно. Он просто пополняет свою коллекцию животных. Честно говоря, Хагрид — лучшая версия Ньюта. Дайте Хагриду фильм. © Boundpalac E / Quora

Показан несправедливый мир

В 5-м фильме об избранном нам показывают, что у Гарри были проблемы с законом, его даже судили. Когда он спасал своего брата Дадли от дементоров, был вынужден колдовать в присутствии магла, нарушая тем самым главный закон магии. Но при этом Гарри предупредили об этом правиле, пригласили на судебное заседание, где можно было высказаться в свое оправдание, дали возможность доказать, что он применял волшебство ради спасения жизни, позволили прийти защитнику и свидетелю. И пусть там пытались засудить Гарри и исключить из Хогвартса, справедливость все равно восторжествовала. У Ньюта тоже были непростые отношения с представителями закона. Он, сам того не зная, нарушил правило о таинстве магии, когда показал волшебных существ маглам. Но как же несправедливо выглядело то, что во время беседы с мракоборцами Ньюта и его друзей сразу же приговорили к высшей мере наказания! Не было ни защиты, ни свидетелей. Не предложили просмотреть воспоминания, чтобы узнать, что же произошло на самом деле. Просто сидели, разговаривали — и вот в следующую секунду Ньют уже осужден. Хорошо, что это недоразумение разрешилось.

Маглов называют другими словами

В поттериане нам достаточно быстро дали понять, что для называния людей, далеких от волшебства, есть свой термин — маглы. Не было ни одного намека на то, что это слово оскорбительно. Его употребляли все: от простых чародеев до представителей высшей власти. И зрители усвоили, что это просто обозначение. Однако в «Фантастических тварях», видимо, решили, что так говорить некорректно. И несмотря на то что события этих двух историй разделяет около 60 лет и времена более строгого взгляда на обращения еще впереди, здесь используют другие термины. Просто «не маги» или «не волшебники». Это, конечно, по сути своей верно, но ведь есть конкретное название для таких людей. Почему бы не употреблять его? Я не ненавижу фильмы о фантастических тварях, хотя есть вопросы к их создателям. Но самое главное: почему «не маги»? Какого черта? Они называются маглы, маглы! © Gem May Anderson / Quora

Волшебники одеты по-другому

Мир магии Джоан Роулинг создавала очень долго, годами вынашивая историю о Гарри Поттере. Поэтому все особенности этой вселенной воспринимаются зрителями как канон: именно так все и должно быть там устроено. Когда мы увидели волшебников в мантиях и архаичных костюмах, приняли это как данность и не задумались о том, насколько сильно их наряды отличаются от простой, удобной и привычной одежды обычных людей. А вот в «Фантастических тварях», за 60 лет до событий, произошедших с Гарри Поттером, волшебники совсем не выглядели архаично. Они щеголяли в стильных и современных платьях и костюмах, отправив мантии далеко на полку. Профессор Альбус Дамблдор в магловском костюме с жилетом кажется настоящим модником. Причем преподает он защиту от темных искусств, а не трансфигурацию, как написано в книгах о Гарри Поттере. И хотя такие наряды радуют глаз, они противоречат атмосфере уже созданного мира магии, согласно которому волшебники одеваются так, будто они не в курсе, что одежде свойственно меняться с течением времени. Ужасно видеть Дамблдора и министерских работников в магловских костюмах. Конечно, в немагических местах им нужно сливаться с другими людьми. Но не в министерстве и не в Хогвартсе. © Jeffrey / Quora

Действие происходит в скучных местах

Гарри Поттер — необычный ребенок, который провел первые 11 лет своей жизни в чулане под лестницей самого обыкновенного, скучного дома. Конечно, если не считать его первый год жизни с родителями, о котором он ничего не помнит. Поэтому, когда нам показывают восхищение мальчика при виде Косой аллеи, магазинчиков с магическими предметами, потом Хогвартс-экспресса и огромного, полного волшебства замка Хогвартс, мы верим его эмоциям и разделяем их. А вот приключения Ньюта Саламандера развиваются в достаточно тривиальной и скучной обстановке: в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Лондон, Париж. И даже то, что на некоторое время в кадре показывается волшебный зоопарк Ньюта, не спасает ситуацию, потому что выглядит слишком ненатурально и действия там никак не влияют на развитие сюжета. Зрители просто смотрят на красивые места и возвращаются к основной истории, происходящей в городах. Почему они снимали в Нью-Йорке? Франшиза о Гарри Поттере — это самая британская вещь после фильмов о Джеймсе Бонде и Докторе Кто. Нельзя просто сменить место действия и ожидать, что зрителям понравится. © antoniokowatsch / IMDb

Допускается демонстрация магии маглам

Волшебный мир живет своей закрытой жизнью. Это с самого начала говорится очень четко и ясно. Чародеи ни в коем случае не должны открывать маглам существование магии. Поэтому Гарри Поттер вынужден терпеть плохое отношение родственников, ведь он не может просто взять палочку и заколдовать их. А когда нечто волшебное происходит на глазах обычных людей, на место инцидента отправляются специальные люди из министерства магии, которые приводят все в порядок и стирают память очевидцам. Зрителям показывают вполне действенную схему. А вот в мире, который показали в «Фантастических тварях», все совсем не так. Волшебники должны скрывать свои способности, но они без зазрения совести колдуют прямо на глазах у маглов. 1-й фильм о Ньюте начинается с того, что он использует палочку в присутствии пекаря Ковальски, сотрудника банка, посетителей и охраны. Конечно, потом он готовится ликвидировать последствия и стереть память. Но почему-то только Якобу Ковальски, совершенно забыв о других растерянных людях в банке.

Много внимания уделено любовной линии

В любовной линии как таковой ничего плохого нет. И в фильмах о Гарри Поттере есть и первые влюбленности, и разочарования, и немного неловкие и трогательные отношения героев. Но этому не уделяется так много внимания. Главное в сюжете — это взросление Гарри и его друзей и борьба со злым Волан-де-Мортом. А вот в «Фантастических тварях» отношения бурно развиваются буквально у всех героев. Ньют влюбляется в первую встречную девушку, параллельно рассказывая о своей несчастной любви к Лите Лестрейндж в прошлом. Якоб обретает вторую половинку в лице Куини. И на этих любовных приключениях во многом и строится сюжет. Но ведь и в этой истории важны эволюция персонажей и борьба со злом. Мне не понравилось развитие романтических отношений. То есть, конечно, я люблю романтику, как и любая девушка. Но мне кажется, это не соответствует тяжелой атмосфере фильма. © mithzelluque / IMDb

Нагайна оказалась не такой, какой должна была быть

В истории противостояния Гарри и Волан-де-Морта можно увидеть одну из последовательниц (если так можно выразиться) злодея — змею Нагайну. Это весьма близкий для злого волшебника питомец. Для общения с ней нужно использовать змеиный язык, она просто змея в самом буквальном значении. И совершенно ничего не указывает на то, что она может перевоплощаться в человека. Когда в «Фантастических тварях» появляется персонаж по имени Нагайна — девушка, страдающая в цирке, — непросто догадаться о том, что это та самая Нагайна, которая будет показана рядом с Волан-де-Мортом. Да, объясняется, что это магическое существо маледиктус, которое может трансформироваться в змею. Но основная ипостась этой героини — человек. Нагайна демонстрирует, что ей не чужды обычные человеческие чувства и надежды, в итоге даже оказывается на стороне добра в конфликте с Грин-де-Вальдом. Поэтому трудно понять, как же она потом превратилась в ручную змею Волан-де-Морта. Нагайна теперь девушка, на которую наложено проклятие? И волшебники платят за то, чтобы посмотреть, как она превращается в змею? Но ведь в мире магии превращение в животное — это не нечто особенное. Получается, Невилл в последнем фильме расправился с человеком? Как ужасно. © vsek / IMDb

Искажена история Альбуса Дамблдора

Когда Гарри Поттер должен был учиться на 7-м курсе Хогвартса, а на деле скитался по лесам в поисках крестражей Волан-де-Морта, в магическом сообществе бурно обсуждали книгу Риты Скитер о жизни Альбуса Дамблдора. Указывалось, что Рита раскопала все мельчайшие подробности жизни директора Хогвартса и даже скандалы. Не утаили ни дружбу с юным Геллертом Грин-де-Вальдом, ни темную историю с сестрой. Так возможно ли такое, что Рита упустила существование весьма скандального племянника Альбуса Дамблдора? Ведь он помогал Грин-де-Вальду в его планах и почти уничтожил Нью-Йорк, будучи обскуром — ребенком, обладающим магической силой, которая выходит из-под контроля из-за негативных эмоций и становится весьма разрушительной. Вряд ли такой факт мог остаться незамеченным Ритой. Именно поэтому зрители видят в таком повороте непродуманность повествования в «Фантастических тварях». Криденс, мой наименее любимый персонаж, каким-то образом выживает и оказывается потерянным родственником Дамблдора? Кошмар. © aucoinandrew / IMDb

Мотивы главного героя вызывают вопросы

Гарри показан самым настоящим героем и борцом за справедливость. Уже с малых лет он не может остаться в стороне, если видит непорядок. А потом благодаря пророчеству узнает о своей судьбе — сражаться с Волан-де-Мортом. И пусть не все ему дается легко, с этого пути он не сворачивает, демонстрируя последовательность своих решений. От первого и до последнего фильма его главная цель — победить злодея. А вот Ньют оказывается случайным героем. Он не стремился ни во что влезать, просто оказался рядом. И хотя, увидев несправедливость, не остался в стороне, по прошествии всей нью-йоркской истории он задумывается о своих действиях. И когда Альбус Дамблдор просит его нарушить запрет на международные путешествия и отправиться в Париж искать Криденса, он колеблется и даже отказывается. Решается же на приключение Ньют не из-за того, что осознал необходимость борьбы со злом, а потому, что его обиженная возлюбленная едет в Париж. Получается, если бы не Тина, он мог бы там и не оказаться. Но если подумать о том, с чего началась история в Париже и чем закончилась, то вообще неясно, как на развитие событий повлиял Ньют. Даже если бы он остался в Лондоне, глобально ничего не изменилось бы.

Выходит, если сравнивать франшизу «Фантастические твари» с фильмами о Гарри Поттере, то можно понять, почему она не получила такого признания зрителей. Однако если оценивать историю о Ньюте Саламандере как самостоятельную, то в ней можно увидеть свою прелесть.