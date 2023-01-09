Посмотрите, как выглядели бы 17 героев наших любимых фильмов, если б эти картины снимали сегодня

Наши любимые фильмы давно засмотрены до дыр. Мы знаем их практически наизусть, а сами герои стали для нас уже по-настоящему близкими людьми. Но время не стоит на месте, и технологии искусственного интеллекта позволяют посмотреть, как могли бы выглядеть персонажи дорогих сердцу фильмов в наше время. Мы решили не упускать такой возможности.