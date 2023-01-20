19 отчаянных кулинаров, чьи блюда будут оригинальнее нарядов Леди Гага

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Многие из нас любят экспериментировать на кухне, желая поразить как видом блюда, так и его вкусом. Но порой это заходит слишком далеко. Глядя на эти кулинарные творения, можно испытать кучу эмоций: от умиления до удивления. Предупреждаем: некоторые шедевры повергнут в шок.

Аппетитный пенек из эльфийского леса

Витиеватая рождественская ель из закусок

«Мой вклад в праздничную вечеринку: зеленый горошек в лаймовом желе, покрытый горчицей и кисло-сладкой глазурью, украшенный вокруг имбирным печеньем»

Мой мозг просто разрывается! Это выглядит очень эстетично, но при этом мне страшно представить, на что это может быть похоже на вкус... © CzernaZlata / Reddit

«Я приготовила пирожное „Павлова“ в тематике „Щелкунчика“»

Рождественский венок из капкейков и профитролей



Просто великолепно! Мне нравится идея того, что кексы «сдерживают» пирожные внутри!

© mkfandpj / Reddit

Огромнейший сырный шар из игры Katamari

Приготовила сногсшибательный во всех смыслах торт по мотивам фильма «Один дома»

«Аллилуйя! О боже! Где Тайленол?»

Это так здорово! Это один из любимых новогодних фильмов моей семьи! © Goose_Trick / Reddit

«Не лучшее освещение для фото, но все же я довольна тем, как украсила свои мини-торты»

«Хлеб „Ржаной“, очень нежный и воздушный. Вкусно!»



«Только что закончил строить имбирно-пряничную теплицу и сразу почувствовал себя по-праздничному»

Креативная праздничная фокачча

Сначала я подумала, что маленькие белые кусочки внизу — это зефир, а потом с огромным облегчением поняла, что это сыр. © Infectious_Stuff / Reddit

«Рождественский торт, который я испекла на работе и выставила на витрину!»

Дерево придает ему винтажный вид! © cooltunesnhues / Reddit

Доска с закусками в виде рождественской елки

Кто-то здорово повеселился с разными формами

Ванильный бисквит со свежим мандариново-ванильным кремом. Он же рождественская ель

Фокачча с изображением елки

Получилось просто великолепно! Зачастую украшенная фокачча после выпекания получается криво, но эта осталась такой яркой! © KronarForPresident / Reddit

«Макароны в виде филейных частей корги для моих друзей, любящих этих собачек, в качестве рождественского подарка»

Тарт «Снежный шар» с заварным ванильным кремом и взбитыми сливками

Во-первых, это выглядит потрясающе! Во-вторых, это выглядит вкусно! © MadMan1784 / Reddit



«В канун праздников решила вспомнить этот торт с Гринчем, который я испекла когда-то»

«Ну все, я не иду!»