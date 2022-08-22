16 фотографий, которые излучают счастье сквозь экран
Когда мы видим что-то милое, мы чувствуем желание сжать это руками. Например, пухлые щечки ребенка или детеныша животного. Некоторые исследователи называют это «милой агрессией» и считают, что это способ справиться с эмоциональной ситуацией.
Мы в ADME хотим показать вам 16 очаровательных фотографий и готовы поспорить, что вы не удержитесь от вздохов восхищения и позывов потискать милых созданий.
1. «От этой фотографии моего парня с нереально крошечным котенком моего брата у меня все время становится тепло на душе»
2. «Обнаружила его лежащим в кровати вот так. Похоже, подушки для беременных — это еще и отличные собачьи лежанки»
3. Квокки — дружелюбные животные, которые живут в Австралии и любят делать селфи с людьми
4. Ей нравится наблюдать за рыбками
5. «Мы с мамой забились! Это ее первая татуировка, и она отлично справилась!»
6. «Мой 2-месячный щенок»
7. «Я взял сестренку мокнуть под дождем. Она была так счастлива, что подарила мне открытку, и я храню ее в таком виде»
8. «Новорожденный бельчонок, которого я сегодня спас»
9. «Спустя 30 лет я нашел свою биологическую маму»
10. «Моя старушка Стаффи никого не подпускает к моему малышу, пока он дремлет на ее диване»
11. «Я пришел домой на пару часов раньше жены. Это сюрприз, который я для нее приготовил»
12. «Мой котенок прижимается к лапе моей собаки»
13. «Моя мама — мой герой — вылечилась от рака»
14. «Перед тем как лечь в постель прошлой ночью, я заметил, что одного котенка не хватает. Я нашел его у старшего сына»
15. «Сегодня я, будучи художником, окончила Гарвардский юридический факультет. Никогда не поздно следовать за своим сердцем»
16. «Это мое памятное тату с моим дорогим мальчиком. Теперь он всегда со мной»
Вы когда-нибудь испытывали милую агрессию? Опишите, пожалуйста, в какой ситуации.
Поделиться этой статьёй