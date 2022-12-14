Учительница истории поделилась гениальным способом рассказать детям правду о Санте, не отбирая у них рождественскую сказку

Рано или поздно наши дети вырастают и задаются вопросом: «Существует ли Дед Мороз на самом деле? Существует ли Санта-Клаус?» Это значит, что пришло время раскрыть все карты. Но как поговорить об этом откровенно и не разрушить веру ребенка в чудеса? Школьная учительница поделилась оригинальным способом. И этот метод так прекрасен, что хочется рассказать о нем всем.

Признаться ребенку, что главного зимнего волшебника не существует — значит разоблачить Санту. Да и за компанию выставить всех пап и мам жуликами и трюкачами, такими же неприятными, как Гарри и Марв из новогодней комедии «Один дома» или Гринч. Но и промолчать тоже нельзя — малыш растет и рано или поздно сам все поймет.

Гениальность предложенной идеи заключается в том, что ребенок сам «дорастает» до того, чтобы стать Сантой. Таким образом фигура Санта-Клауса не превращается в обман и иллюзию, а становится олицетворением лучших качеств человека: щедрости, великодушия. И благодаря этому цепочка добрых дел не прерывается.

Процесс до смешного прост. Когда ребенок подрастет и начнет подозревать, что Санты не существует, автор этого способа советует отвести его куда-нибудь в кафе и, заказав что-нибудь вкусненькое, начать «серьезный» разговор. Вот какой пример она приводит:

«С заговорщицким видом начинаю разговор с таких слов: „Ты очень сильно вырос за год. Но не просто стал выше — я вижу, что и сердце у тебя тоже стало большим. Поэтому я думаю, что ты уже готов сам стать Санта-Клаусом“».

«Затем продолжайте: „Ты скажешь, что большинство Санта-Клаусов, которых ты видел, — переодетые взрослые. А кто-то из твоих друзей даже мог шепнуть по секрету, что Санты не существует. Да, многие дети думают так, но они просто еще не готовы занять место Санты. Но ты уже готов выполнить свою первую работу“».

После этого нужно предложить ребенку выбрать своего первого адресата — того, кого он знает, например соседа. Миссия состоит в том, чтобы тайком узнать, в чем нуждается этот человек или что могло бы его порадовать.

Когда все приготовления будут завершены, маленькому Санте нужно будет завернуть подарок и тайком его доставить — не раскрывая свою личность. Ведь быть Сантой означает не гнаться за признанием и популярностью. Это бескорыстная работа.

«Мой старший выбрал известную на всю улицу „тетю ведьму“, живущую неподалеку. Женщина огородила свой участок забором и никогда не позволяла детям заходить за него и забирать случайно залетевшие туда мяч или фрисби».

«Однажды сын заметил, что каждое утро она выходит за газетой босиком, и решил, что ей нужны теплые тапочки. Мы их купили, и он надписал: „Счастливого Рождества! От Санты“. Вечером сын сунул сверток женщине под забор. Позже мы увидели, как в очередное утро она вышла за газетой в новых тапочках. Сын был в эйфории! Мне пришлось напомнить ему, что никто не должен знать об этом, иначе он не был бы Сантой. В итоге за все эти годы мой сын подарил множество подарков. Как-то раз он отполировал свой велосипед, установил на него новое сиденье и подарил одной девочке. Ее семья была небогата. Выражение лица девочки, когда она увидела у дома велосипед с большим бантом, было непередаваемо».

«А когда младшему пришло время вступить в ряды Санта-Клаусов, пришел мой старший и тоже принял участие в разговоре. Между прочим, они оба превосходные дарители и никогда не чувствовали, что им лгали, потому что им открыли секрет того, что значит „быть Сантой“».

В преддверии праздников этот способ горячо обсуждается среди родителей. Считается, что первой, кто поделился своим опытом, стала учительница истории из Техаса. Эта простая, но волшебная идея поможет родителям не растеряться, если ребенок вдруг начнет задавать вопросы. Кроме того, урок доброты и великодушия никогда не пропадет даром.