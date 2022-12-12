12 свадебных образов из клипов, глядя на которые мы забывали, о чем в песне поется

Если музыкальные клипы — это киношедевры в миниатюре, то ролики на тему свадьбы можно сопоставить с романтическими лентами. За считаные минуты перед зрителями разворачивается драма, например как в клипе группы Guns N’ Roses на композицию «November Rain». И, конечно же, от подвенечных образов певиц и актрис просто глаз не отвести.

Бейонсе — «Best Thing I Never Had»

В кадре клипа Бейонсе появилась в роскошном платье бренда Baracci. По словам певицы, она сразу же влюбилась в этот наряд, как только увидела его на витрине бутика в Беверли-Хиллз. Потому и выбрала его для своего ролика. Украшенное французским кружевом и кристаллами Swarovski платье сразу после съемок было выставлено на продажу со скидкой 64 %. Его стоимость составила $ 30 тыс.

Шакира — «Empire»

Невеста в исполнении Шакиры по сюжету ролика не очень-то была довольна перспективой выйти замуж. Тем не менее ее подвенечный наряд выглядит великолепно. Особый шик этому платью придает полупрозрачная пышная юбка, которая во всей красе демонстрирует стройные ноги певицы.

Мэрайя Кэри — «We Belong Together»

В легендарном клипе Мэрайя предстала в собственном платье от Веры Вонг. В этом наряде певица выходила замуж в 1993 году за Томми Моттолу, с которым развелась 5 лет спустя. Сложно это представить, но Кэри хотела, чтобы ее героиня драматично сожгла такой роскошный наряд в финале ролика. Но режиссер не позволил ей воплотить задумку в жизнь.

Guns N’ Roses — «November Rain»



Роль невесты исполнила модель и актриса Стефани Сеймур. Ее платье было довольно бунтарским для конца прошлого столетия: на некоторых кадрах ролика можно увидеть, что передняя часть юбки слишком короткая и демонстрирует подвязку на бедре. Так или иначе, образ стал культовым и оказал весомое влияние на свадебную моду. И по сей день многие невесты при выборе подвенечного наряда вдохновляются этим клипом.

Мадонна — «Medellín»

Свадебный образ Мадонны весьма необычен. Далеко не каждая невеста в качестве головного убора предпочтет белую ковбойскую шляпу с пришитой к ней фатой. Но нельзя не отметить, что выглядит такое решение свежо и оригинально. То же самое можно сказать и о лакированных красных перчатках певицы.

Sade — «No Ordinary Love»

По сюжету клипа вокалистка является русалкой, которая сама себе изготавливает подвенечный наряд. Примечательно, что героиня ролика решает сшить не платье, а костюм, состоящий из укороченного топа с бахромой и длинной юбки. Глядя на ее образ, мы не можем не провести параллели с индийской национальной одеждой — сари.

Hurts — «Blind»

Платье возлюбленной героя клипа можно назвать довольно скромным: нет необъятно пышной юбки, эффектного корсета, стразов и блесток. В то же время оно лаконично и элегантно. Отличительной чертой образа можно назвать сочетание рукавов и перчаток: изготовлены они из одного и того же кружева. И выглядит это здорово.

Джак Джонс, Биби Рекса — «Harder»

С помощью платья Биби Рекса подчеркнула фигуру силуэта «песочные часы». Дополнительные слои ткани в зоне бюста и бедер визуально увеличивают их объем, потому их контраст с талией еще сильнее. Отличным дополнением к образу служат кружевные перчатки по локоть и мерцающие массивные заколки.

Duran Duran — «Ordinary World»

На данный момент участники группы даже не могут вспомнить имя модели, что сыграла невесту в их клипе. Но они до сих пор в восторге от ее свадебного образа. Оно и неудивительно: облегающий силуэт платья с вытянутым бантом в его верхней части и необычная шляпа едва ли оставят кого-то равнодушным.

Сиара — «Beauty Marks»

На радость поклонникам в своем клипе певица продемонстрировала архивные кадры с собственной свадьбы с Расселлом Уилсоном. И правильно сделала, считаем мы. Ведь такое очаровательное платье, выгодно подчеркивающее фигуру, грех не показать всем. Его сшил на заказ бренд Roberto Cavalli.

Карди Би — «Be Careful»

Карди Би выбрала довольно распространенный в наше время фасон платья, но при этом ее образ получился выдающимся. И все благодаря акцентным аксессуарам, которыми певица дополнила наряд. Массивные серьги, широкий чокер, многослойное ожерелье отлично сочетаются с платьем бюстье.

Лиззо — «Truth Hurts»

Клип Лиззо во многом отличается от других музыкальных роликов на свадебную тему. Ведь певица поет о том, что ее не волнует наличие кольца на собственном пальце, и в конце видео она дает у алтаря клятву... самой себе. В качестве подвенечного наряда артистка выбрала струящееся шифоновое платье и дополнила его необычной фатой с венком из камней.