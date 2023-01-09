Посмотрите, как выглядели бы 17 героев наших любимых фильмов, если б эти картины снимали сегодня
Наши любимые фильмы давно засмотрены до дыр. Мы знаем их практически наизусть, а сами герои стали для нас уже по-настоящему близкими людьми. Но время не стоит на месте, и технологии искусственного интеллекта позволяют посмотреть, как могли бы выглядеть персонажи дорогих сердцу фильмов в наше время. Мы решили не упускать такой возможности.
Катерина, «Москва слезам не верит»
Гоша, «Москва слезам не верит»
Леночка Крылова, «Карнавальная ночь»
Глеб Шулейкин, «Полосатый рейс»
Пассия режиссера Якина, «Иван Васильевич меняет профессию»
Нелли Леднева, «Большая перемена»
Аленушка, «Чародеи»
Барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, «Тот самый Мюнхгаузен»
Нина Соломатина, «Карнавал»
Василий Кузякин, «Любовь и голуби»
Надя Шевелева, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Катя Шевченко, «Вам и не снилось...»
Настенька, «Морозко»
Саша Савченко, «Весна на Заречной улице»
Лариса Огудалова, «Жестокий романс»
Людмила Прокофьевна, «Служебный роман»
Анатолий Ефремович, «Служебный роман»
Кого из героев наших любимых кинолент вы хотели бы увидеть в более современном образе?
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