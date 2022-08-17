15 фото, которые помогут побороть тоскливое настроение

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Время от времени у всех бывают тяжелые дни, и в такие моменты важно продолжать двигаться дальше с гордо поднятой головой. У каждого наверняка найдется свой способ справляться с вызовами судьбы — от занимательного хобби до отдыха на природе. А кому-то достаточно просто провести время за просмотром вдохновляющих фото и чтением мотивирующих историй.

ADME считает, что нет ничего лучше, чем зарядиться позитивными эмоциями от снимков, излучающих положительную энергию.

1. «У нас получились достойные предсвадебные фото на площадке для выгула собак»

2. «Стоматолог решил, что моей собаке-поводырю тоже не помешало бы надеть защитные очки»

3. «Мне кажется, что моя племянница чересчур серьезно относится к игре в догонялки»

4. «Мой сын не захотел быть супергероем. Ему больше по душе настольные вентиляторы»

5. «Фиби не отказалась бы от кусочка лимонного чизкейка»

6. «Мой племянник обожает своего пса»

7. «Моей маме удалось увидеть Белоснежку, ее любимую с детства принцессу, во время своей первой поездки в Диснейленд»

8. «Случайно встретил своего сына с его первой девушкой»

9. «Сегодня на ярмарке увидела, как эти двое сладко дремали в обнимку»

10. «Наш с папой подарок моей маме на день рождения»

11. «В такой компании спит моя девушка»

12. «У моего дедушки новые очки. Теперь он не может налюбоваться на себя в зеркало и сдерживать улыбку»

13. «Она сделала такую мордашку, когда я начал чесать ей пузико»

14. «Теперь ты уже не кажешься такой большой, да, мам?!»

15. «Мой отец впервые увидел мою младшую сестру в свадебном платье. Он не из тех, кто привык показывать свои эмоции. Было невозможно не растрогаться»