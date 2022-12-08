15+ любимых мультгероев детства, которых мы превратили в людей. И теперь глаз отвести от них не можем

Все мы в детстве обожали пересматривать мультфильмы, в которых непутевый Волк гонялся за проворным Зайцем, мамонтенок искал свою маму, Ежик катался на облаках, а Львенок с Черепахой показывали нам свое вокальное мастерство. Многие герои навсегда останутся в наших сердцах и будут напоминать нам о светлых и радостных моментах беззаботного детства даже в самый хмурый день. Мы решили по-взрослому взглянуть на любимых персонажей мультфильмов и с помощью искусственного интеллекта превратить их в обычных людей.