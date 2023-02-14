10 важных правил гигиены, которые многие из нас почему-то упорно игнорируют

Большинство людей прекрасно усвоили еще с детства, что нужно мыть руки после улицы, тщательно чистить зубы и как можно меньше трогать лицо. Однако мало кто задумывается, что это базовые правила гигиены и в зависимости от обстоятельств желательно обзаводиться новыми привычками, которые мы и решили рассмотреть в этой статье.

Скрабируйте ноги для борьбы с неприятными запахами

Существует множество способов борьбы с неприятным запахом ног. Самый оптимальный, конечно, регулярное соблюдение классических правил гигиены. Необходимо мыть ноги не реже одного раза в день, коротко подстригать ногти, насухо вытирать область между пальцев. Но еще неплохо бы периодически отшелушивать кожу мягким скрабом, так как бактерии, которые появляются во влажной среде, в том числе питаются отмершими клетками кожи.

Используйте санитайзер, если забыли дезодорант

Мало кто знает, что при отсутствии под рукой дезодоранта временно справиться с ростом бактерий, провоцирующих появление неприятного запаха, может обычное дезинфицирующее средство для рук, которое есть у большинства из нас в сумочке. Нужно просто налить небольшое количество санитайзера на ладони и втереть в подмышки. Но, конечно, это сугубо экстренный метод, так как спирт при частом использовании может вызвать раздражение кожи.

Регулярно снимайте и чистите сережки

И сами сережки, и место прокола в целях гигиены необходимо регулярно очищать даже после полного заживления, так как на штифте периодически накапливается кожный жир, остатки средств для ухода за кожей, шампунь и так далее. Делать это можно, к примеру, с помощью ватного диска, смоченного в солевом растворе или медицинском спирте.

Не пренебрегайте пилингом кожи головы

Регулярный пилинг кожи головы является ключом к более здоровым волосам и особенно полезен для людей с перхотью, сухой кожей либо жирными волосами. Кроме того, если в своем уходе вы часто прибегаете к помощи большого количества продуктов — сухой шампунь, масло, маски и так далее — чтобы действительно вымыть их, шампуня бывает недостаточно. И в таком случае использование скраба тоже будет отличным решением.

Закрывайте крышку унитаза, прежде чем смывать

Туалет, даже домашний, и так сложно назвать стерильным местом. Но не закрывая крышку унитаза, прежде чем смыть воду, мы вовсе выпускаем в воздух огромное количество микрокапель и, соответственно, бактерий. Более того, эти частицы не только задерживаются в воздухе, но и оседают на поверхностях, а это могут быть и раковина, и туалетный столик, и зубные щетки.

Хорошо просушивайте вещи после стирки

Сложив даже чуть сырое белье в темное место с минимальным потоком воздуха, можно легко обзавестись проблемой в виде плесневых спор, которые довольно быстро могут распространиться и на другие поверхности. Поэтому лучше не рисковать, набраться терпения и оставить вещи сушиться до конца.

Пупок нуждается в дополнительной очистке после душа

Еще одной частью нашего тела, которой нередко пренебрегают, заботясь о личной гигиене, является пупок. Это так же довольно уютное место для быстрого сбора грязи и бактерий, так что очищать его рекомендуется как минимум раз в неделю. Сделать это проще простого: достаточно для начала протереть кожу ватным диском со спиртом, а затем диском, смоченным в воде, и наконец сухой тканью.

Меняйте нижнее белье каждые 12 часов

Нижнее белье по объективным причинам является отличной питательной средой для бактерий. Его редкая смена может довольно быстро привести к появлению высыпаний, раздражений и даже инфекций. Поэтому оптимальным считается обновлять его ежедневно. Однако в некоторых случаях правильно делать это даже чаще — например, после активной физической нагрузки или во время менструации. Более того, даже несмотря на стирку, стоит целиком обновлять свою коллекцию белья примерно каждые полгода, чтобы избежать накопления бактерий.

Не берите с собой в туалет телефон

Наши смартфоны в силу обстоятельств и так собирают на себе внушительное количество загрязнений и бактерий. Однако, вероятно, худшее, что можно сделать, это брать телефон с собой в туалет — особенно в общественный — и класть его там на какие-либо поверхности. В таком случае избежать заражения патогенными бактериями мытье рук уже не поможет, ведь что-то все равно останется на корпусе смартфона.

Чистите ногти щеткой