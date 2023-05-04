Мужчина хотел помочь дикому лебедю, и тот в знак благодарности нежно обнял своего спасителя

Мужчина спас дикого лебедя, и тот, желая проявить благодарность, с нежностью обнял его за шею. Этот случай произошел несколько лет назад, но недавно информация о нем снова завирусилась в интернете. Мы решили вспомнить подробности того трогательного момента.

Ричард Визе и представители организаций по защите птиц посетили питомник с целью помочь птицам в период реабилитации. В ходе визита ведущий случайно встретился с одним особенным лебедем, который получил травму при столкновении с ограждением. Ричард собирался взять его и аккуратно подготовить к перевозке, создав все условия, чтобы птица чувствовала себя комфортно.

То, что произошло дальше, произвело впечатление на всех окружающих. Вот что рассказывает сам ведущий: «Когда я поднял лебедя на руки, я почувствовал, как его сердце билось. Но он сразу же расслабился и обвил своей шеей мою. Это действительно удивительно, когда животное полностью доверяет тебе. Мне даже захотелось закрыть глаза и на мгновение абстрагироваться от всего», — добавил мужчина.