13 актеров и актрис, чьей доброты хватит, чтобы наполнить Мировой океан

Порой кажется, что селебрити общаются только в своем тесном кругу и совершенно позабыли а том, что значит быть простым человеком. Но это не так. Многие звезды активно помогают другим, заботятся о животных и готовы прийти на помощь даже незнакомцам.

Мы в ADME еще сильнее зауважали 13 знаменитостей из нашей сегодняшней подборки.

1. Райан Рейнольдс

Однажды Райан помог одинокому 9-летнему мальчику. Актер записал видеосообщение на день рождения своего фаната Дэмиена. Его семья накануне переехала в другой город, и мальчику предстояло пойти в новую школу. Он очень переживал, что ему придется отпраздновать свой 9-й день рождения без друзей. Райан сказал, что сам проходил через нечто похожее. Актер заверил Дэмиена в том, что тот не одинок, и поздравил мальчугана с днем рождения.

2. Шарлиз Терон

Шарлиз продала свидание с собой, чтобы заработать деньги для своего фонда помощи Африке. Произошло это на благотворительном ужине того самого фонда. Лот имел успех, и звезде удалось собрать неплохую сумму на благотворительность.

3. Эмма Уотсон

Звезда активно выступает в поддержку прав женщин по всему миру и принимает участие в различных социальных акциях. Накануне выхода фильма «Маленькие женщины» девушка прятала книги по разным местам в мире, чтобы побудить людей больше читать. Все дело в том, что актриса присоединилась к движению «Книжная фея», участники которого прячут книги по всему миру, чтобы их находили другие читатели. В свои экземпляры Эмма еще и вложила собственноручно сделанные записки.

4. Том Холланд

Том не перестает быть супергероем в свободное от съемок время. Актер периодически переодевается в костюм Человека-паука и навещает детей в больницах. Там он подбадривает ребятишек, играет с ними, показывает им трюки.

5. Орландо Блум

Актер способен на благородные поступки не только на экране, но и в реальной жизни. Однажды Орландо отдыхал со своим сыном на пляже, когда в море сломался скутер. К счастью, водитель смог самостоятельно выбраться на берег. Вместе с другими прохожими актер помог мужчине вытащить сломанный гидроцикл на сушу.

6. Джейк Джилленхол

Как-то раз, прогуливаясь после похода по магазинам, Джейк заметил, что у некоторых парковочных счетчиков вот-вот истечет срок. Недолго думая, актер оплатил парковку незнакомцам и тем самым помог им избежать штрафов.

7. Ким Кардашьян

Ким не только гламурная дива, но и филантроп. Звезда внесла значительное пожертвование на счет фонда матери-одиночки, оказавшейся в трудном положении. По словам женщины, помощь от Ким пришла за несколько часов до того, как ей нужно было срочно оплатить аренду.

8. Мэттью Макконахи

Актера сильно взволновали последствия урагана в Луизиане. Он очень хотел оказать помощь, поэтому с группой добровольцев отправился в пострадавший регион. Там Макконахи помогал местному врачу грузить и переправлять домашних животных. Всего они спасли более 70 питомцев.

9. Принц Уильям

Несмотря на свое благородное происхождение, Уильям не сторонится тяжелого труда. Перед тем как поступить в университет, он целый год участвовал в волонтерской программе. Принц какое-то время провел в Белизе, затем работал на ферме в Великобритании. А после и вовсе уехал в отдаленный район Чили, где помогал строить пешеходные дорожки и преподавал английский язык в одной из деревень.

10. Принц Гарри

Как и его брат, Гарри готов оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. На благотворительном матче по поло один бизнесмен упал с лошади и потерял сознание. Гарри бросился к нему и оказал первую помощь. Медики уверены, что своевременные действия принца спасли человеку жизнь.

11. Селена Гомес

Известная актриса и певица не может пройти мимо бездомных животных и уже взяла себе 5 собак. Двое хвостатых попали к ней из приюта. Третья собака просто прибилась к девушке на парковке, четвертая досталась Селене после того, как сосед актрисы переехал в другой дом. А «самого младшего» сердобольная звезда подобрала на месте съемок.

12. Леонардо Ди Каприо

Несмотря на огромную славу, Леонардо совсем не зазвездился. Однажды актер попал в аварию: в его машину врезался другой автомобиль. И что же сделал Лео? Вместе с другим водителем он помог женщине, которая спровоцировала аварию, выбраться из ее автомобиля. Информации о том, что Ди Каприо предъявлял какие-то обвинения виновнице происшествия, вообще нет.

13. Ченнинг Тейтум

Ченнинг теперь не только талантливый актер, но и писатель. Совсем недавно он выпустил книгу для детей «Единственная и неповторимая Спаркелла». По словам Тейтума, на творчество его вдохновила дочь. Книга, кстати, стала бестселлером.