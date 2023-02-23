19 человек, которые получают максимум удовольствия от уходящей зимы и резвятся на полную катушку

Зима — пора неоднозначная. С одной стороны, это холод, ледяной ветер и огромные пуховики, в которых так сложно передвигаться по городу. А с другой — десятки зимних забав, которые больше ни в какое время года не повторить: игра в снежки, катание на лыжах, на коньках. Героям нашей подборки зимнее время года точно по душе, а их позитивные фото поднимут настроение даже тем, кто в автобусе вечно жалуется на сквозняк.

«Моя женушка додумалась слепить вот такое чудо»

«На рукав моего пальто легла абсолютно идеальная снежинка»

«Вдохновилась погодой и сделала себе друга, с которым не скучно будет переживать снежную бурю»

«Моя девушка никогда не лепила снеговиков. Это ее первый опыт! Теперь мы не можем перестать смеяться, глядя на это»

Всего лишь фонарный столб в снегу, но вот перед вами уже настоящая сцена из «Хроник Нарнии»

«Этой зимой открыла для себя новый вдохновляющий способ единения с природой»

«Я пережила уже 25 зим, но по-прежнему восхищаюсь, когда выпадает первый снег в году»

«Когда выпадает снег, мой сын начинает скользить на четвереньках и называть себя снежным лягушонком»

«У нас впервые пошел снег, а значит, время лепить снеговиков»

«5 лет назад мне поставили непростой диагноз. Девушка ушла. А сегодня я вопреки всем страхам радуюсь тому, что моя дочка впервые увидела снег»

А вы знали, что в Новой Зеландии ездовых собак тренируют на квадроциклах?

«Теперь мой пес по большей части состоит из снега»

Вот такие следы на снегу оставили какие-то разгоряченные туристы

А ведь среди них были девушки. Две как минимум. © LePetite****** / Reddit

Если воткнуть бенгальские огни в сугроб, случится неожиданное: они продолжат гореть

След от лица на снегу выглядит прямо как оптическая иллюзия

«Мой снежколеп начинает светиться, когда рядом снег»

«Моя дочь и первый в ее жизни снегопад. Она в восторге»

«Вы только посмотрите, как жених одевает наших собак на прогулку»