20 странных фото, которые ввели бы в ступор даже всезнайку Гермиону Грейнджер
Часто герои сказок идут по лесу и повсюду, куда ни глянь, видят то одно чудо, то другое. В нашем мире тоже полно таинственных вещей и сказочных странностей. Достаточно взглянуть на фото пользователей сети, чтобы убедиться в этом.
Мы в ADME давно не дети и осознаем, что у большинства странностей найдется логическое объяснение. Но все же так приятно посмотреть на что-то взглядом ребенка и хотя бы на минутку забыть о причинно-следственных связях и физике.
«Услышал звук с кухни, словно что-то капает, зашел туда и обнаружил, что мой арбуз сдулся»
- У меня было так же. Это случается, если арбуз скис внутри. Однажды схватил один в магазине, а он как лопнет, и жидкость из него расплескалась повсюду. Вот такая штука с арбузами. © badchriss / Reddit
«Я наткнулся посреди леса на огромный плуг. Он нужен для того, чтобы рыть канавы в болотах. Не представляю, какого размера должна быть машина для такого плуга»
Словно шел мимо великан и завязал узел на перилах
«Столько грибов выросло у нас во дворе. Всего за 1 ночь»
USB-совместимый камень
«Нашел гриб, который выглядит как яичница»
Кому-то удалось втиснуть 3 мармеладных мишек между стеклами в самолете
«Вылили мыло из пластиковой бутылки. Остались такие пузыри»
На этой ягодке напечатали цифры. Они обозначают срок годности
«В моем дезодоранте странные пузыри»
- Могу сказать вам, что обычно делает дезодорант зернистым. У разных масел в составе разная температура плавления и затвердевания. Когда масла затвердевают, они создают эффект зернистости. © Kelley Spartiatis / Quora
Упаковка монтажной пены треснула. И образовала вот это не пойми что. Кстати, перчатка пристыла навеки
Это не рисунок на окне. Таким удивительным способом стекло разбилось на сотни частей
«Вид с балкона моей старой квартиры перед штормом в Сингапуре 6 ноября 2020 года»
Зачем-то поручень сделали внутри пола
Штаны-антипапарацци из комиссионного магазина. На фотографиях толком ничего не видно
«Наш щенок немецкого дога вымахал за 8 недель с 9 до 28 кг. А его зубы не успевают расти, поэтому выглядят так»
«Мой слив в душе светится, когда горит свет в подвале»
Совсем ничего необычного: приходишь поесть жареных куриных ножек или крыльев, а тут курочка на скейте катается
«Нашел на дереве вырезанную ладонь»
Свет так прошел через окно, что каким-то образом сформировал единицу на полу
Что по-настоящему странное вы встречали?
Фото на превью Jaded_Promotion8806 / Reddit
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