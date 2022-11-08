Студентка авиакосмического факультета, которую в школе дразнили из-за внешности, стала королевой красоты Англии

Многим из нас доставалось в школе от других детей. Дразнить могли из-за чего угодно: слишком толстый, слишком худой, слишком высокий, слишком рыжий, слишком умный. Но если в детстве ребенка третировали, это не значит, что в зрелом возрасте он не сможет утереть нос всем обидчикам. И получить, например, титул «Мисс Англия», как Джессика Гейген.

26-летняя Джессика Гейген обошла 30 соперниц и завоевала титул в финале престижного конкурса красоты. Но ее путь к короне был долгим и не таким уж простым.

Сейчас Джессика — эффектная молодая женщина, которой восхищаются и которая активно участвует в конкурсах красоты. Кстати, она пыталась получить титул «Мисс Англия» год назад, но удалось ей это лишь со второй попытки.

В течение многих лет девушка комплексовала, стеснялась своей внешности. Одна из причин — цвет волос. «В средней школе меня дразнили за то, что я рыжая», — рассказывает мисс Англия.



«Меня обзывали каждый день, — вспоминает Джессика. — Я обедала одна в туалете: никто не хотел со мной сидеть».

Девушка участвовала уже в нескольких конкурсах красоты. А титул «Мисс Англия» для нее особенно важен, ведь ни разу за 94-летнюю историю конкурса в нем не выигрывала рыжеволосая участница.

Джессика подписала контракт с модельным агентством и занимается благотворительностью как мисс Англия. Но основная ее деятельность другая.

Джессика — студентка университета, обучается аэрокосмической инженерии. Сейчас она получает степень магистра.

По словам Джессики, своей победой в конкурсе она показала детям, которые сталкиваются с чем-то подобным, что пережила в детстве она сама, что нужно верить в себя.