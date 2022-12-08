15+ любимых мультгероев детства, которых мы превратили в людей. И теперь глаз отвести от них не можем
Все мы в детстве обожали пересматривать мультфильмы, в которых непутевый Волк гонялся за проворным Зайцем, мамонтенок искал свою маму, Ежик катался на облаках, а Львенок с Черепахой показывали нам свое вокальное мастерство. Многие герои навсегда останутся в наших сердцах и будут напоминать нам о светлых и радостных моментах беззаботного детства даже в самый хмурый день. Мы решили по-взрослому взглянуть на любимых персонажей мультфильмов и с помощью искусственного интеллекта превратить их в обычных людей.
1. Кот Леопольд — «Приключения кота Леопольда»
2. Ежик — «Ежик в тумане»
3. Попугай Кеша — «Возвращение блудного попугая»
4. Чебурашка — «Чебурашка»
5. Водяной — «Летучий корабль»
6. Дюдюка Барбидокская — «Подарок для слона»
7. Волк — «Ну, погоди!»
8. Мамонтенок — «Мама для мамонтенка»
9. Мартышка — «38 попугаев»
10. Енот — «Крошка Енот»
11. Громозека — «Тайна третьей планеты»
12. Сова — «Винни-Пух»
13. Умывальник Мойдодыр — «Мойдодыр»
14. Поросенок Фунтик — «Приключения поросенка Фунтика»
15. Паровозик — «Паровозик из Ромашкова»
16. Ежик — «Трям! Здравствуйте!»
17. Кот Матроскин — «Трое из Простоквашино»
18. Львенок — «Как Львенок и Черепаха пели песню»
Какой мультфильм вы любили больше всего пересматривать в детстве?
Фото на превью Stable Diffusion, Stable Diffusion
AdMe/Ностальгия/15+ любимых мультгероев детства, которых мы превратили в людей. И теперь глаз отвести от них не можем
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