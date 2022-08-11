12 продуктов питания, срок годности которых оказался намного короче, чем мы ожидали

Мало кто из нас задумывается о том, как долго могут пролежать сухари или какой срок годности у чая, высыпанного в банку где-то полгода назад. Исходя из разумных соображений, мы закупаем многие вещи впрок. А ведь большинство наших запасов непредсказуемо быстро оказывается непригодным к употреблению.

Мы в ADME прочитали мелкий шрифт на упаковках продовольственных товаров, которые есть в каждом доме, и составили список тех, которые срочно стоит проверить.

Сухие завтраки

Часто по утрам взрослые и дети предпочитают легкий и быстрый завтрак: хлопья, мюсли или овсяные подушечки. К счастью, эти продукты хранятся довольно-таки долго, но это не значит, что они вечны. На упаковке обычно указано, что закрытый пакет не портится в течение 6–12 месяцев. Но если вы вскроете его, то съесть сухой завтрак необходимо за 4–6 месяцев. Кстати, обратите внимание на состав: чем больше ингредиентов, тем хуже продукт будет сохранять свое качество.

Йодированная соль

Если в соль добавлен йод, то срок хранения продукта составляет примерно 5 лет. Также обратите внимание на запах: если в соль (или в упаковку) попадает постороннее вещество, то продукт портится и использовать его в пищу становится небезопасно. Кстати, лучше хранить соль в плотно закрытых стеклянных, деревянных или керамических банках, которые защищают ее от влаги.

Зерновые культуры

Если вы любите каши из овса или любого другого зернового продукта, то стоит хранить их в прохладном, сухом и темном месте — это поможет им надолго оставаться свежими. Обычно срок годности зерновых культур составляет 6–8 месяцев в герметично закрытой упаковке. А в открытом виде — не более 6 месяцев.

Сухари

Чтобы не пришлось выбрасывать хлеб, который не успели съесть вовремя, можно заморозить его или сделать из него сухари. Но как бы нам ни хотелось верить, что хрустящие ломтики можно оставить надолго, это ошибка. Сухари хранятся в банке с герметичной крышкой всего 3 месяца. А панировочные сухари не следует употреблять в пищу после 6 месяцев хранения.

Чай

Для удобства многие из нас приобретают большую коробку чая в пакетиках или сразу несколько упаковок листового. Известно, что дата на этикетках обозначает, как долго продукт будет сохранять насыщенный вкус, и употреблять его после истечения срока годности достаточно безопасно. Чай портится из-за влаги, поэтому хранить его следует в сухом и темном месте, вдали от источников тепла, света и воздуха. Кроме того, многое зависит от сорта чая. К примеру, черный обработанный чай «эрл грей» и «английский завтрак» лучше сохраняют качество. В любом случае употребить как листовой, так и чай в пакетиках следует не позже 6–12 месяцев после даты, указанной на упаковке.

Сухое молоко

Сухое молоко получают высушиванием пастеризованного коровьего. Часто его используют в качестве детского питания, поэтому следует особенно внимательно следить за сроком годности на упаковке. Дело в том, что на некоторых банках могут указывать, что продукт может храниться в закрытом виде до 25 лет. Однако рекомендуется использовать сухое молоко в течение 18 месяцев. Кроме того, многие производители обогащают его витаминами и минералами, но со временем часть или вся питательная ценность могут быть потеряны.

Семечки

Обычно семечки хранятся в герметичных контейнерах или пакетах в прохладном и темном месте, ведь без контакта с воздухом они надолго остаются свежими. Например, тыквенные семечки годны к употреблению в течение 100 дней при комнатной температуре и до года в холодном месте. Семена чиа можно хранить 1–2 года, а в холодильнике — более 3 лет. Срок годности таких популярных и любимых многими семян подсолнечника — 3 месяца в сыром виде и до 5 месяцев в жареном.

Попкорн

Если вы хотите устроить дома мини-кинотеатр и побаловать себя воздушной кукурузой, имейте в виду, что срок хранения попкорна — около 8 месяцев. Поскольку он удерживает влагу в течение 6–12 месяцев, после этого срока он может получаться при приготовлении слишком сухим.

Варенье самодельное

Делая заготовки на зиму, мы порой не успеваем съедать все до самого лета, и иногда даже оставляем банки с вареньем на несколько лет. Но, как и магазинное, домашнее варенье хранится максимум 2 года. И не забывайте проверять крышки баночек на наличие ржавчины, трещин и вздутий. Также небезопасно употреблять в пищу варенье, если на поверхности появилась плесень или дрожжи. После открытия банки лакомство должно храниться исключительно в холодильнике, и выставлять на стол его следует не более чем на час.

Цикорий

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Цикорий — отличная замена кофе, особенно если вам противопоказан кофеин. Также это цветущее растение используется, например, для лечения отсутствия аппетита. Однако, чтобы свежий цикорий не испортился, следует внимательно следить за его сроком годности. А он составляет не более 5 дней при условии, что растение упаковано в прочно закрытый полиэтиленовый пакет и положено в холодильник. При комнатной температуре цикорий испортится за 1–2 дня.

Сыр с плесенью

Несмотря на то что плесень обычно показатель испорченности продукта, сыр с плесенью считается изысканным лакомством. Ведь это особая, съедобная плесень. Но такой сыр тоже имеет весьма ограниченный срок хранения — всего 3–4 недели после вскрытия упаковки. Также обращайте внимания на цвет: сыр не должен иметь розовой или зеленый оттенок. Любопытно, что аромат свежего сыра с плесенью напоминает запах говядины.

Арбуз

Одна из самых желанных ягод летнего сезона — это арбуз. Выбрать самый вкусный не так-то и просто, поэтому, купив в одном месте удачный, мы наверняка решим закупить любимый десерт впрок. Но следует учитывать, что целый арбуз хранится около 7 дней при комнатной температуре и до 2 недель в холодильнике. А вот если вы решите разрезать его на кусочки и поместить в холодильник, то срок сократится до 3–5 дней. При этом обязательно положите арбуз в плотно закрытый контейнер или заверните в полиэтиленовую или алюминиевую пленку. Упаковка предотвратит пересыхание мякоти и поможет сохранить вкус.