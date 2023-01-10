18 историй о том, как люди просто хотели продать вещи в интернете, а очутились в комедии какой-то

Многие из нас частенько что-то покупают или продают в интернете, и порой обмен товара на деньги происходит не так гладко, как хотелось бы: покупатели то отговаривают продавать товар, то передумывают его покупать, то требуют фантастических скидок и бредовых дополнительных услуг, то хотят вернуть его через полгодика после покупки. Зато из-за таких ситуаций множатся комичные истории в интернете, над которыми можно вдоволь похохотать. Почитайте сами.