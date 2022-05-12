15+ историй из детства, которые вспоминаются только с улыбкой
В детстве каждый день сулил новые приключения, впечатления и открытия. Летние каникулы, казалось, длились целую вечность, и до заката можно было просто ничего не делать. Как же нам не хватает всего этого во взрослой жизни, когда день расписан буквально по минутам и рутина вот-вот затянет с головой.
Мы в ADME решили от исключительных ситуаций, связанных с повседневными заботами, и вместе с пользователями сетей, которые были связаны с воспоминаниями детства.
- Иногда мне кажется, что я такая старая! В моем детстве не было мобильных телефонов и электронной почты. Конечно, у некоторых стояли стационарные телефоны, но иметь такой было привилегией. Так что обычная почта являлась единственным средством связи. Помню, как получала письма и открытки от бабушки. Когда я читала ее послания, мне казалось, что на самом деле я смотрю кино. © Ankita Sinha / Quora
- В детстве услышал от взрослых, что нужно учить иностранные языки, чтобы потом жить хорошо. Начал упрашивать дедулю, чтобы он со мной позанимался или помог. Дед вручил мне какую-то брошюру на чешском, русско-чешский словарь и оставил переводить. Прошло часа 2. Я честно искал каждое слово в карманном переводчике и записывал в тетрадь. Потом мне надоело, и я решил прочитать переведенный текст. Оказалось, это была инструкция по сборке чехословацкой стенки. © Подслушано / VK
- Я у подружки ночевала, ее папа сварил нам с утра кашу. Я ее вообще не ела, а подружка терпеть не могла, мы ее и вывалили в форточку. Она размазалась по окну, и мы стали поливать ее водой. С окна смыли и пошли в школу. Выходим на улицу, а там на 6 этажей шлепки нашей каши. Ну что делать, пошли дальше. Случилось это зимой, каша примерзла и еще долго висела на стене. Подружку не очень ругали, но я месяц к ней не приходила на всякий случай. © Татьяна Лобанова / ADME
- Помню, как упрашивал дядю снять страховочные колеса с велосипеда. Он снял, и мгновение спустя я уже мчался по детской площадке, балансируя на двух колесах. Помню, чувствовал такое воодушевление, волнение и гордость. © Richard Muller / Quora
- В детстве я каждое лето приезжал к бабушке в деревню, где меня всегда ждал Васька — чокнутый гусь, который меня за что-то возненавидел и сделал преследование моей персоны главной целью своей гусиной жизни. Хулиганы в школе обходили меня стороной, потому что человека, закаленного в боях с сумасшедшим гусем, победить практически невозможно. © Подслушано / VK
- Встаешь утром с петухами, жмуришься от солнца, потягиваешься. А запах! Батя блины жарит, топаешь босыми ногами по прохладному полу, умываешься холодной водой из рукомойника. И в этом утре — нежнейшие воспоминания, и в этом утре — детство. © Point de croix / AdMe
- Просыпаюсь утром в выходные под субботние утренние мультфильмы. Смотрю их до 12:00, потом иду на улицу играть до самого заката. © unknown author / Reddit
- Самым запоминающимся и вызывающим ностальгию остается воспоминание о семейных путешествиях на поезде: запах перрона, толпы людей. © Shahreyar Yawar / Quora
- Папа дико боится пауков. В детстве мы с сестрой белой нитью оплели всю нашу комнату, сами тоже замотались. В центр «паутины» положили огромного игрушечного паука. Кричим: «Папа, помоги!» Слышим: бежит, открывает дверь, смотрит на это все и просто грохается в обморок. Очнулся и даже поржал после того, как убедился в том, что паук игрушечный. © Палата № 6 / VK
- Одним из самых замечательных воспоминаний было то, как мы с отцом запускали воздушных змеев и они красиво парили в небе. © Robert Pattison / Quora
- Прыгать на батуте с кучей своих игрушек, смотреть, как они валятся одна за другой, и гадать, какая же из них останется последней. © Eren_Schitt / Reddit
- Разбирал старые книжки и среди них нашел книгу «Необыкновенные приключения Муми-тролля», с которой связано одно воспоминание из детства. Лет в 5 я заболел, и мама ставила мне горчичники. И в один вечер ко мне пришел дед с этой книжкой, сел у кровати и начал читать. Через пару дней я пошел на поправку и верил, что это все благодаря муми-троллям. © MaoEnja / Twitter
- Cмотреть ночью телевизор и заснуть на диване, а утром вдруг оказаться рядом с мамой. Раньше меня это здорово удивляло. Спасибо родителям: они очень заботливые. © Purva Gugale / Quora
- Проснуться в первый день каникул и почувствовать, что впереди целое лето и ты можешь делать все, что захочешь. © _______luke / Reddit
- Рыдать за обеденным столом, делая уроки с мамой или папой. © senditbuhh / Reddit
- В 1994-м окончил 1-й класс с отличием. Родители решили поощрить и подарили кассетный плеер. А кассеты модные не подарили, поэтому я и кайфовал в 7 лет под Высоцкого и Талькова. © h001y9un / Pikabu
- Однажды в детстве во дворе я повздорил с каким-то пацаном, который первый начал обзываться. Тот расплакался и пообещал привести брата-боксера. Я посмеялся, не принял всерьез. Но минут через 20 он реально вывел своего брата — огромного 2-метрового амбала, который действительно был боксером. Следующие 1,5 часа мы с тем малым слушали длинную лекцию о том, что это неправильно — проявлять агрессию на улице. И нужно быть добрым и человеколюбивым, а драться можно только на ринге. © Подслушано / VK
А какое у вас самое яркое воспоминание из детства?
AdMe/Ностальгия/15+ историй из детства, которые вспоминаются только с улыбкой
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