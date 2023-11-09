Райану Рейнольдсу исполнилось 47 лет, и вот 10 фактов об актере, о которых знает не каждый фанат

Райан Рейнольдс получил широкое признание благодаря роли антигероя Дэдпула, а его остроумие и харизма сделали его одним из самых любимых актеров Голливуда. Недавно Рейнольдсу исполнилось 47 лет, и мы решили поделиться некоторыми любопытными фактами о его жизни.

Однажды Райан провалил занятия по драматическому искусству

Вы, наверное, удивитесь, но Райан Рейнольдс однажды провалил урок по драматическому искусству. В 2016 году, когда он получил звезду на голливудской «Аллее славы», Хью Джекман подшутил над ним по этому поводу. Несмотря на тяжелый старт, сейчас актер получает ведущие роли в кино.

Он боится летать на самолете

Боязнь полетов может стать настоящим испытанием для актера, особенно если учесть, что многие фильмы снимаются за рубежом. Рейнольдсу приходилось бороться с этим страхом во время работы над разными фильмами.

Райан начал свою карьеру в качестве звезды мыльной оперы

Если посмотреть на актера сегодня, сложно представить, что когда-то он снимался в мыльной опере.

Один из его близких друзей пытался продать фотографии его дочери

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Слава открывает перед человеком большие возможности, но и создает проблемы, на которые общественность часто не обращает внимания. Если некоторые друзья знаменитостей остаются преданными даже после того, как их друг становится звездой, то другие могут изменить свое поведение. Один из близких друзей Рейнольдса попытался продать фотографии его ребенка. Неудивительно, что актер решил больше не общаться с этим человеком.

Свой переезд в Лос-Анджелес ради актерской карьеры он держал в секрете от родителей

ASSOCIATED PRESS / East News

Его стремление к карьере комика оказалось недолгим — Райан решил стать актером. Удивительно, но его родители не знали об этом плане до тех пор, пока он не приехал в большой город. В этом был плюс: родители не могли убедить его выбрать другой путь, так как попросту об этом не знали.

Райан отправился на двойное свидание с Блейк Лайвли, которая была там в качестве спутницы его друга

Как вы, наверное, знаете, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс женаты с 2012 года. Однако до того, как они начали встречаться, они побывали на двойном свидании, но с разными партнерами.

Он отказался от возможности сняться в фильме «Баффи — истребительница вампиров»

Поклонники Райана Рейнольдса, возможно, будут разочарованы, узнав, что он отказался от значительной роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров». Оказывается, актер мог получить роль истребителя вампиров Ксандера за несколько лет до того, как сыграл в фильме «Блэйд: Троица». Ему нравился сериал, но он отказался от роли, потому что не хотел изображать ученика средней школы.

Однажды Рейнольдс отказался от роли из-за девушки

Райан познакомился с актрисой Рейчел Ли Кук в начале 2001 года, и у них сразу же завязались отношения. Однако вскоре после этого ей пришлось отправиться в Великобританию для участия в съемках фильма «Английский цирюльник». Райан, которого не остановили ни перелеты, ни конфликты в расписании, устроил Рейчел сюрприз в Лондоне. Более того, ему даже пришлось отказаться от участия в одном из собственных кинопроектов. Они встречались около года.

Актер снялся в телевизионном фильме «Сабрина — маленькая ведьма»

Рейнольдс снялся в телефильме 1996 года «Сабрина — маленькая ведьма», который послужил началом телесериала. В фильме он сыграл роль Сета, влюбленного в главную героиню. По некоторым данным, в том же году Рейнольдс и Мелисса Джоан Харт, исполнившая роль Сабрины, начали встречаться.

Райан был трижды помолвлен и дважды женат