AdMe
AdMe

14 продуктов и специй, которые в природе вообще не похожи на то, что мы привыкли есть

2--1

Каждый день мы готовим блюда из разных продуктов, приправляем еду специями, но редко задумываемся о том, как все это выглядело до того, как попало к нам на стол. Вот тмин знаком нам в виде мелких семян, хотя в природе это весьма красивый цветок. А глядя на сырой кардамон, вообще трудно поверить, что это не крыжовник. В этой статье мы собрали всем известные продукты в их первозданном, природном виде, чтобы удовлетворить свое и ваше любопытство.

Черный тмин

Васаби

Куркума

Анис

Кардамон

Миндаль

Каперсы

Корица

Финики

Спаржа

Пшено

Кориандр

Горчица

Уцхо-сунели

Ростки спаржи выглядят вполне знакомо, но вот все остальное имеет непривычный для нас вид. А какие продукты вы ни за что не узнали бы, наткнувшись на них в природе?

Фото на превью Michael Gras, M.Ed. / Flickr, CC BY 2.0, Everjean / Flickr, CC BY 2.0
2--1
AdMe/Кухня/14 продуктов и специй, которые в природе вообще не похожи на то, что мы привыкли есть
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
1