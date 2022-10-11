Посмотрите, с каких ролей начинали 17 актеров и актрис, которые снялись в наших любимых сериалах

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Актеры, которые обрели популярность благодаря участию в успешных сериалах, часто прочно ассоциируются у нас с конкретными образами. Например, Хью Лори — это своенравный доктор Хаус и никто иной, а Лина Хиди — это в первую очередь властная Серсея Ланнистер. Но в послужном списке многих актеров есть и другие крутые роли. Давайте посмотрим, как выглядели звезды сериалов до того, как прославиться на весь мир.

Ли Джон Джэ — Сон Ки Хун («Игра в кальмара»)

Более ранняя роль в боевике «Тайфун», 2005.

Лина Хиди — Серсея Ланнистер, «Игра престолов»

Более ранняя роль в историческом сериале «Как мы привыкли жить», 1968–1996.

Лора Линни — Венди Бёрд («Озарк»)

Более ранняя роль в драме «Слабое место», 1993.

Джейсон Бейтман — Мартин «Марти» Бёрд («Озарк»)

Более ранняя роль в фантастической комедии «Волчонок-2», 1987.

Элизабет Макговерн — Кора Кроули («Аббатство Даунтон»)



Более ранняя роль в криминальной драме «Однажды в Америке», 1984.

Филлис Логан — Элси Карсон («Аббатство Даунтон»)



Более ранняя роль в драме «Дело назаретянина», 1987.

Эмма Д’Арси — Рейенира Таргариен («Дом Дракона»)

Более ранняя роль в драматическом сериале «Жажда странствий», 2018.

Мэтт Смит — Деймон Таргариен («Дом Дракона»)

Более ранняя роль в драматическом сериале «Дикая вечеринка», 2007.

Сандра О — Ева Поластри («Убивая Еву»)

Более ранняя роль драматическом телефильме «Дневник Эвелин Лау», 1994.

Брайан Крэнстон — Уолтер Уайт («Во все тяжкие»)

Более ранняя роль в драматическом сериале «Надежда Чикаго», 1994.

Аарон Пол — Джесси Пинкман («Во все тяжкие»)

Более ранняя роль в комедии «Любой ценой», 2000.

Хью Лори — Грегори Хаус («Доктор Хаус»)

Более ранняя роль в комедийном сериале «Дживс и Вустер», 1990.

Лиза Эдельштейн — Лиза Кадди («Доктор Хаус»)

Более ранняя роль в ситкоме «Сайнфелд», 1989.

Анджоа Андо — леди Данбери («Бриджертоны»)

Более ранняя роль в ситкоме «Здоровье и эффективность», 1993.

Урсула Корберо — Силена Оливейра / Токио («Бумажный дом»)



Более ранняя роль в драматическом сериале «Физика или химия», 2008.

Рэйчел Броснахэн — Мириам «Мидж» Мейзел («Удивительная миссис Мейзел»)

Более ранняя роль в драме «Стремление к лучшему», 2011.

Эллен Помпео — Мередит Грей («Анатомия страсти»)

Более ранняя роль в комедии «Скоро», 1999.