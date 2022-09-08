20 странных фото, которые ввели бы в ступор даже всезнайку Гермиону Грейнджер

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Часто герои сказок идут по лесу и повсюду, куда ни глянь, видят то одно чудо, то другое. В нашем мире тоже полно таинственных вещей и сказочных странностей. Достаточно взглянуть на фото пользователей сети, чтобы убедиться в этом.

Мы в ADME давно не дети и осознаем, что у большинства странностей найдется логическое объяснение. Но все же так приятно посмотреть на что-то взглядом ребенка и хотя бы на минутку забыть о причинно-следственных связях и физике.

«Услышал звук с кухни, словно что-то капает, зашел туда и обнаружил, что мой арбуз сдулся»

У меня было так же. Это случается, если арбуз скис внутри. Однажды схватил один в магазине, а он как лопнет, и жидкость из него расплескалась повсюду. Вот такая штука с арбузами. © badchriss / Reddit

«Я наткнулся посреди леса на огромный плуг. Он нужен для того, чтобы рыть канавы в болотах. Не представляю, какого размера должна быть машина для такого плуга»

Словно шел мимо великан и завязал узел на перилах

«Столько грибов выросло у нас во дворе. Всего за 1 ночь»

USB-совместимый камень

«Нашел гриб, который выглядит как яичница»

Кому-то удалось втиснуть 3 мармеладных мишек между стеклами в самолете

«Вылили мыло из пластиковой бутылки. Остались такие пузыри»

На этой ягодке напечатали цифры. Они обозначают срок годности

«В моем дезодоранте странные пузыри»

Могу сказать вам, что обычно делает дезодорант зернистым. У разных масел в составе разная температура плавления и затвердевания. Когда масла затвердевают, они создают эффект зернистости. © Kelley Spartiatis / Quora

Упаковка монтажной пены треснула. И образовала вот это не пойми что. Кстати, перчатка пристыла навеки

Это не рисунок на окне. Таким удивительным способом стекло разбилось на сотни частей

«Вид с балкона моей старой квартиры перед штормом в Сингапуре 6 ноября 2020 года»

Зачем-то поручень сделали внутри пола

Штаны-антипапарацци из комиссионного магазина. На фотографиях толком ничего не видно

«Наш щенок немецкого дога вымахал за 8 недель с 9 до 28 кг. А его зубы не успевают расти, поэтому выглядят так»

«Мой слив в душе светится, когда горит свет в подвале»

Совсем ничего необычного: приходишь поесть жареных куриных ножек или крыльев, а тут курочка на скейте катается

«Нашел на дереве вырезанную ладонь»

Свет так прошел через окно, что каким-то образом сформировал единицу на полу