Посмотрите, с каких ролей начинали 17 актеров и актрис, которые снялись в наших любимых сериалах
Актеры, которые обрели популярность благодаря участию в успешных сериалах, часто прочно ассоциируются у нас с конкретными образами. Например, Хью Лори — это своенравный доктор Хаус и никто иной, а Лина Хиди — это в первую очередь властная Серсея Ланнистер. Но в послужном списке многих актеров есть и другие крутые роли. Давайте посмотрим, как выглядели звезды сериалов до того, как прославиться на весь мир.
Ли Джон Джэ — Сон Ки Хун («Игра в кальмара»)
Более ранняя роль в боевике «Тайфун», 2005.
Лина Хиди — Серсея Ланнистер, «Игра престолов»
Более ранняя роль в историческом сериале «Как мы привыкли жить», 1968–1996.
Лора Линни — Венди Бёрд («Озарк»)
Более ранняя роль в драме «Слабое место», 1993.
Джейсон Бейтман — Мартин «Марти» Бёрд («Озарк»)
Более ранняя роль в фантастической комедии «Волчонок-2», 1987.
Элизабет Макговерн — Кора Кроули («Аббатство Даунтон»)
Более ранняя роль в криминальной драме «Однажды в Америке», 1984.
Филлис Логан — Элси Карсон («Аббатство Даунтон»)
Более ранняя роль в драме «Дело назаретянина», 1987.
Эмма Д’Арси — Рейенира Таргариен («Дом Дракона»)
Более ранняя роль в драматическом сериале «Жажда странствий», 2018.
Мэтт Смит — Деймон Таргариен («Дом Дракона»)
Более ранняя роль в драматическом сериале «Дикая вечеринка», 2007.
Сандра О — Ева Поластри («Убивая Еву»)
Более ранняя роль драматическом телефильме «Дневник Эвелин Лау», 1994.
Брайан Крэнстон — Уолтер Уайт («Во все тяжкие»)
Более ранняя роль в драматическом сериале «Надежда Чикаго», 1994.
Аарон Пол — Джесси Пинкман («Во все тяжкие»)
Более ранняя роль в комедии «Любой ценой», 2000.
Хью Лори — Грегори Хаус («Доктор Хаус»)
Более ранняя роль в комедийном сериале «Дживс и Вустер», 1990.
Лиза Эдельштейн — Лиза Кадди («Доктор Хаус»)
Более ранняя роль в ситкоме «Сайнфелд», 1989.
Анджоа Андо — леди Данбери («Бриджертоны»)
Более ранняя роль в ситкоме «Здоровье и эффективность», 1993.
Урсула Корберо — Силена Оливейра / Токио («Бумажный дом»)
Более ранняя роль в драматическом сериале «Физика или химия», 2008.
Рэйчел Броснахэн — Мириам «Мидж» Мейзел («Удивительная миссис Мейзел»)
Более ранняя роль в драме «Стремление к лучшему», 2011.
Эллен Помпео — Мередит Грей («Анатомия страсти»)
Более ранняя роль в комедии «Скоро», 1999.
Кто из этих актеров и актрис запал вам в сердце? За чьим творчеством вы следите?