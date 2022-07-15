Почему Том Круз вовсе не застрявший в одном амплуа мачо, а талантливый актер, способный вжиться в любую роль

Большинство зрителей запомнили Тома Круза благодаря ролям в фильмах, где его герои то и дело куда-нибудь бегут и сражаются со злодеями. Но на самом деле он многогранный актер, который способен и растрогать кого угодно в драме и вызвать своей игрой улыбку в комедии.

Мы в ADME решили взглянуть на карьеру Круза под другим углом и узнать, как он добился успеха.

Том Круз отличается от большинства современных актеров

Том Круз пришел в мир кинематографа, потому что всегда любил фильмы и мечтал создавать свои картины. Еще в детстве он придумывал собственных персонажей и сочинял сценки с их участием. Любовь к сложным трюкам, которыми славятся его боевики, у актера тоже появилась в юные годы. Сегодня Круза называют последней настоящей кинозвездой. Во времена, когда многих зрителей интересуют только крупные кинофраншизы и серии о супергероях, люди все еще смотрят некоторые фильмы лишь из-за того, что в них снимается именно Том Круз.

Режиссеры считают съемки с Крузом подарком

Том Круз и Стивен Спилберг.

За долгие годы Круз успел сыграть в большом количестве фильмов, многие из которых снимали легендарные режиссеры. В их числе Фрэнсис Форд Коппола, Ридли Скотт, Мартин Скорсезе, Стэнли Кубрик, Пол Томас Андерсон и Стивен Спилберг. Режиссеры положительно отзываются об актере. Пол Томас Андерсон (роль в его фильме «Магнолия» принесла Тому номинацию на «Оскар») считает себя самым большим поклонником Круза и мечтает увидеть, как дальше будет развиваться его карьера.

Джей Джей Абрамс (он снимал фильм «Миссия невыполнима 3») так описывает свой опыт сотрудничества с Крузом: «Съемки фильма с Томом были подарком. Он изо всех сил старался ради результата. Это большая редкость». Тома Круза даже не номинировали на «Оскар» за роль эгоистичного бизнесмена в «Человеке дождя». Режиссер картины Барри Левинсон до сих пор считает это большой несправедливостью: «Он фактически управлял всем фильмом. Это была очень трудная роль, но он так и не получил заслуженной похвалы».

Круз способен сыграть и рок-звезду, и беспощадного злодея

В боевиках Тома Круза видели все. Но он снимается и в картинах других жанров, которые зрители могли не запомнить. Он сыграл в «Рискованном бизнесе» — комедии о взрослении примерного студента. Критики отмечали, что Круз отлично передал юношескую нервозность и на его игру было приятно смотреть. Эта работа принесла актеру первую номинацию на «Золотой глобус». В исторической картине «Последний самурай» Круз мастерски сумел показать утонченную натуру своего персонажа, его умение сострадать и чувство юмора.

В судебной драме «Несколько хороших парней» Том Круз сыграл адвоката, который противостоит герою Джека Николсона. Актер не растерялся в компании более опытного коллеги, его исполнение в рецензиях назвали страстным и зрелым. В мюзикле «Рок на века» Круз был убедителен в роли некогда великого музыканта. В рецензиях хвалили не только его вокал, но и то, как своим исполнением он сумел раскрыть переживания персонажа. «Ванильное небо», фантастическая мелодрама о потерявшем все бизнесмене, хоть и получило смешанные отзывы, зато принесло Тому Крузу премию «Сатурн».

Круз не всегда играет благородных героев, за которых болеют зрители. В фильме «Соучастник» он исполнил роль преступника, втянувшего простого таксиста в опасную переделку. Актер показал неоднозначного персонажа: хладнокровного злодея со своими слабостями. Выбор Круза на роль Лестата в «Интервью с вампиром» до сих пор остается одним из самых спорных решений. Даже автор романа, который лег в основу картины, считала актера неподходящим кандидатом. Однако во многих рецензиях работой Круза восхищались и писали, что ему удалось достоверно сыграть опасного монстра.

Ради ролей он готов осваивать новые навыки

East News

Том Круз известен и своим серьезным отношением к съемкам. Он сам выполняет сложные трюки в боевиках, но не видит в этом ничего исключительного и замечает, что никого не удивляют актеры, которые сами танцуют в фильмах.

Том всегда рад получить новый опыт на съемках: «Благодаря работе актера я смог узнать, как живут пилоты и гонщики. Я летал на самолетах, гонял на машинах, изучал мотоциклы, музыку и научился петь. Эти интересы и уроки остаются со мной на всю жизнь. Думаю, я всегда стремлюсь получать знания». Свой подход к работе Круз предлагает перенимать и другим актерам. Сам он уже умеет управлять самолетом, а для съемок в фильме о пилотах помог освоить этот навык и коллегам. Он даже поучаствовал в разработке программы обучения для них.

Том Круз готов тратить немало времени не только на физические тренировки. Ради роли отвязного рокера он занимался вокалом по 5 часов в день в течение нескольких месяцев. А для фильма «Последний самурай» актер почти 2 года изучал японский язык.

Круз часто получает награды, но не считает их своей главной мотивацией

Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

За такую долгую карьеру Том Круз не мог остаться незамеченным критиками и киноакадемиками. Его трижды номинировали на премию «Оскар», он получил 3 «Золотых глобуса» и множество других наград. А в этом году Круз удостоился почетной «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале. Сам актер так высказывается о премиях: «Награды — это прекрасно. Меня номинировали много раз, я получил немало премий. Хотя я не стремлюсь к ним специально. Получать их здорово. Но и без них тоже хорошо».

Даже в начале карьеры Круз мечтал не о наградах, а о возможности развиваться как актер: «Я бы предпочел сниматься в разных фильмах. Мой путь очень прост: я хочу бросать себе вызов. Находить то, что будет мотивировать меня трудиться».