15+ историй из детства, которые вспоминаются только с улыбкой

В детстве каждый день сулил новые приключения, впечатления и открытия. Летние каникулы, казалось, длились целую вечность, и до заката можно было просто ничего не делать. Как же нам не хватает всего этого во взрослой жизни, когда день расписан буквально по минутам и рутина вот-вот затянет с головой.