14 продуктов и специй, которые в природе вообще не похожи на то, что мы привыкли есть

Каждый день мы готовим блюда из разных продуктов, приправляем еду специями, но редко задумываемся о том, как все это выглядело до того, как попало к нам на стол. Вот тмин знаком нам в виде мелких семян, хотя в природе это весьма красивый цветок. А глядя на сырой кардамон, вообще трудно поверить, что это не крыжовник. В этой статье мы собрали всем известные продукты в их первозданном, природном виде, чтобы удовлетворить свое и ваше любопытство.