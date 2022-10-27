14 продуктов и специй, которые в природе вообще не похожи на то, что мы привыкли есть
Каждый день мы готовим блюда из разных продуктов, приправляем еду специями, но редко задумываемся о том, как все это выглядело до того, как попало к нам на стол. Вот тмин знаком нам в виде мелких семян, хотя в природе это весьма красивый цветок. А глядя на сырой кардамон, вообще трудно поверить, что это не крыжовник. В этой статье мы собрали всем известные продукты в их первозданном, природном виде, чтобы удовлетворить свое и ваше любопытство.
Черный тмин
Васаби
Куркума
Анис
Кардамон
Миндаль
Каперсы
Корица
Финики
Спаржа
Пшено
Кориандр
Горчица
Уцхо-сунели
Ростки спаржи выглядят вполне знакомо, но вот все остальное имеет непривычный для нас вид. А какие продукты вы ни за что не узнали бы, наткнувшись на них в природе?
Фото на превью Michael Gras, M.Ed. / Flickr, CC BY 2.0, Everjean / Flickr, CC BY 2.0
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