17 историй о начальниках с причудами, которые устанавливают нелепые правила на работе
Коллег, как и родственников, не выбирают. Нередко за соседним столом в офисе может работать чудаковатый парень, нервная тетушка или сумасбродная девица. Но еще хуже, когда начальник — самодур или просто не в себе.
Мы в ADME из историй пользователь сети узнали много про неоднозначные правила в компаниях, а также про странных боссов.
- За опоздание больше чем на 10 минут нужно было отрабатывать час. Я сказал менеджеру, что не буду работать бесплатно и, если опоздаю, не буду утруждать себя появлением, пока не пройдет час. Естественно, все стали опаздывать минимум на час. Руководство быстро поняло свою ошибку и изменило правило. © Bart Crunk / Quora
- Когда начальство увидело, что у нас на производстве за полчаса до конца смены рабочие начали убираться и станки, естественно, остановили, то прибежало с листами. На них рабочим надо было объяснительную писать, почему они перестали работать в 18:30. Все написали пояснительные, в которых указали, что все делали по регламенту. Когда руководители начали читать, что им написали, стали ходить искать этот регламент, который они сами и составляли. Нашли с помощью рабочего, который их чуть ли не лицом в информационный стенд ткнул. Начальство осталось недовольно самим собой и долго изучало свой же регламент. © SnegirDJI / Pikabu
- Меня повысили до старшего менеджера, и я переехала в свой новый офис. В придачу дали растение, за которым нужно было ухаживать. Я поставила его на окно, ответственно поливала, оно и вымахало. И вот однажды заваливаются в мой кабинет какие-то люди и давай измерять растение рулеткой. А потом и вовсе забрали цветок. Я начала возмущаться, почему у меня его забирают, а мне отвечают, что растения выше 76 см могут иметь только партнеры компании, но не старшие менеджеры. © Ellen Sharon / Quora
- Работала в одной фирме. Начальник — самодур, премию не давали, потому что, например, накладную печатала и на зарядку опоздала на 30 секунд. Да, там была зарядка — в костюмах, на каблуках. © Подслушано / Ideer
- Бывшая жена работала в одном банке выездным менеджером, собирала заявки по предприятиям на кредиты и передавала менеджерам. У нее был небольшой оклад и какая-то сумма за каждую заявку. Когда ее зарплата таким образом стала переваливать аж за 35 тыс., ей сказали, что она столько получать не может, типа чтобы умерила пыл. Ну тогда супруга и забила на работу, минималку делала, и все. А для меня это выглядело как «Ты приносишь нам слишком много денег, тормози!» © PatrikJet / Pikabu
- В первые дни моей работы в лаборатории нам сказали, что мы должны указывать срок годности на всех наших химикатах. Через месяц у нас была проверка. Пришел отчет, что я не указал срок годности на бутылке с песком. Он используется для подогрева сосудов, поэтому не имеет значения, сколько ему лет. Тем не менее я поставил на нем срок годности. В отчете следующего месяца была еще одна жалоба на меня о том, что срок годности песка не может быть до 15 октября 650 001 978 года, — это нереально. Оказывается, срок годности всего не мог превышать 3 года. Так что мне сказали, что я должен заказывать новый песок каждые 3 года на случай, если старый испортится. © Frank Hollis / Quora
- Моей начальнице 50. Семья — муж, сын. Все нормально. Достаток, естественно. Но ее не волнуют проблемы других. Сначала мне высказали свое «фе», что я на больничном была, когда у ребенка было жуткое отравление (кстати, хожу редко, может, раз в полгода), мол, другому отделу нужна помощь. Потом муж попал в аварию на трассе, чудом жив остался, а она и домой не отпустила, и историю рассказала, что машина — это железо, нечего жалеть, вот она как-то мусорку задом зацепила. Далее, когда мы все собрались на корпоратив, у меня ушел из жизни свекор. Естественно, я никуда не пошла. Так она наехала на меня, а в ответ на пояснение причины заявила: «Свекор не отец!» © Подслушано / Ideer
- В офисе нас заставляли планировать перерывы, чтобы мы не тратили на них слишком много времени. Так что люди просто уходили посреди переговоров, потому что пришло их время сделать перерыв. © ARboredgamer / Reddit
- Запретили все устройства для приготовления кофе, а также нельзя было приносить напитки навынос из кафе. Мы должны были покупать капсулы в офисе и пользоваться кофемашиной работодателя. При этом еще и стакан неполный наливался. Это было одно из самых токсичных рабочих мест, которые я когда-либо видел. © Ben Skirvin / Quora
- В 1967 году — в период расцвета крошечных мини-юбок — девушкам-учителям было непросто писать на меловой доске. Приходилось придерживать задний край юбки одной рукой. Большинство учителей-женщин решили эту проблему, надев брюки. Как-то у нас появился новый молодой директор-мужчина, который объявил на собрании, что все учителя-женщины должны носить юбки. На следующий день все учителя-женщины пришли в штанах. Это даже не было спланированной групповой акцией. Больше ни слова не было сказано. © Stephanie Burke / Quora
- Попалась мне как-то на глаза инструкция управляющего сетью магазинов. Там была формулировка обязательного «мотивационного» штрафа для продавцов. Не менее 1 000 рублей, но не более 10 % от зарплаты. Если не нашел за что, то штраф получает управляющий. © rossstiks / Pikabu
- Я пожарный. Наш отдел управления рисками решил, что шесты, по которым мы спускаемся, слишком опасны. Поэтому мы должны пользоваться лестницей. А теперь запретили свободные веса для тренировок. Непонятно, как без них оставаться в форме. Идти в горящую высотку абсолютно безопасно, а вот ходить по пожарной станции с 18-килограммовыми гантелями слишком рискованно. © Haligan74 / Reddit
- Я работаю в продовольственном магазине, и нам нельзя брать с собой воду на рабочее место. Причем у нас тут духовки есть, фритюрницы — жара невыносимая. Мы в цеху в черных брюках, поварском плаще, фартуке и шляпе. Если мы хотим попить, нужно идти через весь магазин, а сделать это не получается из-за постоянного потока покупателей. У нас несколько человек уволилось из-за этого правила. © Efficient_Advice_380 / Reddit
- У нас в компании деловой повседневный дресс-код, даже когда работаем дома. Причем нас проверяют, одеты ли по нормам, — звонят для этого по скайпу. © McNuggets***h / Reddit
- Я работала в кол-центре, клиенты меня никогда не видели, только по телефону с ними разговаривала. При этом было правило, что волосы должны быть только натурального цвета. Однажды я покрасила волосы в оттенок как у коллеги. Мне сделали выговор. Они пытались убедить меня в своей правоте, мол, мои натуральные волосы покрашены в неестественный цвет. © krystyana420 / Reddit
- На моей старой работе служба управления персоналом провела встречу с нами, мол, в торговом зале слишком много ругани. Кто-то поднял руку и сказал, что нецензурная брань очень распространена в нашей отрасли и именно так говорят наши клиенты. Позже отдел кадров разослал служебную записку, в которой объяснялось, что нецензурная брань должна быть ограничена разговорами с клиентами. © redemption_songs / Reddit
- Устроилась на работу, серьезная компания, а босс там такой прикольный. Кто опаздывает — заставляет играть в крокодила (для тех, кто не знает, — это когда нужно молча жестами изобразить загаданное слово). Только фишка в том, что он нам всем это слово говорит, а мы должны делать вид, что не понимаем, что нам изображает опоздавший. Специально другие слова называем, а опоздавший, бедный, корячится, показывает. © Подслушано / Ideer
А какие странные правила были у вас на работе?
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