Посмотрите, как менялась внешность 11 турецких актеров, которые в какой-то момент свели с ума женщин по всему миру

Можно потерять голову от Брэда Питта или Тимоти Шаламе, а можно окончательно и бесповоротно влюбиться в Бурака Озчивита или Джана Ямана. Эти и многие другие турецкие красавчики вскружили головы многим зрительницам. Мы решили посмотреть, как они выглядели в начале своей карьеры, какими были, когда играли свои звездные роли, и как выглядят сейчас.

1. Бурак Озчивит

В 2006 году Бурак сыграл свою первую роль в сериале «Минус 18», а спустя 5 лет засветился в ставшем уже легендарном «Великолепном веке». На сегодняшний момент мужчина снялся в 15 лентах, последняя датируется 2023 годом («Основание: Осман»).

2. Халит Эргенч

Впервые Халит снялся в кино в 1994 году. Но настоящей звездой он стал, когда сыграл султана в «Великолепном веке» (2011 — 2014). Последний фильм с участием этого актера вышел в 2021 году («Дилемма Азиза»).

3. Али Эрсан Дуру

Али начал свой творческий путь в 2011 году, снявшись в сериале «Жизнь продолжается». Спустя 7 лет он засветился в популярном сериале «Султан моего сердца». В числе свежих работ актера значится полнометражка «Гороскоп» (2022).

4. Джан Яман

В 2014 году Джан появился в сериале «Дела сердечные», а в 2018-м за его блистательной игрой можно было наблюдать в «Ранней пташке». В этом году планируется выход сериала «Турок» с участием Джана.

5. Серкан Чайоглу

«Кузей Гюней» (2012) стал первым сериалом в карьере Серкана. Спустя 2 года он сыграл главную роль в «Вишневом сезоне», а совсем недавно вышел сериал «Орегон» с участием актера.

6. Кыванч Татлытуг

С 2005 по 2007 годы Кыванч блистал в «Серебре», а после этого проекта — в «Запретной любви» (2008-2010). В 2023 году выйдет картина «Последний звонок в Стамбул» с этим актером в главной роли.

7. Энгин Акюрек

Лента «Судьба» (2006) стала одной из первых работ Энгина. Спустя 8 лет мужчина играл в «Маленькой проблеме Эйлюль». Последний сериал с его участием («Побег») вышел в 2023 году.

8. Окан Ялабык

Сериал «Бродяга» (2003-2004) стал для Окана одной из первых серьезных работ в кино. Но большинство зрителей узнали о нем благодаря роли Ибрагима в «Великолепном веке». В этом культовом сериале он снимался с 2011 по 2012 год. В 2022-м вышел фильм «Милочка», в котором Окан сыграл одну из главных ролей.

9. Толга Сарыташ

В 2009 году Сарыташ снялся в своем первом сериале («Черная туча»), а с 2013 по 2014 блистал в «Великолепном веке». В прошлом году, кстати, вышел сериал «Отец» с его участием.

10. Арас Булут Ийнемли

В 2009 году Араса можно было лицезреть в сериале «Опасные улицы». В 2013-2014 он снимался в «Великолепном веке». А в 2023 году должен выйти новый сериал с его участием — «Ататюрк».

11. Чаглар Эртугрул

Первое появление на экране Эртугрула состоялось в 2012 году в фильме «Гора». А известность пришла к нему после выхода сериала «Любовь напоказ», в котором он сыграл главную роль. В 2023-м планируется выход сериала «Магарсус» — в нем мы тоже увидим Чаглара.