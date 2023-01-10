18 историй о том, как люди просто хотели продать вещи в интернете, а очутились в комедии какой-то
Многие из нас частенько что-то покупают или продают в интернете, и порой обмен товара на деньги происходит не так гладко, как хотелось бы: покупатели то отговаривают продавать товар, то передумывают его покупать, то требуют фантастических скидок и бредовых дополнительных услуг, то хотят вернуть его через полгодика после покупки. Зато из-за таких ситуаций множатся комичные истории в интернете, над которыми можно вдоволь похохотать. Почитайте сами.
- Я как-то решила продать пуховик. Опубликовала объявление в интернете. Написала мне покупательница и попросила сфоткаться в нем. А потом уговорила не продавать, так как он мне очень идет. © yatihohodka / Pikabu
- Продавала радионяню. Покупатели потом пытались ее вернуть, аргументируя тем, что она сказки не рассказывает. Хотя я объяснила, что такое радионяня. © Шаманка / ADME
- Я продавала в интернете шарфы-снуды, и однажды кто-то купил их для своих борзых. После этого я получила отзыв, где говорилось, что шарфы оказались слишком велики. Нигде в описании не было и намека на то, что товар предназначен для собак, а на фото товара были девушки в шарфах. Понятия не имею, почему этот покупатель сделал заказ именно у меня. © Lucefoose / Reddit
- Мне недавно на «Авито» отзыв оставили: «Не продал за предложенную мной сумму. Считает покупателей лохами». © oldmack / Pikabu
- Купила по ошибке 2 одинаковые книги и одну выставила на продажу по цене покупки. Тут же нашлась желающая, которая написала, что я должна отдать ей книгу за полцены. Спрашиваю, с чего бы мне уценивать совершенно новую книгу, стоимость которой и так весьма демократична. Ответ убил: «Чтобы продать». Продала, но не ей. © Ольга Иванова / ADME
- Продавал старое авто в интернете. Лучшее предложение: «Обмен на свинью? 140 кг, и еще подрастет. Состояние получше, чем у вашей машины». © JohnnyRebel / Pikabu
- Продавали стиральную машину. Звонит покупатель и спрашивает, мол, сможете ли продемонстрировать все функции. Мама ему ответила, что машинка старая и стирает 2 часа. На что мужик сказал: «Да я посижу у вас, подожду. Чай попьем». © Подслушано / Ideer
- Жена продавала свой пуховик, недорого. В объявлении указала, что на пуховике пятно. Приехала молодая семья: мама, папа, дочка. Показали им пятно. Со всем согласились, купили. На следующий день звонит моей жене папа девочки. Говорит, что из-за пятна дочка в этом пуховике не хочет идти в школу и им нужно скинуть денег на химчистку. © moykumir / Pikabu
- Я один раз продавал диван за символическую сумму, лишь бы кто-то его забрал. Приехал мужик из гастролировавшего в нашем городе цирка, и я отдал ему диван за 4 пригласительных в цирк. На представлении он нас позвал сфотографироваться с медведем и покататься на верблюде. © visionet / Pikabu
- Распродавала запасы парфюмерии, скопившиеся за времена работы в глянце. Там был один флакон дорогих нишевых духов, но у них истек срок годности, я об этом честно написала. Продавала недорого. Одна дама примчалась через час после того, как мы списались. Сунула мне деньги, сцапала этот флакон с горящими глазами и, уже убегая, радостно мне прокричала, что духи не портятся и могут хоть 50 лет стоять, а я могла продать дороже. © Ардна Скела / ADME
- У меня была загадочная история. Продавала дорожную сумку. Качественный пошив, известная фирма. Купила, пару раз съездила с ней, а потом купила чемодан. Посмотрела на сайте фирмы стоимость новой сумки, поставила цену в 2 раза ниже. Откликнулась женщина, попросила снять видео, крупно сфотографировать молнии, заклепки. Приехала с мужем, я вынесла сумку. Она брезгливо взялась за ручку двумя пальцами, сказала: «А, ну понятно!» — и с недовольным видом ушла. Что это было, я так и не поняла. © CalmChungaChanga / Pikabu
- Продавала новый светильник (бра). Покупала себе, но оказалось, что у нас сложность с проводкой и его дорого подключать. Продала молодому парню, который сказал, что светильник очень понравился его девушке. Через 3 месяца звонок. Парень: «Я хочу вернуть бра». Я ему: «Э-э-э... С чего бы?» Отвечает: «Мы с девушкой расстались, мне он больше не нужен. Это же ей он нравился». © Шаманка / ADME
- Продавала шикарный детский манеж: складывающийся, с каруселью, матрасом, навесом, очень дорогой. Стоял на даче, так как мы уже не пользовались им. Написала женщина, и я решила: сделаю доброе дело, продам молодой семье за 3 копейки. А вечером гляжу — бац, товару 1 звезду поставили. И дамочка пишет: «Он пыльный». © helen2766 / Pikabu
- Продавала я как-то детскую коляску премиум-класса. Это был цирк. Приходят люди, смотрят и говорят, что дизайн немодный. А на фото этого было не увидеть, конечно. © Бетельгейзе / ADME
А с вами случались необычные истории, связанные с покупкой или продажей чего-либо в сети?
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