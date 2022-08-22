16 фотографий, которые излучают счастье сквозь экран

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Когда мы видим что-то милое, мы чувствуем желание сжать это руками. Например, пухлые щечки ребенка или детеныша животного. Некоторые исследователи называют это «милой агрессией» и считают, что это способ справиться с эмоциональной ситуацией.

Мы в ADME хотим показать вам 16 очаровательных фотографий и готовы поспорить, что вы не удержитесь от вздохов восхищения и позывов потискать милых созданий.

1. «От этой фотографии моего парня с нереально крошечным котенком моего брата у меня все время становится тепло на душе»

2. «Обнаружила его лежащим в кровати вот так. Похоже, подушки для беременных — это еще и отличные собачьи лежанки»

3. Квокки — дружелюбные животные, которые живут в Австралии и любят делать селфи с людьми

4. Ей нравится наблюдать за рыбками

5. «Мы с мамой забились! Это ее первая татуировка, и она отлично справилась!»

6. «Мой 2-месячный щенок»

7. «Я взял сестренку мокнуть под дождем. Она была так счастлива, что подарила мне открытку, и я храню ее в таком виде»

8. «Новорожденный бельчонок, которого я сегодня спас»

9. «Спустя 30 лет я нашел свою биологическую маму»

10. «Моя старушка Стаффи никого не подпускает к моему малышу, пока он дремлет на ее диване»

11. «Я пришел домой на пару часов раньше жены. Это сюрприз, который я для нее приготовил»

12. «Мой котенок прижимается к лапе моей собаки»

13. «Моя мама — мой герой — вылечилась от рака»

14. «Перед тем как лечь в постель прошлой ночью, я заметил, что одного котенка не хватает. Я нашел его у старшего сына»

15. «Сегодня я, будучи художником, окончила Гарвардский юридический факультет. Никогда не поздно следовать за своим сердцем»

16. «Это мое памятное тату с моим дорогим мальчиком. Теперь он всегда со мной»