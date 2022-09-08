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20 странных фото, которые ввели бы в ступор даже всезнайку Гермиону Грейнджер

7-21

Часто герои сказок идут по лесу и повсюду, куда ни глянь, видят то одно чудо, то другое. В нашем мире тоже полно таинственных вещей и сказочных странностей. Достаточно взглянуть на фото пользователей сети, чтобы убедиться в этом.

Мы в ADME давно не дети и осознаем, что у большинства странностей найдется логическое объяснение. Но все же так приятно посмотреть на что-то взглядом ребенка и хотя бы на минутку забыть о причинно-следственных связях и физике.

«Услышал звук с кухни, словно что-то капает, зашел туда и обнаружил, что мой арбуз сдулся»

  • У меня было так же. Это случается, если арбуз скис внутри. Однажды схватил один в магазине, а он как лопнет, и жидкость из него расплескалась повсюду. Вот такая штука с арбузами. © badchriss / Reddit

«Я наткнулся посреди леса на огромный плуг. Он нужен для того, чтобы рыть канавы в болотах. Не представляю, какого размера должна быть машина для такого плуга»

Словно шел мимо великан и завязал узел на перилах

«Столько грибов выросло у нас во дворе. Всего за 1 ночь»

USB-совместимый камень

«Нашел гриб, который выглядит как яичница»

Кому-то удалось втиснуть 3 мармеладных мишек между стеклами в самолете

«Вылили мыло из пластиковой бутылки. Остались такие пузыри»

На этой ягодке напечатали цифры. Они обозначают срок годности

«В моем дезодоранте странные пузыри»

  • Могу сказать вам, что обычно делает дезодорант зернистым. У разных масел в составе разная температура плавления и затвердевания. Когда масла затвердевают, они создают эффект зернистости. © Kelley Spartiatis / Quora

Упаковка монтажной пены треснула. И образовала вот это не пойми что. Кстати, перчатка пристыла навеки

Это не рисунок на окне. Таким удивительным способом стекло разбилось на сотни частей

«Вид с балкона моей старой квартиры перед штормом в Сингапуре 6 ноября 2020 года»

Зачем-то поручень сделали внутри пола

Штаны-антипапарацци из комиссионного магазина. На фотографиях толком ничего не видно

«Наш щенок немецкого дога вымахал за 8 недель с 9 до 28 кг. А его зубы не успевают расти, поэтому выглядят так»

«Мой слив в душе светится, когда горит свет в подвале»

Совсем ничего необычного: приходишь поесть жареных куриных ножек или крыльев, а тут курочка на скейте катается

«Нашел на дереве вырезанную ладонь»

Свет так прошел через окно, что каким-то образом сформировал единицу на полу

Что по-настоящему странное вы встречали?

Фото на превью Jaded_Promotion8806 / Reddit
7-21
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