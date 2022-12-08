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15+ любимых мультгероев детства, которых мы превратили в людей. И теперь глаз отвести от них не можем

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Все мы в детстве обожали пересматривать мультфильмы, в которых непутевый Волк гонялся за проворным Зайцем, мамонтенок искал свою маму, Ежик катался на облаках, а Львенок с Черепахой показывали нам свое вокальное мастерство. Многие герои навсегда останутся в наших сердцах и будут напоминать нам о светлых и радостных моментах беззаботного детства даже в самый хмурый день. Мы решили по-взрослому взглянуть на любимых персонажей мультфильмов и с помощью искусственного интеллекта превратить их в обычных людей.

1. Кот Леопольд — «Приключения кота Леопольда»

2. Ежик — «Ежик в тумане»

3. Попугай Кеша — «Возвращение блудного попугая»

4. Чебурашка — «Чебурашка»

5. Водяной — «Летучий корабль»

6. Дюдюка Барбидокская — «Подарок для слона»

7. Волк — «Ну, погоди!»

8. Мамонтенок — «Мама для мамонтенка»

9. Мартышка — «38 попугаев»

10. Енот — «Крошка Енот»

11. Громозека — «Тайна третьей планеты»

12. Сова — «Винни-Пух»

13. Умывальник Мойдодыр — «Мойдодыр»

14. Поросенок Фунтик — «Приключения поросенка Фунтика»

15. Паровозик — «Паровозик из Ромашкова»

16. Ежик — «Трям! Здравствуйте!»

17. Кот Матроскин — «Трое из Простоквашино»


18. Львенок — «Как Львенок и Черепаха пели песню»

Какой мультфильм вы любили больше всего пересматривать в детстве?

Фото на превью Stable Diffusion, Stable Diffusion
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AdMe/Ностальгия/15+ любимых мультгероев детства, которых мы превратили в людей. И теперь глаз отвести от них не можем
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